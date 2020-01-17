За шпионаж в пользу России клайпедчанин остается осужденным на 7 лет заключения 🔊 Воспроизвести



Р. Шешель, пожавший жалобу в Апелляционный суд, в апреле прошлого года был осужден Клайпедским окружным судом за шпионаж в пользу России посредством сбора данных о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.



При рассмотрении дела в суде первой инстранции он своей вины не признал и просил об оправдательном вердикте.



Как сообщала Генпрокуратура, мужчина, родившийся в 1974 году в России и проживавший в Брянске, был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства. В пятницу Литовский апелляционный суд (ЛАС) оставил в силе наказание за шпионаж в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля в виде семи лет лишения свободы.Р. Шешель, пожавший жалобу в Апелляционный суд, в апреле прошлого года был осужден Клайпедским окружным судом за шпионаж в пользу России посредством сбора данных о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.При рассмотрении дела в суде первой инстранции он своей вины не признал и просил об оправдательном вердикте.Как сообщала Генпрокуратура, мужчина, родившийся в 1974 году в России и проживавший в Брянске, был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства. По мнению прокуратуры, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и имеющие стратегическое значение для нацбезопасности государства.



Есть подозрения в том, что выполняя задачи российской разведки, Р. Шешель собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, о компании Klaipedos nafta, об инфраструктуре эти объектов, резервуарах, системах защиты и изменениях.



Данные о том, что этот человек мог совершить незаконное деяние, собирая и передавая информацию представителю завербовавшей его организации, получены в ходе проведения контрразведывательной организации.



Прокуратура подчеркивает, что Р. Шешель не собирал и не передавал засекреченные документы, однако его действия следует расценивать как преступлений, потому что он действовал, выполняя задачи разведведомства зарубежного государства.



Имеются данные о том, что обвиняемый получил задание установить дружеские отношения с представителями ВМС Литвы и войти к ним в доверие.



Литовские законы предусматривают наказание за шпионаж в виде лишения свободы от трех до 15 лет. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, суд, шпион, апелляция География: Литва — статья прочитана 50 раз Комментарии