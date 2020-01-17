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Премьер Украины уходит в отставку

© РИА Новости / Стрингер Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото


Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: премьер, отставка
География: Украина
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добавлена сегодня, 17 января, 09:44

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