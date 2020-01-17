Литва боролась и напоролась. Минск назвал перспективного партнера в Балтии 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Иван Руднев



Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что Минск заинтересован в расширении сотрудничества с Ригой. В Белоруссии Латвию считают наиболее перспективным партером Минска среди балтийских республик, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас, сообщает



Глава правительства отметил, что обе страны заинтересованы в расширении экономического сотрудничества. В частности, это касается сферы энергетики.



"Мы договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвийскую Республику, а не через сопредельные страны", – сказал Румас. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что Минск заинтересован в расширении сотрудничества с Ригой. В Белоруссии Латвию считают наиболее перспективным партером Минска среди балтийских республик, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас, сообщает Sputnik Беларусь Глава правительства отметил, что обе страны заинтересованы в расширении экономического сотрудничества. В частности, это касается сферы энергетики."Мы договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвийскую Республику, а не через сопредельные страны", – сказал Румас. Кроме того, премьер заявил, что не имеющая выхода к морю Белоруссия заинтересована еще и в латвийских портах для перевалки разнообразных грузов. Данный вопрос, по словам Румаса, является основным в работе межправительственной комиссии, которую возглавляют министры транспорта с обеих сторон.



"Потенциал развития отношений с Латвией, наверное, наибольший среди всех наших стран-соседей. Именно от правительств зависит, насколько мы сможем его реализовать", – заключил премьер.



Минск планирует в этом году запустить Белорусскую АЭС, которая достраивается в Гродненской области под Островцом. Однако против станции активно выступает Литва, которая считает проект угрозой национальной безопасности. Также власти республики недовольны выбранной площадкой, так как АЭС будет располагаться всего в 50 километрах от Вильнюса.



Латвия и Эстония не разделяют позицию Литвы в вопросе блокировки электричества из Белоруссии. Литовский Сейм на законодательном уровне принял решение о запрете импорт электроэнергии из третьих стран, где находятся "небезопасные" АЭС. В Латвии считают, что это может создать риски энергодефицита для других стран Балтии.



При этом вильнюсские власти не отрицают, что белорусская электроэнергия все же может попасть на литовский рынок – через Латвию и Эстонию из России.



Сам Минск не раз заверял в безопасности БелАЭС. Международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для соседних государств. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: транзит, грузоперевозки, показатели География: Белоруссия — статья прочитана 207 раз Комментарии