В Роскосмосе знают как помешать спутникам-шпионам следить за Россией 🔊 Воспроизвести © Донат Сорокин/ТАСС



Сотрудники АО "Российские космические системы" (РКС) предложили защищать территории РФ от несанкционированного наблюдения из космоса при помощи создания специальных наземных станций блокировки сигнала спутников. Об этом говорится в журнале "Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы", сообщает



В материале говорится, что обеспечить защиту районов могут наземные радиоэлектронные станции, которые будут блокировать сигнал, передающий данные от спутников-шпионов на спутники-ретрансляторы, необходимые для доставки информации конечному потребителю. Сотрудники АО "Российские космические системы" (РКС) предложили защищать территории РФ от несанкционированного наблюдения из космоса при помощи создания специальных наземных станций блокировки сигнала спутников. Об этом говорится в журнале "Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы", сообщает ТАСС В материале говорится, что обеспечить защиту районов могут наземные радиоэлектронные станции, которые будут блокировать сигнал, передающий данные от спутников-шпионов на спутники-ретрансляторы, необходимые для доставки информации конечному потребителю. "В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры КА [космический аппарат] наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех КА-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого КА наблюдения", - считают специалисты РКС.



Подобные станции блокировки сигнала для удобства предлагается размещать на различных объектах, расположенных на удалении друг от друга. Специалисты РКС считают, что использование нескольких наземных станций в разных точках обеспечит гарантированную блокировку сигнала спутников-шпионов. При этом мониторинг местоположения "аппаратов-разведчиков" должен вестись непрерывно.



Авторы статьи полагают, что для слаженной работы наземных радиоэлектронных средств должна быть создана единая автоматизированная системы ведения базы данных. Она также будет предоставлять информацию о характеристиках зарубежных спутников наблюдения и средств их обслуживания.



По мнению специалистов, предлагаемые меры не дадут возможности "спутникам-разведчикам" выявлять в реальном масштабе времени "деятельность контролируемой стороны на ранних этапах подготовки и в процессе проведения ею различных мероприятий". ТАСС Категории: политика, технологии Ключевые слова: космос, вооружение, борьба, спутники География: Россия — статья прочитана 139 раз Комментарии