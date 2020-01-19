Мужчина попросил суд о поединке на японских мечах с бывшей женой и ее адвокатом 🔊 Воспроизвести Фото: Stefano Guidi / Globallookpress.com







Житель американского города Паола, штат Канзас, подал в суд ходатайство о дуэли на японских мечах с бывшей женой. Об этом сообщает издание The Guardian.



40-летний Дэвид Остром попросил судью разрешить ему биться на мечах со своей бывшей женой и ее адвокатом, чтобы разрешить юридический спор об опеке над их двумя детьми и налогах на имущество. Он также попросил об отсрочке в 12 недель, чтобы обеспечить наличие самурайских мечей.



Американец подчеркнул, что судья имеет полномочия дать такое разрешение, поскольку право на решение судебных конфликтов поединком никогда не было явно запрещено или ограничено в США.



Остром утверждает, что его 38-летняя бывшая жена Бриджетт и ее адвокат Мэттью Хадсон «уничтожили его посредством закона», поэтому он хочет ответить на абсурдность действий Хадсона таким же абсурдом. Он позволил бывшей жене выбирать, кто будет участвовать в поединке: она лично или ее адвокат. 40-летний Дэвид Остром попросил судью разрешить ему биться на мечах со своей бывшей женой и ее адвокатом, чтобы разрешить юридический спор об опеке над их двумя детьми и налогах на имущество. Он также попросил об отсрочке в 12 недель, чтобы обеспечить наличие самурайских мечей.Американец подчеркнул, что судья имеет полномочия дать такое разрешение, поскольку право на решение судебных конфликтов поединком никогда не было явно запрещено или ограничено в США.Остром утверждает, что его 38-летняя бывшая жена Бриджетт и ее адвокат Мэттью Хадсон «уничтожили его посредством закона», поэтому он хочет ответить на абсурдность действий Хадсона таким же абсурдом. Он позволил бывшей жене выбирать, кто будет участвовать в поединке: она лично или ее адвокат.



Судья штата Айова Крег Драйсмайер заявил, что в ближайшее время не будет объявлять решение, и указал на нарушения в процедуре подачи ходатайств и ответах на них обеих сторон.



Источник: lenta.ru Хадсон оспорил в суде требование Острома, поскольку дуэль может закончиться смертью, а такой исход избыточен для урегулирования спора о налогах на собственность и опеке. Он попросил судью отказать в удовлетворении требования о дуэли.Судья штата Айова Крег Драйсмайер заявил, что в ближайшее время не будет объявлять решение, и указал на нарушения в процедуре подачи ходатайств и ответах на них обеих сторон. Категории: общество Ключевые слова: суд, самурай, меч — статья прочитана 50 раз Комментарии