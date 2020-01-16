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О похоронах В.А.Вахмана

Вчера "Обзор" с глубоким прискорбием сообщил, что 15 января на 77-м году жизни скончался Владимир Абрамович ВАХМАН.

Похороны нашего товарища состоятся завтра, в пятницу, на Судярвском еврейском кладбище (LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ

ŽYDŲ KAPINĖS, Vilnius, Sudervės kelias 28), в 11.15.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Владимир Абрамович ВАХМАН
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добавлена сегодня, 16 января, 17:18

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