Г. Науседа обещает и далее на высшем уровне поднимать проблему БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа обещает и далее на высшем уровне поднимать проблему строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС). По его словам, Евросоюз и его лидеры должны понять, что это проблема всего ЕС.



"Я не перестану и далее поднимать этот вопрос на высшем уровне, чтобы весь Евросоюз и его лидеры осознали, что строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы, и не только проблемой Латвии и Польши. Это проблема всего Евросоюза", – сказал президент в четверг журналистам в Плунге.



Он подчеркнул, что в данный момент по вопросу БелАЭС ведутся конструктивные дискуссии с Польшей, Латвией и Эстонией.



"Прежде всего, мы говорим о том, что Литва решила не закупать электроэнергию, производимую на возможно небезопасной электростанции, если она будет запущена в будущем. То же решила Польша. Латвия и Эстония еще не совсем определились", – пояснил Г. Науседа. Литовский президент Гитанас Науседа обещает и далее на высшем уровне поднимать проблему строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС). По его словам, Евросоюз и его лидеры должны понять, что это проблема всего ЕС."Я не перестану и далее поднимать этот вопрос на высшем уровне, чтобы весь Евросоюз и его лидеры осознали, что строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы, и не только проблемой Латвии и Польши. Это проблема всего Евросоюза", – сказал президент в четверг журналистам в Плунге.Он подчеркнул, что в данный момент по вопросу БелАЭС ведутся конструктивные дискуссии с Польшей, Латвией и Эстонией."Прежде всего, мы говорим о том, что Литва решила не закупать электроэнергию, производимую на возможно небезопасной электростанции, если она будет запущена в будущем. То же решила Польша. Латвия и Эстония еще не совсем определились", – пояснил Г. Науседа. Он также подчеркнул, что по инициативе Президентского дворца уже принимаются законы и постзаконные акты, которые позволят реально преградить путь электроэнергии с БелАЭС на литовский рынок.



"Беларусь реагировала на это очень серьезно, они поняли, что Литва твердо избрала эту позицию, и сейчас пытается искать где-то в другом месте, на стороне", – сказал Г. Науседа.



В начале декабря литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что в ведомствах ЕС ведется интенсивная работа над тем, чтобы союзники поняли поведение Литвы.



Между тем, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в декабре сказал, что безопасность БелАЭС должна стать приоритетной задачей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).



В Литве сомневаются, что Беларусь предпримет конкретные действия для устранения недостатков деятельности первого реактора станции еще до его запуска.



Беларусь заявляет, что ядерное топливо на первый ректор БелАЭС будет поставлено в первом квартале 2020 года. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии