Два консерватора предлагают объявить 13 января выходным днем 🔊 Воспроизвести



Члены парламентской фракции партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) Лауринас Кащюнас и Дайнюс Крейвис предлагает объявить 13 января, День защитников свободы выходным днем.



"Нам следует очень ценить значение 13 января, Дня защитников свободы для истории нашей государственности. 13 января позволяет всем поколениям понять, что свобода для нашего государства и народа – больше, чем данность или подарок. Наша свобода завоевана единством нашего народа и кровью павших под российским оружием героев", – сказал для пресс-релиза Л. Кащюнас.



По словам Д. Крейвиса, важно беречь историческую память, потому что пока история будет жива в наших сердцах, наше государство будет оставаться свободным и независимым. Члены парламентской фракции партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) Лауринас Кащюнас и Дайнюс Крейвис предлагает объявить 13 января, День защитников свободы выходным днем."Нам следует очень ценить значение 13 января, Дня защитников свободы для истории нашей государственности. 13 января позволяет всем поколениям понять, что свобода для нашего государства и народа – больше, чем данность или подарок. Наша свобода завоевана единством нашего народа и кровью павших под российским оружием героев", – сказал для пресс-релиза Л. Кащюнас.По словам Д. Крейвиса, важно беречь историческую память, потому что пока история будет жива в наших сердцах, наше государство будет оставаться свободным и независимым. Сейчас 13 января является памятным днем, в который отдается дань памяти погибшим во время действий советских военных подразделений 13 января 1991 года в Вильнюсе. Советы тогда попытались при помощи военной силы свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.



В документе, сопровождающем законопроект, отмечается, что сейчас среднее в странах Евросоюза средний показатель числа праздничных дней составляет около 12, а в Литве 15 праздничных дней.



Поскольку увеличение общего числа праздничных дней может повлечь негативные экономические последствия, предлагается вычеркнуть из числа праздничных дней Международный день труда – 1 мая.



По словам разработчиков законопроекта, следует исходить из того, что в Литве традиции празднования 1 мая в Литве не сформировались. BNS Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: консерваторы, праздник, 13 января География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии