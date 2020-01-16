Отношение Г. Науседы к С. Сквернялису будет зависеть от выводов об асфальтировании улицы 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа в четверг заявил, что на премьера Саулюса Сквернялиса ложится вся ответственность за министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, а отношение главы государства к самому премьеру будет зависеть от выводов комиссии по этике в истории с асфальтированием дороги.



"Премьер теперь несет министра транспорта на руках через реку, в которой много политических сточных вод, и вопросов будет становиться все больше", – сказал Г. Науседа журналистам в Плунге.



Г. Науседа сказал, что пока не может ответить на вопрос, доверяет ли он премьеру – он призвал подождать выводов Главной комиссии по служебной этике.



"Я пока не могу ответить на этот вопрос, давайте подождем все обстоятельства, которые мы выясним прежде всего в вопросе об асфальтировании дороги. Это тесно связанные вопросы – вопрос Я. Наркевича, вопрос асфальтирования дороги. Главная комиссия по служебной этике оценивает не только деятельность Я. Наркевича, но и как один из вопросов именно это дело об асфальтировании дороги", – сказал президент. Литовский президент Гитанас Науседа в четверг заявил, что на премьера Саулюса Сквернялиса ложится вся ответственность за министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, а отношение главы государства к самому премьеру будет зависеть от выводов комиссии по этике в истории с асфальтированием дороги."Премьер теперь несет министра транспорта на руках через реку, в которой много политических сточных вод, и вопросов будет становиться все больше", – сказал Г. Науседа журналистам в Плунге.Г. Науседа сказал, что пока не может ответить на вопрос, доверяет ли он премьеру – он призвал подождать выводов Главной комиссии по служебной этике."Я пока не могу ответить на этот вопрос, давайте подождем все обстоятельства, которые мы выясним прежде всего в вопросе об асфальтировании дороги. Это тесно связанные вопросы – вопрос Я. Наркевича, вопрос асфальтирования дороги. Главная комиссия по служебной этике оценивает не только деятельность Я. Наркевича, но и как один из вопросов именно это дело об асфальтировании дороги", – сказал президент. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: премьер, президент, противостояние География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии