Никто никого, оказывается, не похищал 🔊 Воспроизвести







Вчера вечером пресс-служба полиции пригласила журналистов на экстренную пресс-конференцию, в которой были подведены итоги расследования последних дней - похищению девочки в вильнюсском микрорайоне Каролинишкес.



Глава Вильнюсской полиции Саулюс Гагас сказал, что интерес "Такого преступления, как похищение, не было". Полиция не нашла никаких доказательств того, что в том месте было совершено преступление.



В эти дни в полицию так и не обращались родители, у которых пропал ребенок. "В ближайшее время мы обратимся в прокуратуру, предложим прекратить расследование по факту похищения, чтобы такая версия была отклонена", – сказал Гагас.



Он также заметил, что не считает это сообщение о похищении девочки ложным. На его взгляд, "был инцидент, но нет данных, подтверждающих факт похищения". Глава Вильнюсской полиции Саулюс Гагас сказал, что интерес "Такого преступления, как похищение, не было". Полиция не нашла никаких доказательств того, что в том месте было совершено преступление.В эти дни в полицию так и не обращались родители, у которых пропал ребенок. "В ближайшее время мы обратимся в прокуратуру, предложим прекратить расследование по факту похищения, чтобы такая версия была отклонена", – сказал Гагас.Он также заметил, что не считает это сообщение о похищении девочки ложным. На его взгляд, "был инцидент, но нет данных, подтверждающих факт похищения".



Как уже сообщал "Обзор", 15 января, в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении 11-12-летнего ребенка. Место происшествия - ул. Саусё 13-осёс, у телебашни. Ребенка искали всю ночь. Проверяли машины в городе и на выезде из него. Информацию передали пограничникам. С четверга анализировали имеющиеся по делу материалы.



Фото Аркадия Бабахина, "Обзор"



"Ложное сообщение - это такое, когда человек намеренно лжет. Но все мы разные люди, некоторые вещи понимаем по-разному", – сказал Гагас.Как уже сообщал "Обзор", 15 января, в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении 11-12-летнего ребенка. Место происшествия - ул. Саусё 13-осёс, у телебашни. Ребенка искали всю ночь. Проверяли машины в городе и на выезде из него. Информацию передали пограничникам. С четверга анализировали имеющиеся по делу материалы. Инф. «Обзора» Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: полиция, ребёнок, похищение — статья прочитана 165 раз Комментарии