Лавров рассказал о поэтапном отказе экономики России от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью газете The Times of India, как российская экономика постепенно отказывается от доллара в своих расчётах, сообщает



Российский министр отметил, что процесс отказа от доллара происходит на фоне очень агрессивного применения властями США «финансовых инструментов санкционного давления».



«С нашими основными партнёрами, в том числе и с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей. Одно из приоритетных направлений — расширение расчётов в национальных валютах», — сказал он.



В качестве примера он привёл «межправсоглашения о расчётах и платежах» с Китаем и Турцией в нацвалютах, а также договорённости о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов в рамках БРИКС.



