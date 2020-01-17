Чудные мгновения с Пушкиным в Маркучяй 🔊 Воспроизвести







Задумывались ли вы когда-нибудь, с чего началось ваше знакомство с русской литературой? Наверняка, это было одно из произведений Александра Сергеевича Пушкина.



«Сказка о рыбаке и рыбке», поэма «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне»? Гений русской литературы, один из лучших писателей мира, является частью нашей жизни, однажды войдя в неё через книги, мультипликационные и кинофильмы.



В 2019 году отмечался юбилей великого литератора – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, эта дата не могла пройти незамеченной в Литве, с которой была тесно связана семья писателя.



В связи с этим в разных городах нашей стране прошло большое количество мероприятий. Одно из них – интегрированный культурно-образовательный проект «Пушкинские чтения – влияние творчества Пушкина на культуры разных стран» «Чудные мгновения с Пушкиным», воплощённый клайпедской общественной организацией «Музыкальная гостиная» (председатель Татьяна Филатова) совместно с учащимися школ Литвы. «Сказка о рыбаке и рыбке», поэма «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне»? Гений русской литературы, один из лучших писателей мира, является частью нашей жизни, однажды войдя в неё через книги, мультипликационные и кинофильмы.В 2019 году отмечался юбилей великого литератора – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, эта дата не могла пройти незамеченной в Литве, с которой была тесно связана семья писателя.В связи с этим в разных городах нашей стране прошло большое количество мероприятий. Одно из них – интегрированный культурно-образовательный проект «Пушкинские чтения – влияние творчества Пушкина на культуры разных стран» «Чудные мгновения с Пушкиным», воплощённый клайпедской общественной организацией «Музыкальная гостиная» (председатель Татьяна Филатова) совместно с учащимися школ Литвы. Татьяна Филатова



«Мы посчитали правильным не повторять традиционные стихи, отрывки из поэм великого писателя, а обратиться к другим аспектам его жизни и творчества, показать великую музыкальность слога Пушкина. Он оказал большое влияние на развитие русского салонного искусства. Его творчество дало толчок великим композиторам, подняло русскую музыку на недосягаемый уровень, сделав её произведения выдающимися шедеврами мировой культуры.



Два искусства – литература и музыка – неразрывные в своих древних истоках, продолжали и продолжают обогащать друг друга на всем пути своего исторического развития», – рассказала главный организатор мероприятия Татьяна Филатова.



«Это “бесконечное пространство” написанных Пушкиным произведений дало возможность более чем 1000 композиторам, как современникам поэта, так и писавшим музыку в XX веке, и даже нашим современникам, многократно обращаться к его неисчерпаемому творчеству. Около 500 творений А.С.Пушкина, включая прозу, поэзию, пьесы, легли в основу более 3000 музыкальных произведений. Оперы, балеты, хоры, оратории, кантаты, симфонические и камерно-инструментальные произведения, свыше 2000 романсов, музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам, телевизионным и радиопередачам составляют наследие музыкальной пушкинианы», – добавила Т. Филатова.











С интересом зрители выслушали доклады преподавателей методистов клайпедской Музыкальной школы им. Й.Качинскаса Татьяны Филатовой и Елены Казанцевой о творческом наследии Пушкина, его влиянии на развитие салонной музыки в России XIX-XX вв.



Сюжеты Пушкинских поэм стали источником вдохновения для большинства великих композиторов того времени, ставшими достоянием мировой культуры в музыкальной форме.



В исполнении студии «Соло» (рук. Т.Филатова), учащихся Музыкальной школы им. Й. Качинскаса (София Шило, Арон Пеганов, Анастасия Закревская, Дарья Андреева, Милана Семенюк, Иллария Воднева, Марк Матвиенко, Марина Семененя, педагог Т.Филатова), Музыкальной школы им. Ю. Каросаса (Антон Цифиров, профессор Т. Ромашкина) и Клайпедской гимназии «Айтваро» (Кристина Кособудская, педагог Т. Филатова), студента Клайпедского отделения Литовской академии музыки и театра Мантаса Лекиса (профессор В. Вадоклене) прозвучали произведения на стихи Пушкина – от сказочных сюжетов в музыке до романсов и оперных арий.



Организаторы мероприятия выразили признательность тем, без чьего участия этот культурно-образовательный проект едва ли был реализован – администрации учреждений образования и культуры Литвы.



Гости Литературного музея А.С.Пушкина выразили благодарность и произнесли много тёплых слов в адрес организаторов вечера за возможность вновь прикоснуться к творчеству А.С.Пушкина и провести этот субботний вечер в обществе великого русского писателя.



Сложно переоценить помощь спонсоров и друзей «Музыкальной гостиной» - группы «Гарант», без участия которых невозможно было бы осуществить этот проект в Пушкинском музее в канун Нового года.



Георгий МАНЧИНСКИЙ,



ОО «Музыкальная гостиная»,



Клайпеда



Фото: М. Семененя, А. Цифиров, М. Лекис



В канун Нового года в Литературном музее А.С.Пушкина в Маркучяй (Вильнюс) собрались поклонники творчества писателя. Именно здесь клайпедчане совместно с сотрудниками музея организовали проведение культурно-образовательного мероприятия, посвящённого творчеству одного из величайших писателей Мира, основой которого стало единство творчества писателя и музыки.«Мы посчитали правильным не повторять традиционные стихи, отрывки из поэм великого писателя, а обратиться к другим аспектам его жизни и творчества, показать великую музыкальность слога Пушкина. Он оказал большое влияние на развитие русского салонного искусства. Его творчество дало толчок великим композиторам, подняло русскую музыку на недосягаемый уровень, сделав её произведения выдающимися шедеврами мировой культуры.Два искусства – литература и музыка – неразрывные в своих древних истоках, продолжали и продолжают обогащать друг друга на всем пути своего исторического развития», – рассказала главный организатор мероприятия Татьяна Филатова.«Это “бесконечное пространство” написанных Пушкиным произведений дало возможность более чем 1000 композиторам, как современникам поэта, так и писавшим музыку в XX веке, и даже нашим современникам, многократно обращаться к его неисчерпаемому творчеству. Около 500 творений А.С.Пушкина, включая прозу, поэзию, пьесы, легли в основу более 3000 музыкальных произведений. Оперы, балеты, хоры, оратории, кантаты, симфонические и камерно-инструментальные произведения, свыше 2000 романсов, музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам, телевизионным и радиопередачам составляют наследие музыкальной пушкинианы», – добавила Т. Филатова.С интересом зрители выслушали доклады преподавателей методистов клайпедской Музыкальной школы им. Й.Качинскаса Татьяны Филатовой и Елены Казанцевой о творческом наследии Пушкина, его влиянии на развитие салонной музыки в России XIX-XX вв.Сюжеты Пушкинских поэм стали источником вдохновения для большинства великих композиторов того времени, ставшими достоянием мировой культуры в музыкальной форме.В исполнении студии «Соло» (рук. Т.Филатова), учащихся Музыкальной школы им. Й. Качинскаса (София Шило, Арон Пеганов, Анастасия Закревская, Дарья Андреева, Милана Семенюк, Иллария Воднева, Марк Матвиенко, Марина Семененя, педагог Т.Филатова), Музыкальной школы им. Ю. Каросаса (Антон Цифиров, профессор Т. Ромашкина) и Клайпедской гимназии «Айтваро» (Кристина Кособудская, педагог Т. Филатова), студента Клайпедского отделения Литовской академии музыки и театра Мантаса Лекиса (профессор В. Вадоклене) прозвучали произведения на стихи Пушкина – от сказочных сюжетов в музыке до романсов и оперных арий.Организаторы мероприятия выразили признательность тем, без чьего участия этот культурно-образовательный проект едва ли был реализован – администрации учреждений образования и культуры Литвы.Гости Литературного музея А.С.Пушкина выразили благодарность и произнесли много тёплых слов в адрес организаторов вечера за возможность вновь прикоснуться к творчеству А.С.Пушкина и провести этот субботний вечер в обществе великого русского писателя.Сложно переоценить помощь спонсоров и друзей «Музыкальной гостиной» - группы «Гарант», без участия которых невозможно было бы осуществить этот проект в Пушкинском музее в канун Нового года. специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: Пушкин, Маркучяй, «Музыкальная гостиная», Татьяна Филатова География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 97 раз Комментарии