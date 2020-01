Загрузка... Отец принцессы Меган готов выступить против нее в суде 🔊 Воспроизвести DAILY MAIL/SOLO SYNDICATION Image caption Незадолго до свадьбы Меган и Гарри ряд изданий сообщили, что Томас Маркл сделал несколько постановочных фотографий и даже якобы заработал на этом деньги. На свадьбу дочери он не приехал из-за проблем с сердцем



Отец герцогини Сассекской Томас Маркл готов при необходимости дать показания в суде против своей дочери Меган, рассказала ее сводная сестра Саманта Маркл.



"Если его позовут, он придет", - сказала она в интервью Отец герцогини Сассекской Томас Маркл готов при необходимости дать показания в суде против своей дочери Меган, рассказала ее сводная сестра Саманта Маркл."Если его позовут, он придет", - сказала она в интервью Би-би-си



Меган назвала использование своей частной информации злоупотреблением и обвинила издание в нарушении авторских прав и цитировании вне контекста.



Mail on Sunday отрицает обвинения и утверждает, что публикация письма была обусловлена "существенным и законным" интересом общественности.



Дата слушаний пока не назначена.



DOWNTOWN EASTSIDE WOMEN'S CENTER Image caption На этой неделе появилось первое публичное фото Меган после того, как они с Гарри объявили о решении удалиться от королевских дел. Герцогиня Сассекская побывала в женском центре в Ванкувере



Предоставленные суду документы, на основе которых издание намерено выстраивать защиту, были получены от отца Меган.



К ним относятся текстовые сообщения, которые Томас Маркл отправил дочери незадолго до свадьбы.



"Тот факт, что, судя по всему, значительная часть свидетельств была получена от него лично, и он, похоже, сотрудничает с газетой, дает возможность предположить, что его могут пригласить в суд для дачи показаний против собственной дочери", - рассказал корреспондент Би-би-си Джон Доннисон.



Газета Daily Mail сообщила в среду, что, "как ожидается, Томас Маркл станет главным свидетелем" по этому делу.



Как будет защищаться Mail on Sunday?



Согласно официальным документам, газета утверждает, что члены королевской семьи, включая герцогиню, являются объектами "публичного освещения своей жизни с целью сохранить свое привилегированное положение".



Согласно документам, герцогиня не могла ожидать, что содержание письма будет частным и таковым останется.



GETTY IMAGES



"Существует огромный и оправданный интерес к королевской семье и ее деятельности, как и к поведению и образу жизни ее членов", - говорится в документе.



"Это распространяется не только на их поведение на публике, но также на личную жизнь и семейные отношения, потому что это важно для нормального функционирования монархии".



В качестве аргумента о том, что личная жизнь герцогини не была нарушена, газета привела тот факт, что письмо отцу было написано безукоризненно аккуратным почерком Меган - подобное внимание к деталям, по мнению издания, показывает, что герцогиня ожидала, что письмо увидят и прочитают другие люди.



Что заявляет газета в ответ на иск Меган?



Газета Mail on Sunday, как явствует из 44 страниц материалов, собранных в ответ на иск герцогини, намерена выстраивать свою стратегию защиты следующим образом:



-Меган утверждает, что она не привлекала всеобщего внимания к своим отношениям с отцом - однако газета утверждает, что она не запрещала своим друзьям рассказывать об этом в интервью одному американскому журналу;



-Герцогиня утверждает, что публикация ее письма нарушает ее авторское право - однако Mail on Sunday парирует, что письмо не защищено авторским правом как "оригинальный литературный текст", а является всего лишь перечислением существующих фактов;



-Меган утверждает, что эта публикация нарушила ее право на защиту персональных данных - однако газета полагает, что эти данные не были конфиденциальными и касались тех вещей, которые она до этого уже делала достоянием гласности;



-По поводу "выборочного цитирования" Mail on Sunday утверждает, что те выдержки, которые были опубликованы, в полной мере передают тональность, содержание и смысл всего письма.



Когда был подан иск?



В октябре 2019 года юридическая фирма Schillings, по поручению герцогини Сассекской, передала в Высокий суд в Лондоне иск против газеты Mail on Sunday и ее владельца, компании Associated Newspapers, в связи с неправомерным использованием частной информации, нарушением авторских прав и закона о защите персональных данных, принятого в 2018 году.



Тогда же принц Гарри сделал заявление, сказав, что пойти на такой шаг его супругу вынудила "непрекращающаяся пропаганда".



Он вспомнил свою мать, покойную принцессу Диану: "Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой все тех же сил".



Гарри и Меган сами оплачивают услуги адвокатов. По их словам, если им будет присуждена компенсация, все деньги будут переданы благотворительной организации, борющейся с травлей.



Когда произошел разрыв Меган с отцом?



Томас Маркл был приглашен на бракосочетание своей дочери с принцем Гарри, которое состоялось в мае 2018 года, однако не смог присутствовать из-за проблем с сердцем.



К тому же, он попал в неудобное положение, когда ряд изданий сообщили, что он сделал несколько постановочных фотографий своей подготовки к свадьбе и даже якобы заработал на этом деньги.



В декабре 2018 года в интервью телеканалу ITV он сказал, что с тех пор, как Меган вышла замуж за принца Гарри, он с ней не разговаривал.



В документах, переданных в суд Mail on Sunday, говорится, что за несколько дней до свадьбы Томас Маркл получил текстовое сообщение, подписанное "С любовью М и Г", в котором его пожурили за общение с прессой и на которое он якобы ответил: "...извините, что мой инфаркт причинил вам неудобства".



Где сейчас Меган и Гарри?



Меган вернулась в Канаду, где она оставила с няней своего сына Арчи, когда ненадолго вернулась в Британию после рождественских каникул.



Во вторник герцогиня посетила женский центр Downtown Eastside Women's Centre в Ванкувере, впервые появившись на публике после того, как они с принцем Гарри сделали заявление о том, что складывают связанные с королевской семьей обязанности и будут стремиться к финансовой независимости.



Женский центр разместил в "Фейсбуке" фотографию герцогини с сотрудниками и посетителями центра и подписью: "Смотрите, с кем мы сегодня пили чай!" Герцогиня, по данным центра, приходила, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются местные женщины.







Этот визит проливает свет на то, чем, возможно, будут заниматься супруги Сассекские, находясь в Канаде.



Принц Гарри, как ожидается, воссоединится со своей семьей чуть позже, поскольку в четверг он должен посетить официальное мероприятие в Букингемском дворце.



Старший брат Гарри принц Уильям и его супруга, герцогиня Кембриджская, тоже впервые появились на публике вместе после того, как Меган и Гарри сделали свое сенсационное заявление об уходе от королевских дел.



PA MEDIA



Уильям и Кейт посетили мэрию города Брэдфорд, где их приветствовали несколько сотен местных жителей.



Что будет с желанием Меган и Гарри уйти от королевских дел?



Королева Елизавета Вторая поддержала решение супругов, но отметила, что потребуется какое-то время на то, чтобы окончательно решить, как их независимая жизнь на две страны - Британию и Канаду - будет совмещаться с участием в официальной деятельности королевской семьи.



Об этом было объявлено после встречи в минувший понедельник в Сандрингемском дворце, на которой присутствовали королева, принц Уэльский, принц Уильям и принц Гарри.



В выпущенном после "Сандрингемского саммита" заявлении королева подтвердила, что переговоры были очень конструктивными, но окончательное решение будет объявлено в ближайшие дни.



Были ли в прошлом подобные иски?



Да. Члены королевской семьи не впервые судятся с прессой.



В 2017 году герцог и герцогиня Кембриджские выиграли судебное дело против журнала Closer, опубликовавшего в сентябре 2012 года фотографии Кейт с обнаженной грудью.



Члены королевской семьи не впервые судятся с прессой.В 2017 году герцог и герцогиня Кембриджские выиграли судебное дело против журнала Closer, опубликовавшего в сентябре 2012 года фотографии Кейт с обнаженной грудью.Суд обязал издание выплатить компенсацию за причиненный ущерб в размере 100 тыс. евро.