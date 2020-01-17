Сегодня в Вильнюсе официально представлена эмблема чемпионата мира по футзалу /ФИФА/ 2020 года 🔊 Воспроизвести







Сегодня, 17 января, в литовской столице была официально представлена эмблема эмблема чемпионата мира по футзалу (ФИФА) 2020 года, который осенью этого года впервые пройдёт в Восточной Европе, а точнее, в Литве.



Церемония состоялась в музее современного искусства (Музей МО). В церемонии участвовали министр просвещения, науки и спорта доктор Альгирдас Монкявичюс, президент Федерации футбола Литвы (ФФЛ) Томас Данилявичюс, генеральный секретарь ФФЛ Эдгарас Станкявичюс и руководитель турниров ФИФА Хайме Ярза.







Подробнее об этом в репортаже нашего корреспондента читайте на сайте www.obzor.lt завтра, 18 января.



Сегодня, 17 января, в литовской столице была официально представлена эмблема эмблема чемпионата мира по футзалу (ФИФА) 2020 года, который осенью этого года впервые пройдёт в Восточной Европе, а точнее, в Литве.Церемония состоялась в музее современного искусства (Музей МО). В церемонии участвовали министр просвещения, науки и спорта доктор Альгирдас Монкявичюс, президент Федерации футбола Литвы (ФФЛ) Томас Данилявичюс, генеральный секретарь ФФЛ Эдгарас Станкявичюс и руководитель турниров ФИФА Хайме Ярза.Подробнее об этом в репортаже нашего корреспондента читайте на сайте www.obzor.lt завтра, 18 января. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: эмблема, ФИФА, логотип, Чемпионат мира по футзалу, 2020 — статья прочитана 186 раз Комментарии