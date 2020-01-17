Премьер Украины уходит в отставку 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду.



"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду."Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук на своей странице в Facebook. Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: премьер, отставка География: Украина — статья прочитана 234 раза Комментарии