Либералы предлагают разрешить баллотироваться в сейм Литвы с 21 года 🔊 Воспроизвести



Оппозиционная фракция либералов литовского сейма предлагает изменить Конституцию и разрешить баллотироваться в парламент лицам, которым исполнится 21 год.



В данный момент депутатом могут стать граждане Литвы не моложе 25 лет.



По словам главы фракции Либерального движения Виктории Чмилите-Нельсен, молодежь все активнее вовлекается в политическую деятельность, однако в данный момент есть нехватка представляющих их членов сейма.



"Есть один депутат в возрасте до 29 лет. Важные для молодежи темы часто не получают должного внимания, здесь в сейме. (...) Мы не предлагаем менять эти нормы до выборов. Мы понимаем, что нужна дискуссия. Мы считаем, что пришло время обсудить это, и мы видим много аргументов в пользу этого", – заявила на пресс-конференции в пятницу парламентарий в сейме. Оппозиционная фракция либералов литовского сейма предлагает изменить Конституцию и разрешить баллотироваться в парламент лицам, которым исполнится 21 год.В данный момент депутатом могут стать граждане Литвы не моложе 25 лет.По словам главы фракции Либерального движения Виктории Чмилите-Нельсен, молодежь все активнее вовлекается в политическую деятельность, однако в данный момент есть нехватка представляющих их членов сейма."Есть один депутат в возрасте до 29 лет. Важные для молодежи темы часто не получают должного внимания, здесь в сейме. (...) Мы не предлагаем менять эти нормы до выборов. Мы понимаем, что нужна дискуссия. Мы считаем, что пришло время обсудить это, и мы видим много аргументов в пользу этого", – заявила на пресс-конференции в пятницу парламентарий в сейме. По словам политика, в данный момент в 16-ти странах Евросоюза можно баллотироваться в парламент с 18 лет.



Председатель движения Литовской либеральной молодежи Тересе Шкутайте сказала, что анализ выборов показывает рост активности молодежи.



"В выборах 2021 года всего 18% людей в возрасте от 18 до 29 лет пришли голосовать, а вот на выборах в сейм 2016 года, это количество выросло почти до 38%", – утверждает Т. Шкутайте.



По ее словам, это свидетельствует о том, что есть тенденция роста желания молодежи участвовать в политике, однако она подчеркнула, что необходимы меры для повышения роста этих цифр.



Для принятия конституционных поправок необходимо два голосования в сейме. Изменения считаются принятыми, если во время каждого голосования их одобряет не менее двух третей парламентариев – 94 депутата. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, возраст, кандидаты, либералы География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии