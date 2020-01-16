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Со следующго года в Литве намечается начать оказание услуг телемедицины



В следующем году в Литве планируется начать оказание услуг телемедицины районным и региональным больницам.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, в этом году стартует пилотный проект - три центра телемедицины будут учреждены в трех республиканских больницах.

"Мы считаем, что Литва созрела для такого решения", – сказал в четверг на пресс-конференции А. Верига.

Согласно предварительному плану, у Каунасской клинической больницы, вильнюсской клинической больницы Santaros и Республиканской Вильнюсской университетской больницы будет по три консультирующих отделения срочной медицинской помощи в районных или региональных больницах. Им будут предоставляться телеконсультации, а в случае необходимости – и услуга наблюдения.
В региональных лечебных учреждениях будет использоваться мобильное оборудование с возможностью подключения диагностических приборов, например, отоскопа, офтальмоскопа, аппарата УЗИ и др.

Находящийся в республиканской больнице врач-консультант должен будет в срочном порядке давать оценку состоянию больного и назначать обследования, корректировать лечение, давать рекомендации по дальнейшему лечению и т. д.

У крупных телемедицинских центров будет возможность обмениваться информацией, создавая тем самым условия для консультирования друг друга или консультируемые районы друг друга.

Какие районные и региональные лечебные учреждения будут участвовать в проекте, еще не ясно.

По словам министра, такие центры телемедицины предназначены прежде всего для оказания срочной медицинской помощи, однако в дальнейшем объемы помощи будут расширяться.

Директор Каунасской клинической больницы по медицине и длительному уходу Кястутис Сташайтис на пресс-конференции сказал, что услуги телемедицины должны уменьшить очереди пациентов в приемных отделениях больниц.

Он сказал, что в последнее время очереди пациентов в приемных отделениях больниц драматически увеличиваются. Кроме того, около 13% пациентов из районных больницы привозят без надобности, их можно лечить на месте.

По словам директора Республиканской Вильнюсской университетской больницы Елены Куткаускене, консультации коллег должны повышать компетентность и квалификацию менее крупных лечебных учреждений.

"Мы сможем давать советы коллегам в других больницах, чтобы они чувствовали себя смелее", - сказала она.

На проект телемедицины намечается выделить 3,1 млн евро из фондов Евросоюза.

Планируется в течение этого года закупить все оборудование, а оказывать услуги намечается начать с января следующего года.
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BNS
Категории: общество, технологии, здоровье
Ключевые слова: телевидение, медицина, врач, видео, пациент
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 января, 19:30

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