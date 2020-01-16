О похоронах В.А.Вахмана 🔊 Воспроизвести



Похороны нашего товарища состоятся завтра, в пятницу, на Судярвском еврейском кладбище (LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ



ŽYDŲ KAPINĖS, Vilnius, Sudervės kelias 28), в 11.15. Вчера "Обзор" с глубоким прискорбием сообщил, что 15 января на 77-м году жизни скончался Владимир Абрамович ВАХМАН.Похороны нашего товарища состоятся завтра, в пятницу, на Судярвском еврейском кладбище (LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖŽYDŲ KAPINĖS, Vilnius, Sudervės kelias 28), в 11.15. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Владимир Абрамович ВАХМАН — статья прочитана 174 раза Комментарии