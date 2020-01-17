Регулятор ФРГ принял заявки на выведение Северных потоков из-под действия директивы ЕС 🔊 Воспроизвести



Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло заявки от Nord Stream AG и Nord stream 2 AG на выведение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора, передает



Как отмечается, заявка от Nord Stream AG об освобождении от требований регулирования согласно параграфу 28b федерального закона об энергетическом хозяйстве ФРГ поступила 23 декабря прошлого года, от Nord stream 2 AG - 10 января 2020 года. "При рассмотрении предусмотрены консультации со странами ЕС. Процедура должна быть завершена до 23 мая 2020 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Nord stream 2 AG планирует эксплуатировать "Северный поток - 2". Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло заявки от Nord Stream AG и Nord stream 2 AG на выведение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора, передает ТАСС Как отмечается, заявка от Nord Stream AG об освобождении от требований регулирования согласно параграфу 28b федерального закона об энергетическом хозяйстве ФРГ поступила 23 декабря прошлого года, от Nord stream 2 AG - 10 января 2020 года. "При рассмотрении предусмотрены консультации со странами ЕС. Процедура должна быть завершена до 23 мая 2020 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Nord stream 2 AG планирует эксплуатировать "Северный поток - 2". О Газовой директиве ЕС



Доработанная Газовая директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. Суть внесенных в нее изменений - распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.



Хотя ЕК утверждает, что это положение будет распространяться на все проекты морских газопроводов, она никогда не скрывала, что сам третий энергопакет и поправки в Газовую директиву ЕС разработаны и внедрены с целью расширения возможностей административного нерыночного контроля со стороны Брюсселя над российским экспортом газа в государства - члены сообщества.



Между тем вопрос о применении доработанной Газовой директивы остается открытым. Хотя сами поправки вступили в силу еще в июне 2018 года, большинство стран ЕС не успело учесть их в своих национальных законодательствах, что открывает широкие возможности для оспаривания их применения через суд. ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, аналитика, Европа, СП-2, раскол — статья прочитана 217 раз Комментарии