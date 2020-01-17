Президент Украины не принял отставку премьера 🔊 Воспроизвести Президент Украины Владимир Зеленский © REUTERS/Valentyn Ogirenko



Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс, сообщает



"Я получил от вас заявление сегодня об увольнении. Вы знаете, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству", - сказал Зеленский на встрече с Гончаруком.



Зеленский также не исключил кадровые изменения в правительстве Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс, сообщает ТАСС "Я получил от вас заявление сегодня об увольнении. Вы знаете, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству", - сказал Зеленский на встрече с Гончаруком.Зеленский также не исключил кадровые изменения в правительстве Украины. ТАСС Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: отставка, премьер, президент География: Украина — статья прочитана 168 раз Комментарии