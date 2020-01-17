Загрузка... Новый посол США в России Салливан пообещал поддержку оппозиции и ЛГБТ 🔊 Воспроизвести Джон Салливан Global Look Press / Ilia Yefimovich



В Россию прибыл новый американский посол Джон Салливан. Какие задачи ставит правительство США перед новоиспеченным послом и есть ли вероятность «потепления» отношений между странами хотя бы на уровне дипотношений?



Кто такой Джон Салливан и почему именно он был назначен послом в Россию, объясняет Федеральное агентство новостей.



Беспомощность американской дипломатии



Предыдущий посол США в РФ Джон Хантсман, запомнившийся болтанием в крещенской проруби, занимал эту должность в течение двух лет и завершил свою работу 3 октября 2019 года после безуспешных попыток оппозиции при поддержке американского диппредставительства запустить в России волну массовых протестов. В Россию прибыл новый американский посол Джон Салливан. Какие задачи ставит правительство США перед новоиспеченным послом и есть ли вероятность «потепления» отношений между странами хотя бы на уровне дипотношений?Кто такой Джон Салливан и почему именно он был назначен послом в Россию, объясняет Федеральное агентство новостей.Предыдущий посол США в РФ Джон Хантсман, запомнившийся болтанием в крещенской проруби, занимал эту должность в течение двух лет и завершил свою работу 3 октября 2019 года после безуспешных попыток оппозиции при поддержке американского диппредставительства запустить в России волну массовых протестов.



В отличие от занимавших ранее посольский особняк Джона Теффта, Макфола или Хантсмана, Салливан не был замечен в организации «цветных революций» на планете. Не пойман он и на громких коррупционных скандалах. Однако объясняется это, очевидно, лишь тем, что назначение в Россию — первый в его карьере пост главы дипломатической миссии.



Все свою трудовую биографию Салливан занимался оказанием юридических услуг госорганам США и корпоративным консультированием по внешнеэкономическим вопросам. Присмотримся внимательнее к карьерному пути нового посла.







От министерства до министерства



Джон Салливан родился 20 ноября 1959 года в Бостоне (штат Массачусетс, США). В 1981 году получил степень бакалавра по специальности «история и политология» в Брауновском университете (Провиденс, штат Род-Айленд).



После окончания в 1985 году Школы права Колумбийского университета в Нью-Йорке он год проработал в Апелляционном суде, рассматривающем дела в штатах Луизиана, Миссисипи и Техас.



В 1990 году Салливан стал помощником члена Верховного суда Дэвида Сутера, а еще через год уже был назначен советником помощника генерального прокурора Джона Майкла Люттига. Салливан обеспечивал юридическое сопровождение ЦРУ, ФБР, Министерства финансов и Бюро адвокатов Белого дома.



Во время военных операций США «Щит в пустыне» и «Буря в пустыне» он консультировал самых высокопоставленных должностных лиц по возникающим в связи с боевыми действиями «юридическим вопросам».



В ходе президентской кампании 1992 года Салливан работал юридическим советником в избирательном штабе республиканца Джорджа Буша-старшего. Работа Салливана была замечена в Вашингтоне, и в 1993 году он стал партнером в крупной юридической фирме Mayer Brown. Там он консультировал генеральных директоров американских корпораций и других руководителей высшего звена по вопросам санкций и экспортного контроля США, международных торговых споров и правил, а также иностранных инвестиций — как в Штатах, так и на Ближнем Востоке, в России и других странах.



В частности, Салливан представлял интересы консорциума международных нефтегазовых компаний на переговорах с правительством Ирака по поводу крупного нефтяного проекта на юге страны и консультировал международные компании по вопросам деятельности в России с точки зрения соблюдения американских санкций.



Американские интересы



Клиентами Салливана являлись крупные нефтегазовые, нефтехимические и финансовые компании. Он представлял интересы корпораций в исполнительных департаментах и ведомствах США и иностранных государств, а также в судебных процессах.



В 2004 году министр обороны Джон Рамсфелд назначил Салливана на должность заместителя главного юрисконсульта ведомства. На этом посту будущий посол отвечал за разработку правовой политики, судебные процессы по всему миру и консультировал по крупным уголовным и гражданским расследованиям. В знак признания профессиональных достижений Салливан был награжден медалью министра обороны за исключительную государственную службу.



В следующем году он перешел на работу в Министерство торговли США, где до 2007 года также занимал пост главного юрисконсульта, а потом был назначен заместителем министра торговли и президентом в Совете директоров Корпорации зарубежных частных инвестиций.



В качестве замминистра Салливан возглавлял в 2007–2009 годах правительственные делегации США на переговорах в Китае, Ираке, Израиле, Грузии, Азербайджане и других странах. При администрации Барака Обамы Салливан руководил специальным правительственным комитетом по экономическим отношениям США и Ирака при Министерстве торговли.



11 апреля 2017 года президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост первого заместителя госсекретаря. В связи с отставкой Рекса Тиллерсона, с 1 по 26 апреля 2018 года Салливан исполнял обязанности госсекретаря, пока на эту должность не утвердили Майка Помпео.



В июле 2019 года Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве. 11 октября 2019 года в администрации Трампа сообщили о том, что президент выдвинул Салливана на пост посла Соединенных Штатов в России.



Присяга на пост замглавы Госдепа



«Во всем виновата Россия»



Утверждение кандидатуры посла в России Сенатом США — обязательная часть процедуры назначения главы дипмиссии. Слушания по кандидатуре Салливана проходили в комитете Сената по международным делам 30 октября 2019 года. На слушаниях присутствовали пятнадцать сенаторов: семь от Демпартии и восемь республиканцев, — которые задавали вопросы потенциальному послу в России по различным аспектам внешней политики.



Задачей комитета было дать четко понять, чего правительство США ждет от Салливана на посту главы диппредставительства в Москве, обозначив основные приоритеты политики Вашингтона в отношении России.



По словам председателя сенатского комитета Джима Риша (Jim Risch), Россия обвиняется в «оккупации» территорий Грузии и Украины, поддержке «диктаторских режимов» в Сирии и Венесуэле, нарушении договора РСМД, отравлении своих врагов химическим оружием на территории других стран, вмешательстве в выборы и «демократические процессы» по всему миру, включая референдум по Brexit и выборы в Черногории, и так далее. В то же время Риш «заверил народ России» в том, что правительство США продолжит-де оказывать поддержку «гражданскому обществу», несмотря ни на что.



В ответном слове Салливан точь-в-точь повторил все эти обвинения и взял на себя обязательство — противодействовать попыткам России «нарушить суверенитет Грузии» и вмешательству в американские выборы.



«Как заместитель госсекретаря США я принимал непосредственное участие в разработке внешней политики США в отношении России, — отметил Салливан. — В прошлом месяце я обсуждал вопрос о введении санкций против Евгения Пригожина (российский бизнесмен, владелец компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». — Прим. ФАН) и других лиц, связанных с «Агентством интернет-исследований», за их попытки вмешательства в промежуточные выборы в США в 2018 году».



В случае своего утверждения послом в России, отметил Салливан в Сенате, он первым делом встретится с российскими гражданскими активистами.



По словам сенатора Бен Кардина (Ben Cardin) от штата Мэриленд, одной из главных задач администрации США является защита лидеров российской оппозиции. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс (Chris Coons) был еще более конкретен в своем наставлении будущему послу в России: от Салливана он получил обещание в том, что тот поднимет перед президентом Владимиром Путиным вопрос об убийстве Бориса Немцова, а также будет защищать и поддерживать российских ЛГБТ-активистов.



Кроме того, Салливан полностью согласился со словами сенатора от Нью-Джерси Боба Менендеса (Bob Menendez) о том, что Россия якобы «оккупировала Крым и продолжает боевые действия на востоке Украины», виновна в «деле Скрипалей» в 2018 году, вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году при помощи кибератак и дезинформации, оккупировала часть территории Грузии, что в Сирии ВКС России регулярно «бомбят невиновных», а «поведение Кремля» по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности США.



Салливан не только поддакивал комитету Сената, послушно соглашаясь со всем, что ему говорят. Он «нашел в себе в смелость» не согласиться со словами Трампа о том, что пресловутое «российское вмешательство» — это глупый миф и выдумка. Салливан уверенно заявил, что Россия продолжает «вмешиваться», а задача правительства США — остановить такое поведение.



Неудивительно, что в ходе обсуждения деятельности будущего посла в России и речи не шло о том, чтобы как-то налаживать отношения и восстанавливать рабочие связи между двумя странами, разорванные по инициативе США.



Посол новый — фокусы старые



Вряд ли у кого-либо еще остаются сомнения, что новый посол США в РФ Джон Салливан продолжит линию Госдепа по поддержке, в том числе и финансовой, «майданной» оппозиции в России.



Напомним, ранее ФАН провел расследование, которое доказывает, что США неоднократно вмешивались во внутренние дела РФ, в том числе в прошедшие выборы. Удалось выяснить, что оппозиция получает для ведения антигосударственной деятельности финансовые средства из-за рубежа.



Кроме того, корреспонденты ФАН установили, что спецагент Стивен Секстон — один из лучших специалистов Госдепа, который занимается сокрытием следов финансовых преступлений. Скорее всего, в РФ основная его задача заключалась в том, чтобы подготовить и подчистить все документы т. н. «Фонда по борьбе с коррупцией» (включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 9 октября 2019 года) перед обысками правоохранительных органов.



Автор: Игорь Лукьянов для Предшественник Хантсмана, Майкл Макфол, также запомнился бесцеремонным вмешательством во внутренние дела России. В частности, еще до вручения верительных грамот тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву он созвал в посольскую резиденцию ключевых представителей «болотной оппозиции»: от леваков до крайних либералов и националистов.В отличие от занимавших ранее посольский особняк Джона Теффта, Макфола или Хантсмана, Салливан не был замечен в организации «цветных революций» на планете. Не пойман он и на громких коррупционных скандалах. Однако объясняется это, очевидно, лишь тем, что назначение в Россию — первый в его карьере пост главы дипломатической миссии.Все свою трудовую биографию Салливан занимался оказанием юридических услуг госорганам США и корпоративным консультированием по внешнеэкономическим вопросам. Присмотримся внимательнее к карьерному пути нового посла.Джон Салливан родился 20 ноября 1959 года в Бостоне (штат Массачусетс, США). В 1981 году получил степень бакалавра по специальности «история и политология» в Брауновском университете (Провиденс, штат Род-Айленд).После окончания в 1985 году Школы права Колумбийского университета в Нью-Йорке он год проработал в Апелляционном суде, рассматривающем дела в штатах Луизиана, Миссисипи и Техас.В 1990 году Салливан стал помощником члена Верховного суда Дэвида Сутера, а еще через год уже был назначен советником помощника генерального прокурора Джона Майкла Люттига. Салливан обеспечивал юридическое сопровождение ЦРУ, ФБР, Министерства финансов и Бюро адвокатов Белого дома.Во время военных операций США «Щит в пустыне» и «Буря в пустыне» он консультировал самых высокопоставленных должностных лиц по возникающим в связи с боевыми действиями «юридическим вопросам».В ходе президентской кампании 1992 года Салливан работал юридическим советником в избирательном штабе республиканца Джорджа Буша-старшего. Работа Салливана была замечена в Вашингтоне, и в 1993 году он стал партнером в крупной юридической фирме Mayer Brown. Там он консультировал генеральных директоров американских корпораций и других руководителей высшего звена по вопросам санкций и экспортного контроля США, международных торговых споров и правил, а также иностранных инвестиций — как в Штатах, так и на Ближнем Востоке, в России и других странах.В частности, Салливан представлял интересы консорциума международных нефтегазовых компаний на переговорах с правительством Ирака по поводу крупного нефтяного проекта на юге страны и консультировал международные компании по вопросам деятельности в России с точки зрения соблюдения американских санкций.Клиентами Салливана являлись крупные нефтегазовые, нефтехимические и финансовые компании. Он представлял интересы корпораций в исполнительных департаментах и ведомствах США и иностранных государств, а также в судебных процессах.В 2004 году министр обороны Джон Рамсфелд назначил Салливана на должность заместителя главного юрисконсульта ведомства. На этом посту будущий посол отвечал за разработку правовой политики, судебные процессы по всему миру и консультировал по крупным уголовным и гражданским расследованиям. В знак признания профессиональных достижений Салливан был награжден медалью министра обороны за исключительную государственную службу.В следующем году он перешел на работу в Министерство торговли США, где до 2007 года также занимал пост главного юрисконсульта, а потом был назначен заместителем министра торговли и президентом в Совете директоров Корпорации зарубежных частных инвестиций.В качестве замминистра Салливан возглавлял в 2007–2009 годах правительственные делегации США на переговорах в Китае, Ираке, Израиле, Грузии, Азербайджане и других странах. При администрации Барака Обамы Салливан руководил специальным правительственным комитетом по экономическим отношениям США и Ирака при Министерстве торговли.11 апреля 2017 года президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост первого заместителя госсекретаря. В связи с отставкой Рекса Тиллерсона, с 1 по 26 апреля 2018 года Салливан исполнял обязанности госсекретаря, пока на эту должность не утвердили Майка Помпео.В июле 2019 года Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве. 11 октября 2019 года в администрации Трампа сообщили о том, что президент выдвинул Салливана на пост посла Соединенных Штатов в России.Утверждение кандидатуры посла в России Сенатом США — обязательная часть процедуры назначения главы дипмиссии. Слушания по кандидатуре Салливана проходили в комитете Сената по международным делам 30 октября 2019 года. На слушаниях присутствовали пятнадцать сенаторов: семь от Демпартии и восемь республиканцев, — которые задавали вопросы потенциальному послу в России по различным аспектам внешней политики.Задачей комитета было дать четко понять, чего правительство США ждет от Салливана на посту главы диппредставительства в Москве, обозначив основные приоритеты политики Вашингтона в отношении России.По словам председателя сенатского комитета Джима Риша (Jim Risch), Россия обвиняется в «оккупации» территорий Грузии и Украины, поддержке «диктаторских режимов» в Сирии и Венесуэле, нарушении договора РСМД, отравлении своих врагов химическим оружием на территории других стран, вмешательстве в выборы и «демократические процессы» по всему миру, включая референдум по Brexit и выборы в Черногории, и так далее. В то же время Риш «заверил народ России» в том, что правительство США продолжит-де оказывать поддержку «гражданскому обществу», несмотря ни на что.В ответном слове Салливан точь-в-точь повторил все эти обвинения и взял на себя обязательство — противодействовать попыткам России «нарушить суверенитет Грузии» и вмешательству в американские выборы.«Как заместитель госсекретаря США я принимал непосредственное участие в разработке внешней политики США в отношении России, — отметил Салливан. — В прошлом месяце я обсуждал вопрос о введении санкций против Евгения Пригожина (российский бизнесмен, владелец компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». — Прим. ФАН) и других лиц, связанных с «Агентством интернет-исследований», за их попытки вмешательства в промежуточные выборы в США в 2018 году».В случае своего утверждения послом в России, отметил Салливан в Сенате, он первым делом встретится с российскими гражданскими активистами.По словам сенатора Бен Кардина (Ben Cardin) от штата Мэриленд, одной из главных задач администрации США является защита лидеров российской оппозиции. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс (Chris Coons) был еще более конкретен в своем наставлении будущему послу в России: от Салливана он получил обещание в том, что тот поднимет перед президентом Владимиром Путиным вопрос об убийстве Бориса Немцова, а также будет защищать и поддерживать российских ЛГБТ-активистов.Кроме того, Салливан полностью согласился со словами сенатора от Нью-Джерси Боба Менендеса (Bob Menendez) о том, что Россия якобы «оккупировала Крым и продолжает боевые действия на востоке Украины», виновна в «деле Скрипалей» в 2018 году, вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году при помощи кибератак и дезинформации, оккупировала часть территории Грузии, что в Сирии ВКС России регулярно «бомбят невиновных», а «поведение Кремля» по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности США.Салливан не только поддакивал комитету Сената, послушно соглашаясь со всем, что ему говорят. Он «нашел в себе в смелость» не согласиться со словами Трампа о том, что пресловутое «российское вмешательство» — это глупый миф и выдумка. Салливан уверенно заявил, что Россия продолжает «вмешиваться», а задача правительства США — остановить такое поведение.Неудивительно, что в ходе обсуждения деятельности будущего посла в России и речи не шло о том, чтобы как-то налаживать отношения и восстанавливать рабочие связи между двумя странами, разорванные по инициативе США.Вряд ли у кого-либо еще остаются сомнения, что новый посол США в РФ Джон Салливан продолжит линию Госдепа по поддержке, в том числе и финансовой, «майданной» оппозиции в России.Напомним, ранее ФАН провел расследование, которое доказывает, что США неоднократно вмешивались во внутренние дела РФ, в том числе в прошедшие выборы. Удалось выяснить, что оппозиция получает для ведения антигосударственной деятельности финансовые средства из-за рубежа.Кроме того, корреспонденты ФАН установили, что спецагент Стивен Секстон — один из лучших специалистов Госдепа, который занимается сокрытием следов финансовых преступлений. Скорее всего, в РФ основная его задача заключалась в том, чтобы подготовить и подчистить все документы т. н. «Фонда по борьбе с коррупцией» (включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 9 октября 2019 года) перед обысками правоохранительных органов.Автор: Игорь Лукьянов для РИА ФАН Загрузка... riafan.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, посол, ЛГБТ География: Россия — статья прочитана 172 раза Комментарии