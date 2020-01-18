Евролига удивляет 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







Каунасскому «Жальгирису» не удалось одержать вторую на минувшей неделе победу в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги, хотя он довольно неожиданно был близок к ней.



Впрочем, неожиданно – это только в отношении предматчевых раскладов с учётом мест, занимаемых командами в турнирной таблице.



По всем раскладам специалистов баскетбола и букмекеров, у «Жальгириса» было очень мало шансов взять реванш у «Панатинаикоса» за поражение в первом круге с результатом 85:86, но гости выиграли первую четверть с отрывом в 9 очков! Затем, правда, хозяева начали медленно, но неумолимо переламывать ход игры в свою пользу. И казалось, что концовка матча уже никаких сюрпризов не принесёт, однако литовская команда подвесила победу «Пао» на волосок. И опять не хватило чуть-чуть… Впрочем, неожиданно – это только в отношении предматчевых раскладов с учётом мест, занимаемых командами в турнирной таблице.По всем раскладам специалистов баскетбола и букмекеров, у «Жальгириса» было очень мало шансов взять реванш у «Панатинаикоса» за поражение в первом круге с результатом 85:86, но гости выиграли первую четверть с отрывом в 9 очков! Затем, правда, хозяева начали медленно, но неумолимо переламывать ход игры в свою пользу. И казалось, что концовка матча уже никаких сюрпризов не принесёт, однако литовская команда подвесила победу «Пао» на волосок. И опять не хватило чуть-чуть…



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



20-й тур



«Панатинаикос» (Греция) – «Жальгирис» (Литва) – 96:94 (18:27, 28:22, 25:17, 25:28)



«Панатинаикос»: Т.Райс (очков + 6 передач),



«Жальгирис»: Л.Лекавичюс (16 + 4 передачи), Т.Уолкап (16 + 7 передач), Дж.Ландейл (11 + 7 подборов).







«Олимпиакос» (Греция) – «Бавария» (Германия) – 89:72 (17:14, 20:18, 17:21, 35:19)



«Олимпиакос»: А.Везенков (20).



«Црвена Звезда» (Сербия) – «Альба» (Германия) – 85:94 ОТ (22:21, 21:18, 19:23, 17:17, 6:15)



«Црвена Звезда»: К.Пантер (24),



«Альба»: Р.Гедрайтис (8 + 4 подбора).



«Анадолу Эфес» (Турция) – АСВЕЛ (Франция) – 101:74 (35:22, 25:23, 21:18, 20:11)



«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (29 + 6 подборов + 7 передач).



ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания) – 94:90 (27:25, 25:21, 23:12, 19:32)



ЦСКА: М.Джеймс (33),



«Баскония»: Ю.Фалл (19 + 10 подборов).







«Зенит» (Россия) – «Валенсия» (Испания) – 81:86 (16:20, 26:26, 9:17, 30:23).



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Олимпия Милан» (Италия) – 69:63 (15:21, 16:11, 21:16, 17:15)



«Маккаби»: С.Уилбекин (22),



«Милан»: А.Гудайтис (1 + 9 подборов).



«Фенербахче» (Турция) – «Барселона» (Испания) – 74:80 (12:24, 27:18, 17:19, 18:19).



«Химки» (Россия) – «Реал» (Испания) – 102:94 (25:21, 30:23, 25:25, 22:25)



«Химки»: А.Швед (21 + 5 подборов + 13 передач),



«Реал»: Дж.Микки (20).







Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 17 побед, 2. «Реал» – 15, 3. «Маккаби» – 14, 4. ЦСКА – 14, 5. «Барселона» - 14, 6. «Панатинаикос» – 12, 7. «Валенсия» - 10, 8. «Милан» – 10, 9. «Црвена Звезда» – 9, 10. «Химки» – 9, 11. «Фенербахче» - 8, 12. «Олимпиакос» - 8, 13. АСВЕЛ – 8, 14. «Альба» – 7, 15. «Баскония» – 7, 16. «Жальгирис» - 6, 17. «Зенит» - 6, 18. «Бавария» - 6. Из других матчей: опять удивил «Реал», перед этим проигравший московскому ЦСКА, у которого из-за травм не играли Хаккет и Стрельниекс. В этот раз испанского гранда «закатали в асфальт» Швед и «Химки». Пусть вас не смущает не такой уж и большой разрыв в конечном итоге встречи: в четвёртом периоде гости проигрывали и два десятка очков. А в следующем туре «Реалу» предстоит дома принимать «Анадолу Эфес»…«Панатинаикос» (Греция) – «Жальгирис» (Литва) – 96:94 (18:27, 28:22, 25:17, 25:28)Т.Райс (очков + 6 передач),Л.Лекавичюс (16 + 4 передачи), Т.Уолкап (16 + 7 передач), Дж.Ландейл (11 + 7 подборов).«Олимпиакос» (Греция) – «Бавария» (Германия) – 89:72 (17:14, 20:18, 17:21, 35:19)А.Везенков (20).«Црвена Звезда» (Сербия) – «Альба» (Германия) – 85:94 ОТ (22:21, 21:18, 19:23, 17:17, 6:15)К.Пантер (24),Р.Гедрайтис (8 + 4 подбора).«Анадолу Эфес» (Турция) – АСВЕЛ (Франция) – 101:74 (35:22, 25:23, 21:18, 20:11)Ш.Ларкин (29 + 6 подборов + 7 передач).ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания) – 94:90 (27:25, 25:21, 23:12, 19:32)М.Джеймс (33),Ю.Фалл (19 + 10 подборов).«Зенит» (Россия) – «Валенсия» (Испания) – 81:86 (16:20, 26:26, 9:17, 30:23).«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Олимпия Милан» (Италия) – 69:63 (15:21, 16:11, 21:16, 17:15)С.Уилбекин (22),А.Гудайтис (1 + 9 подборов).«Фенербахче» (Турция) – «Барселона» (Испания) – 74:80 (12:24, 27:18, 17:19, 18:19).«Химки» (Россия) – «Реал» (Испания) – 102:94 (25:21, 30:23, 25:25, 22:25)А.Швед (21 + 5 подборов + 13 передач),Дж.Микки (20).1. «Анадолу Эфес» – 17 побед, 2. «Реал» – 15, 3. «Маккаби» – 14, 4. ЦСКА – 14, 5. «Барселона» - 14, 6. «Панатинаикос» – 12, 7. «Валенсия» - 10, 8. «Милан» – 10, 9. «Црвена Звезда» – 9, 10. «Химки» – 9, 11. «Фенербахче» - 8, 12. «Олимпиакос» - 8, 13. АСВЕЛ – 8, 14. «Альба» – 7, 15. «Баскония» – 7, 16. «Жальгирис» - 6, 17. «Зенит» - 6, 18. «Бавария» - 6. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", результаты матчей, ЦСКА, Шейн Ларкин, Майк Джеймс — статья прочитана 181 раз Комментарии