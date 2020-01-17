Экономика Литвы: цифры и факты

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В пятницу на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq временно останавливаются акциями группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo. Торги этими акциями останавливаются второй раз за две недели – впервые это произошло с 7 по 9 января. Утром 10 января торги возобновились.



Компания мотивировала просьбу об остановке торгов пресс-конференцией прокуратуры по загрязняющему сбросу стоков в Клайпеде.



"Во время пресс-конференции Клайпедской окружной прокуратуры планируется предоставить информацию, связанную с проводимым прокуратурой досудебным расследованием по поводу возможно неочищенных стоков Grigeo Klaipeda, спущенных в Куршский залив", – говорится в сообщении Grigeo.



Торги акциями Grigeo остановлены с 14 часов до конца торговой сессии. Торги планируется возобновить в понедельник. Пресс-конференция прокуратуры началась в 14 часов. В пятницу на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq временно останавливаются акциями группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo. Торги этими акциями останавливаются второй раз за две недели – впервые это произошло с 7 по 9 января. Утром 10 января торги возобновились.Компания мотивировала просьбу об остановке торгов пресс-конференцией прокуратуры по загрязняющему сбросу стоков в Клайпеде."Во время пресс-конференции Клайпедской окружной прокуратуры планируется предоставить информацию, связанную с проводимым прокуратурой досудебным расследованием по поводу возможно неочищенных стоков Grigeo Klaipeda, спущенных в Куршский залив", – говорится в сообщении Grigeo.Торги акциями Grigeo остановлены с 14 часов до конца торговой сессии. Торги планируется возобновить в понедельник. Пресс-конференция прокуратуры началась в 14 часов. Акции Grigeo котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи.



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Компания Felit, владеющая торговым центром Ikea в Вильнюсе на правах франчайзинга, в прошлом финансовом году получила 7,1 млн евро чистой прибыли и планирует выплатить 7 млн евро дивидендов.



В проекте распределения прибыли, представленном в Реестровый центр, указывается, что компания выделить на дивиденды почти всю накопленную прибыль.



За финансовый год периода 2017-2018 годов оператор магазина Ikea выплатила 5,5 млн евро дивидендов, за предыдущий финансовой год – 5 млн евро.



Чистая прибыль Felit за 2018-2019 годы (он начинается в сентябре и заканчивается в августе следующего года) выросла на 37,8% до 7,136 млн евро, выручка составила 84,516 млн евро – на 7,3% больше, чем в предыдущий финансовый год (78,773 млн евро), говорится в отчете, представленном Реестровому центру.



Единственный акционер Felit – зарегистрированная в Нидерландах компания Fe Corporation, ее конечным контролирующим акционером является исландская компания Eignarhaldsfelagid Miklatorg.



Торговый центр Ikea в Вильнюсе был открыт в сентябре 2013 года.



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Латвийская авиакомпания airBaltic в 2019 году обслужила в Литве 520 тыс. пассажиров - на 18% больше, чем в 2018 году.



По словам директора airBaltic Мартина Гаусса, весной авиакомпания предложит пять новых направлений из Литвы.



"Представляя новые прямые направления из Вильнюса весной этого года, мы демонстрируем свои обязательства перед литовским рынком", – отметил в пресс-релизе М. Гаусс.



В марте airBaltic предложит новые рейсы из Вильнюса в германский Гамбург, швейцарский Цюрих, шведский Гётеборг и хорватские Дубровник и Риеку.



Авиакомпания также предлагает прямые рейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж и Таллин.



В прошлом году airBaltic в целом обслужила 5 млн пассажиров, что на 2% больше, чем в позапрошлом. Это рекордный пассажиропоток за всю историю деятельности компании, сообщила airBaltic.



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Литовский стартап финансовых технологий (финтех) NEO Finance вышел на рынок Латвии, где предложил услугу инициирования платежа Neopay.



Председатель правления компании Эвалдас Ремейкис утверждает, что латвийский рынок важен по причине своего географического положение, действующих на нем банков и компаний.



"Многие наши литовские клиенты обладают электронным бизнесом в этой соседней стране, поэтому по их просьбе мы начали экспансию Neopay на зарубежных рынках с Латвии", – отметил Э. Ремейкис в пресс-релизе опубликованном через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Первой этой услугой в Латвии начала пользоваться интернет-аптека azeta.lv, в ходящая в сеть аптек Euroapotheca, подконтрольную группе Vilniaus prekyba.



Продажи NEO Finance в четвертом квартале 2019 года продажи составили 4,47 млн евро – на 7% больше, чем за тот же период 2018 года. Выручка от услуги Neopay за этот период выросла почти в три раза (на 178%) до 51 тыс. евро.



Акции NEO Finance котируются на альтернативном рынке фондовых бирж Балтийских стран First North.



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Компания Idex Baltic, пришедшая в Литву в прошлом году и принадлежащая французской компании энергетики на возобновляемых ресурсах Idex, получила разрешение приобрести одну из крупнейших в Литве компаний производства биотоплива и торговли им Pusbroliai.



Совет по конкуренции утверждает, что сделка не создаст и не усилит доминирующее положение или особо ограниченную конкуренцию на рынке.



Idex Baltic стремится приобрести 100% акций литовской компании.



В октябре прошлого года контролируемая акционером торговой сети Kesko Senukai Артурасом Ракаускасом, зарегистрированная в Нидерландах инвестиционная компания Genopas и контролируемое инвесткомпанией Zabolis ir partneriai нидерландское предприятие Nunica Holdings купили компанию Pusbroliai у предпринимателя Гинтаутаса Юшки. Pusbroliai купили у предпринимателя Гинтаутаса Юшки.



Контролируемая А. Ракаускасом и Zabolis ir partneriai компания Geco Investicijos в октябре продала группе Idex 40% акций предприятия теплоснабжения Danpower Baltic (у него осталось 10%). Еще 50% акций она купила у германской компании Danpower.



Действующее с 2008 года предприятие Pusbroliai торгует биотопливом, лесом и лесом-кругляком, владеет складами в Клайпеде, Панявежисе, Шяуляй, Электренай. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 187 раз Комментарии