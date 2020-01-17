ФРГ восьмой год подряд с профицитом бюджета

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В 2019 году профицит бюджета Германии составил 1,5 процента ВВП, сообщило



В восьмой раз подряд доходы германского государства превысили его расходы. В 2019 году показатель профицита бюджета составил 1,5 процента ВВП (49,8 миллиарда евро), сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) на основании предварительных подсчетов. Аналогичный показатель предыдущего года составлял 1,9 процента. В 2019 году профицит бюджета Германии составил 1,5 процента ВВП, сообщило DW Федеральное статистическое ведомства.В восьмой раз подряд доходы германского государства превысили его расходы. В 2019 году показатель профицита бюджета составил 1,5 процента ВВП (49,8 миллиарда евро), сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) на основании предварительных подсчетов. Аналогичный показатель предыдущего года составлял 1,9 процента. Между тем рост немецкой экономики в завершившемся году составил, по предварительной оценке статистиков, лишь 0,6 процента, что является наименьшим показателем за последние шесть лет. В 2018 году экономика ФРГ выросла на 1,5 процента, в 2017-м - на 2,5 процента, в 2016-м - на 2,2 процента. По мнению экспертов Destatis, замедление роста ВВП Германии связано с торговыми конфликтами, кризисом в автомобильной промышленности и связанной с "Брекзитом" неопределенности.



Число занятых в Германии впервые превысило 45 миллионов



Одновременно 2019-й стал десятым годом беспрерывного роста немецкой экономики. В последний раз годовой ВВП Германии снизился в 2009 году (на 5,6 процента из-за глобального финансового кризиса).



Кроме того, ведомство отметило, что число работающих в Германии впервые превысило 45-миллионную отметку и достигло показателя 45,3 миллиона человек, что на 400 тысяч выше, чем в 2018 году. Загрузка... dw.com Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Германия, бюджет, доходы, Профицит — статья прочитана 121 раз Комментарии