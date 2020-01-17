«Зимние вечера II» 🔊 Воспроизвести







С 24 по 26 января 2020 года в Клайпеде пройдёт второй международный детско-юношеский фольклорный фестиваль «Зимние вечера II», организованный ассоциацией фольклора «Вечора».



Участники фестиваля: фольклорный ансамбль Центра этнокультуры самоуправления г.Клайпеды «Алкюкай» (рук. Елена Шалкаускене), детский фольклорный ансамбль «Смялтуже», прогимназии «Смяльтес» (рук. Раймонда Милашене), студия фольклора «Веретенце» прогимназии «Паюрио» и прогимназии М.Горького, женская и молодежная группы ассоциации фольклора «Вечора» (рук. Мария Серебрякова), фольклорный ансамбль «Веретенце» гимназии/прогимназии им. С. Ковалевской г. Вильнюс (рук. Снежана и Антон Прокопович), образцовые фольклорные ансамбли из Белоруссии «Верабейки» г. Любань (рук. Сяргей Выскварка), «Колыханка» г. Михоновичи (рук. Лариса Рыжкова), фольклорный ансамбль «Ленова» дома детского творчества г. Псков (рук. Галина Березина, Евгения Листкова), фольклорные ансамбли из Латвии «Ильинская пятница» (рук. Сергей Оленкин) и «Юрьев день» (рук. Наталия Яковлева). Участники фестиваля: фольклорный ансамбль Центра этнокультуры самоуправления г.Клайпеды «Алкюкай» (рук. Елена Шалкаускене), детский фольклорный ансамбль «Смялтуже», прогимназии «Смяльтес» (рук. Раймонда Милашене), студия фольклора «Веретенце» прогимназии «Паюрио» и прогимназии М.Горького, женская и молодежная группы ассоциации фольклора «Вечора» (рук. Мария Серебрякова), фольклорный ансамбль «Веретенце» гимназии/прогимназии им. С. Ковалевской г. Вильнюс (рук. Снежана и Антон Прокопович), образцовые фольклорные ансамбли из Белоруссии «Верабейки» г. Любань (рук. Сяргей Выскварка), «Колыханка» г. Михоновичи (рук. Лариса Рыжкова), фольклорный ансамбль «Ленова» дома детского творчества г. Псков (рук. Галина Березина, Евгения Листкова), фольклорные ансамбли из Латвии «Ильинская пятница» (рук. Сергей Оленкин) и «Юрьев день» (рук. Наталия Яковлева).







Целью фестиваля является культурный обмен между детскими и юношескими фольклорными коллективами, представляющими литовские, русские и белорусские народные традиции. Меропрятия фестиваля направлены на распространение и популяризацию традиционной культуры в молодёжной среде. Слушая и исполняя народные песни, участвуя в совместных играх и хороводах, дети узнаю́т о различных национальных традициях, находят общие черты и индивидуальные особенности, благодаря чему учатся с уважением относится к обычаям своих предков и к другой культуре.



Клайпеда всегда славилась разнообразием различных культурных мероприятий, но фестиваль “Зимние вечера”, главные участники которого - молодое подрастающее поколение, может стать настоящим культурным открытием 2020 года! Это родник народной чистоты и мудрости, из которого каждый почерпнёт для себя что-то новое, вдохновляющее и интересное.







Программа фестиваля



24 января



8.30 - 10.00 «Творческие мастерские аутентичного фольклора для детей»



Прогимназия М. Горького, ул. Дауканто 25, Клайпеда;



11.20 -13.00 «Творческие мастерские народных игр и танцев для детей»



Прогимназия «Паюрио», ул. Лаукининку 28, Клайпеда;



14.20 Концерт для города «Хороша наша семья», посвященный 15-летнему юбилею студии фольклора «Веретенце» прогимназии «Паюрио»



Прогимназия «Паюрио», ул. Лаукининку 28, Клайпеда;



17.00 «Вечер народного танца для детей и молодежи»



Прогимназия «Паюрио», ул. Лаукининку 28, Клайпеда;



25 января



14.00 Гала-концерт фестиваля «Живая старина»,



„Hotel ibis Styles Klaipėda Aurora“, ул. Нямуно 51, Клайпеда;



26 января



11.30 «Концерт духовной музыки»,



Покрово-Никольский храм, ул. Смильтялес 14 а,Клайпеда; Целью фестиваля является культурный обмен между детскими и юношескими фольклорными коллективами, представляющими литовские, русские и белорусские народные традиции. Меропрятия фестиваля направлены на распространение и популяризацию традиционной культуры в молодёжной среде. Слушая и исполняя народные песни, участвуя в совместных играх и хороводах, дети узнаю́т о различных национальных традициях, находят общие черты и индивидуальные особенности, благодаря чему учатся с уважением относится к обычаям своих предков и к другой культуре.Клайпеда всегда славилась разнообразием различных культурных мероприятий, но фестиваль “Зимние вечера”, главные участники которого - молодое подрастающее поколение, может стать настоящим культурным открытием 2020 года! Это родник народной чистоты и мудрости, из которого каждый почерпнёт для себя что-то новое, вдохновляющее и интересное.8.30 - 10.00 «Творческие мастерские аутентичного фольклора для детей»Прогимназия М. Горького, ул. Дауканто 25, Клайпеда;11.20 -13.00 «Творческие мастерские народных игр и танцев для детей»Прогимназия «Паюрио», ул. Лаукининку 28, Клайпеда;14.20 Концерт для города «Хороша наша семья», посвященный 15-летнему юбилею студии фольклора «Веретенце» прогимназии «Паюрио»Прогимназия «Паюрио», ул. Лаукининку 28, Клайпеда;17.00 «Вечер народного танца для детей и молодежи»Прогимназия «Паюрио», ул. Лаукининку 28, Клайпеда;14.00 Гала-концерт фестиваля «Живая старина»,„Hotel ibis Styles Klaipėda Aurora“, ул. Нямуно 51, Клайпеда;11.30 «Концерт духовной музыки»,Покрово-Никольский храм, ул. Смильтялес 14 а,Клайпеда; Категории: культура Ключевые слова: «Зимние вечера II» — статья прочитана 59 раз Комментарии