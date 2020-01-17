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В ВОЗ заявили, что многое в отношении обнаруженного в Китае коронавируса остается неясным



Выявленный в городе Ухань новый коронавирус 2019-nCoV пока не открыл врачам всех своих тайн. Как заявила в четверг в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день, в частности, неясно, каким образом передается вирус и каков его "природный резервуар", сообщает ТАСС.

"Многое предстоит выяснить о новом коронавирусе, который впервые был выявлен в Китае в начале этого месяца, - отмечается в информационном бюллетене ВОЗ. - О коронавирусе 2019-nCoV известно недостаточно, чтобы делать заключения о том, как он передается, каковы клинические характеристики болезни или степени ее распространения. Источник тоже остается неизвестным".

Власти Японии проинформировали 16 января ВОЗ об обнаруженном 2019-nCoV у человека, прибывшего в страну из города Ухань. Это второй случай выхода болезни за пределы КНР - 13 января коронавирус выявили также в Таиланде. С учетом развития туризма в современном мире эксперты считают вероятным выявление других случаев болезни за пределами Китая.

ВОЗ ратует за проведение во всех странах мероприятий по подготовке к возможному широкому распространению коронавируса. Вместе с тем, она высказалась против введения ограничений на поездки в Китай и торговлю с ним.
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ТАСС
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, вирус, эпидемия
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добавлена сегодня, 17 января, 15:00

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