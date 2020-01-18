Никто никого, оказывается, не похищал

Вчера вечером пресс-служба полиции пригласила журналистов на экстренную пресс-конференцию, в которой были подведены итоги расследования последних дней - похищению девочки в вильнюсском микрорайоне Каролинишкес.
Глава Вильнюсской полиции Саулюс Гагас сказал, что интерес "Такого преступления, как похищение, не было". Полиция не нашла никаких доказательств того, что в том месте было совершено преступление.
В эти дни в полицию так и не обращались родители, у которых пропал ребенок. "В ближайшее время мы обратимся в прокуратуру, предложим прекратить расследование по факту похищения, чтобы такая версия была отклонена", – сказал Гагас.
Он также заметил, что не считает это сообщение о похищении девочки ложным. На его взгляд, "был инцидент, но нет данных, подтверждающих факт похищения".
"Ложное сообщение - это такое, когда человек намеренно лжет. Но все мы разные люди, некоторые вещи понимаем по-разному", – сказал Гагас.
Как уже сообщал "Обзор", 15 января, в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении 11-12-летнего ребенка. Место происшествия - ул. Саусё 13-осёс, у телебашни. Ребенка искали всю ночь. Проверяли машины в городе и на выезде из него. Информацию передали пограничникам. С четверга анализировали имеющиеся по делу материалы.
Фото Аркадия Бабахина, "Обзор"
Как уже сообщал "Обзор", 15 января, в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении 11-12-летнего ребенка. Место происшествия - ул. Саусё 13-осёс, у телебашни. Ребенка искали всю ночь. Проверяли машины в городе и на выезде из него. Информацию передали пограничникам. С четверга анализировали имеющиеся по делу материалы.
Фото Аркадия Бабахина, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: чп и криминал, в странах Балтии