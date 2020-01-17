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Р. Карбаускис после встречи с Г. Науседой: никакой конфронтации нет



Никакой конфронтации между президентским ведомством и сеймом с правительством нет, сказал после встречи с президентом Гитанасом Науседой глава правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис.

"Я могу заверить общество, что никакой конфронтации между президентским ведомством и сеймом с правительством нет, просто есть разные мнения относительно министра Ярослава Наркевича", – сказал Р. Карбаускис журналистам в пятницу после встречи.

Он сказал, что старался вообще не обсуждать ситуацию с министром транспорта Я. Наркевичем, так как "в любом случае ответственность за министра взял на себя премьер-министр, коалиция приняла свое решение".

Глава "аграриев" сказал, что во время продолжавшегося более часа разговора с президентом они обсуждали проекты законов, которые вносит президентское ведомство.
"Этому было уделено основное время беседы", – сказал Р. Карбаускис.

Президент Г. Науседа в пятницу встретился с лидером "аграриев" Р. Карбаускисом, чтобы обсудить сотрудничество с правящей коалицией, актуальные политические вопросы.

Накануне встречи глава государства сказал, что встреча проводится по его инициативе, так как он хочет лично поговорить с Р. Карбаускисом " о планах на будущее".

"Я считаю, что невзирая на перипетии, рутинные вопросы, актуальные темы дня, нам следует и впредь ответственно вести себя перед людьми, принимать решения законы, которые шли бы им на пользу. И здесь нет места никакому, я бы сказал, соревнованию, конкуренции или, не дай бог, сведению счетов", – сказал Г. Науседа.

Встреча проводится после того, как правящая коалиция на этой неделе отказалась отправить в отставку министра транспорта Ярослава Наркевича несмотря на призыв президента это сделать.

Правящим также на этой неделе не удалось отклонить вето президента Г. Науседы в отношении предложения снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм.

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Лидер литовских "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что президент Гитанас Науседа в пятницу информировал его о своем решении наложить вето на закон о гражданской конфискации.

По словам Р. Карбаускиса, с главой государства договорено, что президент вместе с вето внесет поправки к закону, а правящие "аграрии" эти поправки одобрят.

"Мы договорились с президентом, что он наложит вето с поправками, и в таком случае мы сможем смело удовлетворить это вето и принять закон с поправками", – сказал Р. Карбаускис журналистам возле Президентского дворца.

Закон о гражданской конфискации имущества сейм принял во вторник.

Закон позволит конфисковать имущество лица, если лицо входит в преступные группировки, обвиняется, подозревается или осуждено за тяжкие преступления или некоторые преступления средней тяжести, например, за торговлю людьми, разбой, вымогательство имущества, коррупционные преступления, связанные с контрабандой, наркотиками.

Также конфискация имущества разрешается, если его стоимость не соответствует законным доходам лица, и если эта разница превышает 100 тыс. евро.

Сторонники закона говорят, что гражданская конфискация имущества поможет в борьбе с коррупцией.

Критики говорят, что этот закон может нарушить презумпцию невиновности и непропорционально ограничить право людей на собственность.

За закон проголосовали 73 члена сейма – его поддержали не только партии правящей коалиции, но и часть консерваторов. Либералы и социал-демократы законопроект не поддержали.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, отношения, коалици
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 января, 17:30

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