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Премьер Украины уходит в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду.
"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.
География: Украина
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