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Лавров рассказал о поэтапном отказе экономики России от доллара

РИА Новости


Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью газете The Times of India, как российская экономика постепенно отказывается от доллара в своих расчётах, сообщает RT.

Перевод статьи опубликовала пресс-служба МИД России.

Российский министр отметил, что процесс отказа от доллара происходит на фоне очень агрессивного применения властями США «финансовых инструментов санкционного давления».

«С нашими основными партнёрами, в том числе и с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей. Одно из приоритетных направлений — расширение расчётов в национальных валютах», — сказал он.

В качестве примера он привёл «межправсоглашения о расчётах и платежах» с Китаем и Турцией в нацвалютах, а также договорённости о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов в рамках БРИКС.

«Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — сказал Лавров.
russian.rt.com
Категории: в мире, политика, экономика
Ключевые слова: Россия, индия, Китай, Лавров, доллар, вооружения, расчеты, контракты
География: Россия
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добавлена сегодня, 16 января, 17:00

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