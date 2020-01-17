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Подозрения по поводу вероятного загрязнения – компании Grigeo Klaipeda и трем сотрудникам



Подозрения в вероятном загрязнении Куршского залива предъявлены предприятию Grigeo Klaipeda и трем его сотрудникам, один из них – бывший директор предприятия.

"На сегодняшний день предъявлены подозрения четырем лицам, среди них юридическое лицо (...) Мы считаем, что круг подозреваемых будет расширяться, и мы считаем, что их должно быть больше", – сказала на пресс-конференции в пятницу прокурор Клайпеды Гина Скерсинските.

По словам прокурора, подозрения предъявлены бывшему главе предприятия, оператору и лицу, которое возглавляло очистительные сооружения.

Она не назвала фамилии подозреваемых, в их отношении избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Кроме того, было арестовано имущество Grigeo Klaipeda, но им было разрешено продолжать пользоваться.
Прокуроры также говорили, что располагают данными о том, что сточные воды сбрасывались в Куршский залив по нелегальной трубе. Руководство группы Grigeo ранее утверждало, что в Думпяй находится легальная аварийная труба, однако прокуроры говорят, что она нелегальная.

"Речь идет о смонтированном механизме именно в Думпяй (находящиеся в 12 км от Клайпеды очистные сооружения предприятия – BNS). Мы называем это нелегальной трубой, они называют это аварийной трубой", – сказала она.

Главный окружной прокурор Клайпеды Даля Поцене сказала, что следственная группа была расширена, помощь прокурорам оказывают также природоохранители и другие специалисты.

Клайпедская прокуратура на прошлой неделе объявила о начале досудебного расследования в связи с подозрениями в том, что компания Grigeo Klaipeda сбрасывала неочищенные сточные воды в Куршский залив. По словам прокуроров, ущерб окружающей среде может достигать "десятков миллионов" евро.
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BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: загрязнение, расследование, акции, Grigeo Klaipeda
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 17 января, 16:00

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