Сенсация российской театральной сцены - спектакль «Считалка» в постановке Жени Беркович - 17 апреля будет показан в Вильнюсе! 🔊 Воспроизвести



После годовых переговоров наконец удалось договориться о показе в Вильнюсе сенсации российской театральной сцены, номинанта на многие категории Театрального Оскара – «Золотая маска» - феноменального спектакля «Считалка» в постановке Жени Беркович по нашумевшей пьесе Тамты Мелашвили!



17 апреля, в пятницу (начало в 19.00), на уютной сцене столичного Театра Танцев (ул. Т. Косцюшкос, 11) у литовской публики будет уникальная возможность увидеть театральное произведение искусства, поразившее умы и сердца даже самых искушенных любителей театра - профессионалов из профессионалов; спектакль, на который в Москве не достать билеты, и который стоит в первых рядах выдающихся, смелых и актуальных прорывов в искусстве!



Спектакль «Считалка» - это пронзительная и страшная история о двух тринадцатилетних девочках, брошенных на произвол судьбы в глухой грузинской деревне в разгар грузино-абхазского конфликта. Действие спектакля происходит в начале 90-х годов прошлого века. В деревне остались только дети, выжившие из ума старики, калеки и беспомощные женщины. Все ждут, когда откроют «коридор», но его не открывают, и надежды на спасение практически нет. 17 апреля, в пятницу (начало в 19.00), на уютной сцене столичного Театра Танцев (ул. Т. Косцюшкос, 11) у литовской публики будет уникальная возможность увидеть театральное произведение искусства, поразившее умы и сердца даже самых искушенных любителей театра - профессионалов из профессионалов; спектакль, на который в Москве не достать билеты, и который стоит в первых рядах выдающихся, смелых и актуальных прорывов в искусстве!Спектакль «Считалка» - это пронзительная и страшная история о двух тринадцатилетних девочках, брошенных на произвол судьбы в глухой грузинской деревне в разгар грузино-абхазского конфликта. Действие спектакля происходит в начале 90-х годов прошлого века. В деревне остались только дети, выжившие из ума старики, калеки и беспомощные женщины. Все ждут, когда откроют «коридор», но его не открывают, и надежды на спасение практически нет.











Специально для спектакля художница Ксения Сорокина создала ряд авторских инсталляций и кукол, отсылающих к мощным художественным образам, созданным в разное время Нико Пиросмани, Сергеем Параджановым, Резо Габриадзе.



Автор пьесы - Тамта Мелашвили родилась в 1979 году, в городе Амбролаури, что на севере Грузии.



В настоящее время она живет в Грузии и работает защитником прав женщин и экспертом по гендерным вопросам. «Считалка» вышла в тбилисском издательстве «Диоген» в 2010 году. В 2013 году повесть была переведена на немецкий язык и завоевала Немецкую премию по литературе.



Постановка - Женя Беркович



Сценография, костюмы, куклы - Ксения Сорокина



Композитор - Митя Бурцев



Хореография - Елизавета Муравьёва



Свет - Елена Перельман



Директор - Александр Андриевич



В ролях: Елена Махова, Наташа Горбас, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анастасия Сапожникова, Юлия Скирина, Александра Черкасова-Служитель, Ульяна Лукина, Ира Сова



Билеты на спектакль «СЧИТАЛКА» 17 апреля в 19:00 (пятница) на сцене Театра Танцев (ул. Т. Косцюшкос 11) продаются во всех кассах Bilietai.lt!



Информация по сотрудничеству, билетным заявкам и спектаклю: +370 618 013331 и +370 671 76502 Это история о войне, о взрослении, об отношении человека с временем и пространством, в которых он вынужденно находится. При всем ужасе описываемых событий и обстоятельств, здесь много смешного — ведь история рассказывается от лица детей, которых даже на фоне большой катастрофы занимают маленькие частные (но такие важные для любого ребенка) вещи.Специально для спектакля художница Ксения Сорокина создала ряд авторских инсталляций и кукол, отсылающих к мощным художественным образам, созданным в разное время Нико Пиросмани, Сергеем Параджановым, Резо Габриадзе.Автор пьесы - Тамта Мелашвили родилась в 1979 году, в городе Амбролаури, что на севере Грузии.В настоящее время она живет в Грузии и работает защитником прав женщин и экспертом по гендерным вопросам. «Считалка» вышла в тбилисском издательстве «Диоген» в 2010 году. В 2013 году повесть была переведена на немецкий язык и завоевала Немецкую премию по литературе.Постановка - Женя БерковичСценография, костюмы, куклы - Ксения СорокинаКомпозитор - Митя БурцевХореография - Елизавета МуравьёваСвет - Елена ПерельманДиректор - Александр АндриевичВ ролях: Елена Махова, Наташа Горбас, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анастасия Сапожникова, Юлия Скирина, Александра Черкасова-Служитель, Ульяна Лукина, Ира СоваБилеты на спектакль «СЧИТАЛКА» 17 апреля в 19:00 (пятница) на сцене Театра Танцев (ул. Т. Косцюшкос 11) продаются во всех кассах Bilietai.lt!Информация по сотрудничеству, билетным заявкам и спектаклю: +370 618 013331 и +370 671 76502 Категории: культура Ключевые слова: спектакль, «Считалка», Женя Беркович, Тамта Мелашвили — статья прочитана 202 раза Комментарии