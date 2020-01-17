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Г. Науседа обещает и далее на высшем уровне поднимать проблему БелАЭС



Литовский президент Гитанас Науседа обещает и далее на высшем уровне поднимать проблему строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС). По его словам, Евросоюз и его лидеры должны понять, что это проблема всего ЕС.

"Я не перестану и далее поднимать этот вопрос на высшем уровне, чтобы весь Евросоюз и его лидеры осознали, что строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы, и не только проблемой Латвии и Польши. Это проблема всего Евросоюза", – сказал президент в четверг журналистам в Плунге.

Он подчеркнул, что в данный момент по вопросу БелАЭС ведутся конструктивные дискуссии с Польшей, Латвией и Эстонией.

"Прежде всего, мы говорим о том, что Литва решила не закупать электроэнергию, производимую на возможно небезопасной электростанции, если она будет запущена в будущем. То же решила Польша. Латвия и Эстония еще не совсем определились", – пояснил Г. Науседа.
Он также подчеркнул, что по инициативе Президентского дворца уже принимаются законы и постзаконные акты, которые позволят реально преградить путь электроэнергии с БелАЭС на литовский рынок.

"Беларусь реагировала на это очень серьезно, они поняли, что Литва твердо избрала эту позицию, и сейчас пытается искать где-то в другом месте, на стороне", – сказал Г. Науседа.

В начале декабря литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что в ведомствах ЕС ведется интенсивная работа над тем, чтобы союзники поняли поведение Литвы.

Между тем, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в декабре сказал, что безопасность БелАЭС должна стать приоритетной задачей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

В Литве сомневаются, что Беларусь предпримет конкретные действия для устранения недостатков деятельности первого реактора станции еще до его запуска.

Беларусь заявляет, что ядерное топливо на первый ректор БелАЭС будет поставлено в первом квартале 2020 года.
BNS
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 января, 11:30

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