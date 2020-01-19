Белорусский тренер о футболе в Литве: На матчах лидеров — по сто человек 🔊 Воспроизвести











Пять предыдущих сезонов Альберт Рыбак провел в литовском клубе "Ритеряй", более известном под прежним названием "Тракай". Все это время он работал с вратарями, но при этом трижды перехватывал бразды правления командой у уволенных наставников. В качестве временщика вышло успешно — две подряд осени с медалями. Но руководство клуба этого по достоинству не оценило: "Ритеряй" возглавил местный тренер Миндаугас Чепас. А Альберт Рыбак незадолго до этого поведал о соперничестве с "Судувой" и "Жальгирисом", о специфике футбола в Литве, о белорусах в команде, о лучших учениках и о многом другом. Впечатления белорусского тренера Альберта Рыбака — в эксклюзиве для pressball.by. - Вы второй год кряду привели команду к бронзе. Есть догадки, почему с вами не стали продлевать контракт?



- Не знаю. Никаких претензий мне никто не предъявлял. Не говорили, что что-то плохо. Может быть, все связано с моими амбициями. Ведь хотел продолжить работу именно главным тренером. А руководство клуба, выходит, рассматривало другие кандидатуры. Возможно, выбирается какое-то иное направление развития.



- Но вас же могли оставить в "Ритеряе" в прежнем качестве — тренера вратарей.



- Я постоянно учился, недавно получил категорию "Pro". И учитывая мой прогресс и результат команды, думаю, заслуживал быть именно главным тренером. Тем более отдал клубу пять лет. Никуда за это время не уходил, хотя выгодные предложения были. Подготовил нескольких вратарей, которые вызывались в сборную Литвы. Среди них и Марюс Рапалис, когда-то игравший в Гродно. И сейчас просто тренером вратарей в "Ритеряе" я уже не остался бы. Хочется чего-то большего. Какого-то нового вызова. Варианта, который и меня будет развивать как тренера. Но, конечно, если не получится принять какую-то команду, то буду или помощником, или снова тренером вратарей.



- А разве реально было два года подряд обойти в таблице "Судуву" и вильнюсский "Жальгирис"?



- Крайне сложно. Когда принимал команду после ухода сначала испанца Хосе Викуньи в октябре 2018-го, а затем и литовца Аурелиюса Скарбалюса в июле прошлого года, то отрыв конкурентов по очкам уже был большим. Требовалось все матчи выиграть, плюс чтобы они очки теряли. А ведь "Судува" набрала отличный ход. Да и нам в минувшем сезоне было очень трудно психологически. Ведь в Лиге Европы ставка делалась на то, чтобы пройти как можно дальше и заработать как можно больше. Но вышло, что уже в первом раунде уступили сопернику с Фарер. А вообще, бронза для "Ритеряя", считаю, очень достойный результат. Тем более что мы сражались именно за нее, а не за золото или серебро с "Судувой" и "Жальгирисом". И эту борьбу выиграли. В 2018-м набрали поровну очков со "Стумбрасом" — оказались лучше только по дополнительным показателям. А прошлой осенью на два очка обошли "Жальгирис" из Каунаса.



- Вас ведь признали лучшим тренером чемпионата Литвы в ноябре.



- Да. Обыграли чемпиона "Судуву" 5:1 и серебряного призера "Жальгирис" 3:1 в гостях. Это были важные матчи в борьбе за бронзу, и мы показали хорошую игру.



- "Судува", выигравшая третий титул подряд — самый богатый клуб в стране?



- Если только у "Жальгириса" бюджет не выше. А так, у "Судувы" свой манеж, стадион, рядом с ним тренировочная база. Хоть Марьямполе и небольшой городок, но команда все время добротная. С приходом тренера Чебурина стала выигрывать борьбу за чемпионство у "Жальгириса". Да и результаты в еврокубках для команды из Литвы хорошие. В 2017-м в Лиге Европы обыграли "Шахтер" и остановились в шаге от выхода в групповой раунд. Хотя тогда Солигорск, может, и сильнее был, а на стороне "Судувы" оказалась удача. Команда играет с тремя центральными защитниками, рассчитывает на "стандарты" — и штрафные, и угловые. Это оружие и использует. Чебурин привил команде атлетичный футбол, силовое давление. И она добилась результата. "Судува" выбрала свою модель, свой стиль — и становится чемпионом из года в год. "Жальгирис"? У того же Киша не получилось в Солигорске, зато в Вильнюсе раскрылся. В прошлом году с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Литвы.











- Какие бюджеты у клубов в стране?



- В среднем два миллиона. У "Ритеряя" — меньше одного.



- Все клубы в Литве частные?



Точно не скажу. "Ритеряй" — да. Президент клуба — бизнесмен Ян Невойна. Знаю, что "Жальгирису" какие-то деньги город точно дает.



- Главные отличия чемпионатов наших стран?



У нас футбол более интенсивный. Больше борьбы. Физическая готовность должна быть хорошая. А большинство команд в Литве играют через контроль мяча, позиционно. Конечно, огромное отличие — в числе команд. В Беларуси их больше, и это правильно. В Литве — восемь. А это четыре круга в "регулярке", плюс пятый для шести лучших команд. Нам ни за что нельзя переходить на восемь или десять команд! С учетом наших реалий 16 — оптимальный вариант. Это и для развития молодежи хорошо. Парни куда-то стремятся, у них есть возможность проявить себя. А литовцы не могут игроков найти для молодежной сборной. Потому что в чемпионате полно легионеров.



- Каков лимит?



- Пять на поле. Да, как у нас. Но при этом игроки из Евросоюза легионерами в Литве не считаются. И происходят такие комичные ситуации, как в играх "Ритеряя" с "Жальгирисом" и "Судувой". Тогда у нас в стартовом составе был один иностранец, а у соперников — семь-восемь.



- Максимум зрителей в чемпионате Литвы?



- Меня очень расстроило, что на тех наших матчах с "Судувой" и "Жальгирисом" было очень мало болельщиков. Вроде бы ключевые игры, а народу — чуть больше ста человек! Тогда как встречи "Ислочи" с БАТЭ, с Брестом собирали в Минске полный стадион. И это приятно. У нас ажиотажа гораздо больше. И денег больше вкладывается в футбол. Наверное, оттого, что в Литве главный вид спорта — баскетбол.



- Какие зарплаты в чемпионате Литвы? Говорят, что в среднем — одна-две тысячи евро.



- Так и есть. Но это если простой футболист. А легионеры в "Судуве" и "Жальгирисе" такие, что за эти деньги они не поехали бы играть в Литву. Так что у них зарплаты гораздо больше.



- Почему в соседнюю страну едут белорусы? Из-за невостребованности на родине?



- Наверное, у каждого своя история. Но если подвернулся вариант с Литвой, то почему бы и нет? Можно сыграть в еврокубках. В Беларуси хватает крепких команд, которым не пробиться в Лигу Европы. Зато в Литве это куда проще. Тот же Кендыш был невостребован дома и перешел в "Тракай". А оттуда пошел на повышение — в "Жальгирис". Ну и постепенно дорос до уровня БАТЭ и сборной.



- В "Ритеряе" при вас играли Быченок, Гуренко, Крук и Рекиш. Как у каждого сложилось?



- Сашу позвали в команду в последний момент. Он здорово помог, был одним из лидеров. У Артема Гуренко выдался отличный период, когда он только появился в Литве. Забивал много мячей, причем важных. Чувствовал доверие тренера и принес немало пользы. В прошлом году вернулся в команду из минского "Динамо", но все сложилось не так, как хотелось бы. Паша Крук хорошо помог в защите. Мы с ним как-то выдали серию из десятка "сухих" матчей. Потом получил серьезную травму, надолго выбыл из строя и вернулся в Беларусь. Правда, в прошлом году снова выступал в Литве — в "Паневежисе" постоянно выходил на поле. Ну и Дима Рекиш. В "Жальгирисе" из Каунаса был одним из ведущих игроков в группе атаки. Очень много и для партнеров моментов создавал, и сам забивал. Видно, что парень талантливый. Но в "Ритеряе" пробыл всего полгода — не получилось.



- Почему команда сменила первоначальное название?



- Потому что перебазировалась из Тракая в Вильнюс. А уже это сделано, видимо, для того, чтобы было больше финансовой помощи от города.











- В Минске нехватка стадионов. В столице Литвы — тоже?



Ох, это огромная проблема. Здесь всего одна арена, которая может принимать еврокубки. Да и то... Если бы "Судува" вышла в групповой раунд Лиги Европы, то искала бы стадион в Латвии или в Беларуси. В Вильнюсе на этой арене "Ритеряй" с "Жальгирисом" играют и тренируются. Здесь же — команды первой лиги и любители. Так что приходилось искать время, чтобы потренироваться. А рассчитана она всего на пять тысяч зрителей. Когда сборная играла с Украиной, Португалией, Шотландией, собиралась полная арена. Но пришло бы и сорок тысяч, если бы вместимость позволяла.



- А другие стадионы в городе?



- Только школьные. Так что их, можно сказать, и нет. Сейчас в Каунасе строится большой стадион европейского уровня. Правда, не знаю, успеют ли закончить в этом году.



- У тогда еще "Тракая" был договор о сотрудничестве с "Миланом". Он еще актуален?



- Уже нет. А раньше детская школа под патронажем клуба была экипирована в форму "Милана". Приезжали люди, устраивали тренинг-кэмпы. Однажды какой-то тренер провел тренировку с основой. Ну и как-то раз команда выехала на сбор в Италию. И все.



- Мы много читали об обряде посвящения в рыцари игроков "Тракая". Билялетдинов рассказывал, что некоторые при этом едва сдерживали смех.



- Там все так устроено, что особо не посмеешься. И к этому, напротив, относились серьезно. А вообще, если ты приезжаешь в другую страну, нужно уважать ее традиции и обычаи, принимать это как должное.



- В команде все эти годы было полно легионеров, включая африканцев. С кем-то из них намучились?



- Нет. Они, наоборот, стремились пробиться в Европу. И кому-то это удавалось. Например, либериец Оскар Дорли перешел в чешский "Слован". Но у некоторых с учетом непростого характера не получалось. Один талантливый парнишка все искал у себя какие-то мнимые травмы. Не у всех есть желание попасть в Европу.



- Самый знаменитый из игроков "Ритеряя" на вашей памяти — Динияр Билялетдинов?



- Пожалуй, да. Ну и еще, конечно, нужно Дэйвидаса Чеснаускиса назвать, выступавшего в премьер-лиге России.



- Команду при вас возглавлял Олег Василенко — бывший наставник минского "Динамо". Главные воспоминания о совместной работе?



- С Василенко мы вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Обыграли шотландский "Сент-Джонстон" и шведский "Норрчепинг", но оступились на македонской "Шкендии". Конечно, хотелось бы большего. Но для "Ритеряя" и это хороший результат. Задача-минимум, которая выполнена. Спустя год, летом 2018-го, с Кибу (Хосе Викунья — pressball.by) тоже прошли два раунда. Но тогда начали не с первого, а с предварительного. Тогда прошли команду из Уэльса и "Иртыш" из Павлодара, а споткнулись на "Партизане".



- Вас все это время не смущала репутация чемпионата Литвы как турнира, в котором хватает договорных матчей? "Палангу" и "Атлантас" из-за этого только что исключили из А-лиги.



- Для тренера это как нож в спину. Очень больно! Ты выстраиваешь план на игру, а здесь такое — футболист начинает влиять на результат. И получается, что твоя работа никому не нужна. Ты старался, хотел получить удовольствие, а кто-то приготовил другой сценарий. Думаю, и для зрителей это примерно то же самое. Их трудно обмануть. Они переживают, болеют, а увидеть такую смешную игру... Это больше отталкивает.



- Литовский за эти годы хорошо выучили?



- Нет. Конечно, какие-то слова и фразы в общении понимаю. Суть уловить могу, но чтобы общаться, такого нет. В Вильнюсе молодежь переходит на английский, а у меня с ним проблемы. Надо подтянуть.



- Лицензию "Pro" получили давно?



- Около года назад. Учился в Минске два года. Вместе со мной — Андрей Ашихмин, Алексей Бага, Виталий Жуковский, Вячеслав Левчук, Сергей Никифоренко, Виталий Павлов, Виктор Борель, Валерий Бохно, Александр Кульчий. Боюсь кого-то забыть. Очень дружная была группа.



- Ученики в числе вратарей, которыми особенно гордитесь?



- С Сашей Сулимой и Андреем Ашихминым вместе работали в Гродно. Они мало того что голкиперами были хорошими, так еще и по завершении карьеры пошли дальше. Они трудятся на благо футбола, ведут тренерские курсы. Один работает с вратарями в сборной, другой — в "Ислочи". Также в "Немане" помог Чернику, Веремко, Курганскому, Дударю. Первых двух затем в БАТЭ продали, оба выступали в сборной. В МТЗ-РИПО, помимо Сулимы, работал с Хаткевичем, Пятигорцем. В брестском "Динамо" — с Климовичем, на которого тогда никто не ставил. А он сейчас в премьер-лиге России. Но не сказать, что я всех их воспитал. Это разве что к Чернику относится. А с остальными просто работал, вносил какой-то вклад в их развитие. Приятно, что парни до сих пор играют, причем на хорошем уровне. Я рад за всех!



Источник: pressball.by - Не знаю. Никаких претензий мне никто не предъявлял. Не говорили, что что-то плохо. Может быть, все связано с моими амбициями. Ведь хотел продолжить работу именно главным тренером. А руководство клуба, выходит, рассматривало другие кандидатуры. Возможно, выбирается какое-то иное направление развития.- Я постоянно учился, недавно получил категорию "Pro". И учитывая мой прогресс и результат команды, думаю, заслуживал быть именно главным тренером. Тем более отдал клубу пять лет. Никуда за это время не уходил, хотя выгодные предложения были. Подготовил нескольких вратарей, которые вызывались в сборную Литвы. Среди них и Марюс Рапалис, когда-то игравший в Гродно. И сейчас просто тренером вратарей в "Ритеряе" я уже не остался бы. Хочется чего-то большего. Какого-то нового вызова. Варианта, который и меня будет развивать как тренера. Но, конечно, если не получится принять какую-то команду, то буду или помощником, или снова тренером вратарей.- Крайне сложно. Когда принимал команду после ухода сначала испанца Хосе Викуньи в октябре 2018-го, а затем и литовца Аурелиюса Скарбалюса в июле прошлого года, то отрыв конкурентов по очкам уже был большим. Требовалось все матчи выиграть, плюс чтобы они очки теряли. А ведь "Судува" набрала отличный ход. Да и нам в минувшем сезоне было очень трудно психологически. Ведь в Лиге Европы ставка делалась на то, чтобы пройти как можно дальше и заработать как можно больше. Но вышло, что уже в первом раунде уступили сопернику с Фарер. А вообще, бронза для "Ритеряя", считаю, очень достойный результат. Тем более что мы сражались именно за нее, а не за золото или серебро с "Судувой" и "Жальгирисом". И эту борьбу выиграли. В 2018-м набрали поровну очков со "Стумбрасом" — оказались лучше только по дополнительным показателям. А прошлой осенью на два очка обошли "Жальгирис" из Каунаса.- Да. Обыграли чемпиона "Судуву" 5:1 и серебряного призера "Жальгирис" 3:1 в гостях. Это были важные матчи в борьбе за бронзу, и мы показали хорошую игру.- Если только у "Жальгириса" бюджет не выше. А так, у "Судувы" свой манеж, стадион, рядом с ним тренировочная база. Хоть Марьямполе и небольшой городок, но команда все время добротная. С приходом тренера Чебурина стала выигрывать борьбу за чемпионство у "Жальгириса". Да и результаты в еврокубках для команды из Литвы хорошие. В 2017-м в Лиге Европы обыграли "Шахтер" и остановились в шаге от выхода в групповой раунд. Хотя тогда Солигорск, может, и сильнее был, а на стороне "Судувы" оказалась удача. Команда играет с тремя центральными защитниками, рассчитывает на "стандарты" — и штрафные, и угловые. Это оружие и использует. Чебурин привил команде атлетичный футбол, силовое давление. И она добилась результата. "Судува" выбрала свою модель, свой стиль — и становится чемпионом из года в год. "Жальгирис"? У того же Киша не получилось в Солигорске, зато в Вильнюсе раскрылся. В прошлом году с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Литвы.- В среднем два миллиона. У "Ритеряя" — меньше одного.Точно не скажу. "Ритеряй" — да. Президент клуба — бизнесмен Ян Невойна. Знаю, что "Жальгирису" какие-то деньги город точно дает.У нас футбол более интенсивный. Больше борьбы. Физическая готовность должна быть хорошая. А большинство команд в Литве играют через контроль мяча, позиционно. Конечно, огромное отличие — в числе команд. В Беларуси их больше, и это правильно. В Литве — восемь. А это четыре круга в "регулярке", плюс пятый для шести лучших команд. Нам ни за что нельзя переходить на восемь или десять команд! С учетом наших реалий 16 — оптимальный вариант. Это и для развития молодежи хорошо. Парни куда-то стремятся, у них есть возможность проявить себя. А литовцы не могут игроков найти для молодежной сборной. Потому что в чемпионате полно легионеров.- Пять на поле. Да, как у нас. Но при этом игроки из Евросоюза легионерами в Литве не считаются. И происходят такие комичные ситуации, как в играх "Ритеряя" с "Жальгирисом" и "Судувой". Тогда у нас в стартовом составе был один иностранец, а у соперников — семь-восемь.- Меня очень расстроило, что на тех наших матчах с "Судувой" и "Жальгирисом" было очень мало болельщиков. Вроде бы ключевые игры, а народу — чуть больше ста человек! Тогда как встречи "Ислочи" с БАТЭ, с Брестом собирали в Минске полный стадион. И это приятно. У нас ажиотажа гораздо больше. И денег больше вкладывается в футбол. Наверное, оттого, что в Литве главный вид спорта — баскетбол.- Так и есть. Но это если простой футболист. А легионеры в "Судуве" и "Жальгирисе" такие, что за эти деньги они не поехали бы играть в Литву. Так что у них зарплаты гораздо больше.- Наверное, у каждого своя история. Но если подвернулся вариант с Литвой, то почему бы и нет? Можно сыграть в еврокубках. В Беларуси хватает крепких команд, которым не пробиться в Лигу Европы. Зато в Литве это куда проще. Тот же Кендыш был невостребован дома и перешел в "Тракай". А оттуда пошел на повышение — в "Жальгирис". Ну и постепенно дорос до уровня БАТЭ и сборной.- Сашу позвали в команду в последний момент. Он здорово помог, был одним из лидеров. У Артема Гуренко выдался отличный период, когда он только появился в Литве. Забивал много мячей, причем важных. Чувствовал доверие тренера и принес немало пользы. В прошлом году вернулся в команду из минского "Динамо", но все сложилось не так, как хотелось бы. Паша Крук хорошо помог в защите. Мы с ним как-то выдали серию из десятка "сухих" матчей. Потом получил серьезную травму, надолго выбыл из строя и вернулся в Беларусь. Правда, в прошлом году снова выступал в Литве — в "Паневежисе" постоянно выходил на поле. Ну и Дима Рекиш. В "Жальгирисе" из Каунаса был одним из ведущих игроков в группе атаки. Очень много и для партнеров моментов создавал, и сам забивал. Видно, что парень талантливый. Но в "Ритеряе" пробыл всего полгода — не получилось.- Потому что перебазировалась из Тракая в Вильнюс. А уже это сделано, видимо, для того, чтобы было больше финансовой помощи от города.Ох, это огромная проблема. Здесь всего одна арена, которая может принимать еврокубки. Да и то... Если бы "Судува" вышла в групповой раунд Лиги Европы, то искала бы стадион в Латвии или в Беларуси. В Вильнюсе на этой арене "Ритеряй" с "Жальгирисом" играют и тренируются. Здесь же — команды первой лиги и любители. Так что приходилось искать время, чтобы потренироваться. А рассчитана она всего на пять тысяч зрителей. Когда сборная играла с Украиной, Португалией, Шотландией, собиралась полная арена. Но пришло бы и сорок тысяч, если бы вместимость позволяла.- Только школьные. Так что их, можно сказать, и нет. Сейчас в Каунасе строится большой стадион европейского уровня. Правда, не знаю, успеют ли закончить в этом году.- Уже нет. А раньше детская школа под патронажем клуба была экипирована в форму "Милана". Приезжали люди, устраивали тренинг-кэмпы. Однажды какой-то тренер провел тренировку с основой. Ну и как-то раз команда выехала на сбор в Италию. И все.- Там все так устроено, что особо не посмеешься. И к этому, напротив, относились серьезно. А вообще, если ты приезжаешь в другую страну, нужно уважать ее традиции и обычаи, принимать это как должное.- Нет. Они, наоборот, стремились пробиться в Европу. И кому-то это удавалось. Например, либериец Оскар Дорли перешел в чешский "Слован". Но у некоторых с учетом непростого характера не получалось. Один талантливый парнишка все искал у себя какие-то мнимые травмы. Не у всех есть желание попасть в Европу.- Пожалуй, да. Ну и еще, конечно, нужно Дэйвидаса Чеснаускиса назвать, выступавшего в премьер-лиге России.- С Василенко мы вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Обыграли шотландский "Сент-Джонстон" и шведский "Норрчепинг", но оступились на македонской "Шкендии". Конечно, хотелось бы большего. Но для "Ритеряя" и это хороший результат. Задача-минимум, которая выполнена. Спустя год, летом 2018-го, с Кибу (Хосе Викунья — pressball.by) тоже прошли два раунда. Но тогда начали не с первого, а с предварительного. Тогда прошли команду из Уэльса и "Иртыш" из Павлодара, а споткнулись на "Партизане".- Для тренера это как нож в спину. Очень больно! Ты выстраиваешь план на игру, а здесь такое — футболист начинает влиять на результат. И получается, что твоя работа никому не нужна. Ты старался, хотел получить удовольствие, а кто-то приготовил другой сценарий. Думаю, и для зрителей это примерно то же самое. Их трудно обмануть. Они переживают, болеют, а увидеть такую смешную игру... Это больше отталкивает.- Нет. Конечно, какие-то слова и фразы в общении понимаю. Суть уловить могу, но чтобы общаться, такого нет. В Вильнюсе молодежь переходит на английский, а у меня с ним проблемы. Надо подтянуть.- Около года назад. Учился в Минске два года. Вместе со мной — Андрей Ашихмин, Алексей Бага, Виталий Жуковский, Вячеслав Левчук, Сергей Никифоренко, Виталий Павлов, Виктор Борель, Валерий Бохно, Александр Кульчий. Боюсь кого-то забыть. Очень дружная была группа.- С Сашей Сулимой и Андреем Ашихминым вместе работали в Гродно. Они мало того что голкиперами были хорошими, так еще и по завершении карьеры пошли дальше. Они трудятся на благо футбола, ведут тренерские курсы. Один работает с вратарями в сборной, другой — в "Ислочи". Также в "Немане" помог Чернику, Веремко, Курганскому, Дударю. Первых двух затем в БАТЭ продали, оба выступали в сборной. В МТЗ-РИПО, помимо Сулимы, работал с Хаткевичем, Пятигорцем. В брестском "Динамо" — с Климовичем, на которого тогда никто не ставил. А он сейчас в премьер-лиге России. Но не сказать, что я всех их воспитал. Это разве что к Чернику относится. А с остальными просто работал, вносил какой-то вклад в их развитие. Приятно, что парни до сих пор играют, причем на хорошем уровне. Я рад за всех! Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, футбол, Тракай, Ритеряй — статья прочитана 144 раза Комментарии