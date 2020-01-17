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Президент Украины не принял отставку премьера
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс, сообщает ТАСС.
"Я получил от вас заявление сегодня об увольнении. Вы знаете, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству", - сказал Зеленский на встрече с Гончаруком.
Зеленский также не исключил кадровые изменения в правительстве Украины.
ТАСС
Категории: политика, чп и криминал
География: Украина
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