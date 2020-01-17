Al Jazeera Катар : сколько стоят американские военные базы по всему миру? 🔊 Воспроизвести © flickr.com, The U.S. Army



С 11 сентября 2001 года войны и военные действия на Ближнем Востоке и в Азии обошлись американским налогоплательщикам в 6,4 триллиона долларов. При этом, несмотря на обещания президента Дональда Трампа вывести войска США с Ближнего Востока, численность войск в регионе лишь увеличилась.



Уничтожение второго человека в Иране Кассема Сулеймани ударом американских беспилотников повлекло за собой развертывание в Ираке дополнительных войск. И хотя с ответным ударом Ирана напряженность, похоже, ослабла, теневая война между США и Ираном продолжается.



Мы попытались подсчитать, сколько триллионов США тратят на войны, и сколько миллиардов — на содержание военных баз за рубежом. Уничтожение второго человека в Иране Кассема Сулеймани ударом американских беспилотников повлекло за собой развертывание в Ираке дополнительных войск. И хотя с ответным ударом Ирана напряженность, похоже, ослабла, теневая война между США и Ираном продолжается.Мы попытались подсчитать, сколько триллионов США тратят на войны, и сколько миллиардов — на содержание военных баз за рубежом.



С 11 сентября 2001 года войны и военные действия на Ближнем Востоке и в Азии обошлись американским налогоплательщикам в 6,4 триллиона долларов, сообщает Институт международных и общественных связей имени Уотсона при Университете Брауна. А американский контингент на Ближнем Востоке составляет по данным центрального командования США от 60 тысяч до 70 тысяч военнослужащих.



Бывший сотрудник отдела ЦРУ по национальной разведке, а ныне доцент Бостонского колледжа Гленн Карл (Glenn Carle), объясняет, что одни принимающие страны платят за поддержание военного присутствия США значительные суммы, в то время как другие обходятся без формальных взносов.



«Насчет Ирака я не уверен, что их официальный вклад соответствует тому, насколько они рады нашему присутствию. Отсюда на принимающую сторону ложатся дополнительные или косвенные расходы. Но я не думаю, что они действительно платят за американский контингент из 6 тысяч солдат на нескольких базах», — говорит Карл.



На вопрос о дальнейшем развитии напряженных отношений между США и Ираном Карл отметил, что политическая система США в значительной степени парализована, что затрудняет всякие «решительные согласованные действия» на международной арене.



«Полстраны склоняется к тому, чтобы вывести американские войска из Ирака, считая присутствие там катастрофой, однако большинство чиновников и сотрудников национальной безопасности считают, что некое присутствие США должны сохранить — и неважно, кто разбил посуду, и кто пытается ее склеить. Как бы то ни было, уйти сейчас проблематично», — считает Карл.



«Поэтому я не думаю, что мы уйдем в ближайшее время, если только путаник и капризуля в Овальном кабинете снова не поддастся импульсивным желаниям», — заключил Карл.



Редакционная статья Al Jazeera, Катар, перевод В настоящее время на сотнях баз за пределами США размещены 200 тысяч американских военнослужащих. Несмотря на обещания президента Дональда Трампа вывести войска США с Ближнего Востока, численность войск в регионе лишь увеличилась.С 11 сентября 2001 года войны и военные действия на Ближнем Востоке и в Азии обошлись американским налогоплательщикам в 6,4 триллиона долларов, сообщает Институт международных и общественных связей имени Уотсона при Университете Брауна. А американский контингент на Ближнем Востоке составляет по данным центрального командования США от 60 тысяч до 70 тысяч военнослужащих.Бывший сотрудник отдела ЦРУ по национальной разведке, а ныне доцент Бостонского колледжа Гленн Карл (Glenn Carle), объясняет, что одни принимающие страны платят за поддержание военного присутствия США значительные суммы, в то время как другие обходятся без формальных взносов.«Насчет Ирака я не уверен, что их официальный вклад соответствует тому, насколько они рады нашему присутствию. Отсюда на принимающую сторону ложатся дополнительные или косвенные расходы. Но я не думаю, что они действительно платят за американский контингент из 6 тысяч солдат на нескольких базах», — говорит Карл.На вопрос о дальнейшем развитии напряженных отношений между США и Ираном Карл отметил, что политическая система США в значительной степени парализована, что затрудняет всякие «решительные согласованные действия» на международной арене.«Полстраны склоняется к тому, чтобы вывести американские войска из Ирака, считая присутствие там катастрофой, однако большинство чиновников и сотрудников национальной безопасности считают, что некое присутствие США должны сохранить — и неважно, кто разбил посуду, и кто пытается ее склеить. Как бы то ни было, уйти сейчас проблематично», — считает Карл.«Поэтому я не думаю, что мы уйдем в ближайшее время, если только путаник и капризуля в Овальном кабинете снова не поддастся импульсивным желаниям», — заключил Карл.Редакционная статья Al Jazeera, Катар, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: бюджет, США, базы — статья прочитана 176 раз Комментарии