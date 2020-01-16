Загрузка... Литва и Польша дадут отпор попыткам России переписать историю 🔊 Воспроизвести



Министры иностранных дел Литвы и Польши договорились работать вместе, чтобы дать отпор попыткам России "переписать историю".



В последнее время президент России Владимир Путин несколько раз заявлял, что Польша ответственна за возникшую Вторую мировую войну.



"Мы точно не допустим такой фальсификации истории, и наши стратегические коммуникаторы уже сейчас общаются и дают отпор этой лжи, которую, к сожалению, все пытаются распространять, переписывая историю, оживляя образ Сталина как какого-то положительного деятеля, оправдывая пакт Молотова-Риббентропа", – заявил в четверг в Вильнюсе журналистам глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на брифинге по итогам встречи с польским коллегой.



"Здесь мы работаем тесно и эффективно. Мы продолжим это", – добавил он. Министры иностранных дел Литвы и Польши договорились работать вместе, чтобы дать отпор попыткам России "переписать историю".В последнее время президент России Владимир Путин несколько раз заявлял, что Польша ответственна за возникшую Вторую мировую войну."Мы точно не допустим такой фальсификации истории, и наши стратегические коммуникаторы уже сейчас общаются и дают отпор этой лжи, которую, к сожалению, все пытаются распространять, переписывая историю, оживляя образ Сталина как какого-то положительного деятеля, оправдывая пакт Молотова-Риббентропа", – заявил в четверг в Вильнюсе журналистам глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на брифинге по итогам встречи с польским коллегой."Здесь мы работаем тесно и эффективно. Мы продолжим это", – добавил он. Польский министр Яцек Чапутович утверждает, что видит опасность того, что в этом году, при праздновании 75-летия войны Россия и лично В. Путин могут попытаться навязать "ложную версию истории".



"Мы договорились, что эксперты в сфере дезинформации будут обсуждать, как мы вместе сможем воспротивиться этим угрозам ", – добавил он.



В декабре В. Путин обвинил крупные государства Запада и Польшу в том, что они способствовали разжиганию Второй мировой войны и обратил внимание на различные соглашения, подписанные с Германией до начала конфликта в 1939 году.



В. Путин также сказал, что в 1939 году советские силы "вступили в Польшу после того, как польская власть лишилась контроля над собственными вооруженными силами".



Польский премьер Матеуш Моравецкий тогда заявил, что В. Путин намерено лжет, чтобы отвлечь внимание от последних неудач Москвы.



23 августа 1939 года министры иностранных дел Германии и СССР подписали договор о ненападении – так называемый Пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему.



Согласно этому пакту советы и нацисты накануне Второй мировой войны поделили Балтийские страны и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, в ходе которой Литва и Польша были оккупированы.



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В четверг министры иностранных дел Литвы и Польши заявили, что надеются на перемены во внешней политике России независимо от того, кто будет у власти в этой стране.



Об этом они заявили на фоне подготовки России к утверждению нового премьера после отставки Дмитрия Медведева и рассмотрения конституционных изменений, которые изменят систему управления страной.



"Мы надеемся, что эти ценности, которые декларирует Россия (...), об уважении суверенитета, о невмешательстве в отношениях других стран и о верховенстве права в реальности будут соблюдаться независимо от того, какими бы не были изменения во власти", – сказал журналистам в Вильнюсе глава МИД Линас Линкявичюс.



По его словам, Литва готова сотрудничать с любым российским правительством, однако "это должно происходить по правилам, по международным обязательствам".



"Это важное условие улучшения отношений и превращения их в более конструктивные, – отметил министр. – Пока они таковыми не являются и остается лишь сожалеть".



Польский министр иностранных дел Яцек Яапутович сказал, что изменения в российской власти являются суверенным делом этого государства, однако выразил надежду на то, что Москва в итоге начнет соблюдать нормы международного права.



"Мы бы хотели, чтобы она (позиция России) была больше связана с соблюдением норм международного права, и чтобы ее риторика изменилась", – сказал Я. Чапутович.



После отставки правительства во главе с Д. Медведевым, президент Владимир Путин предложил на это пост кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишутина.



В своем годовом обращении к законодателям В. Путин предложил провести референдум по поправкам к Конституции РФ, в которых предлагается увеличить полномочия парламента. Кроме прочего, предлагается предоставить парламенту право избрать премьера и высокопоставленных членов правительства. Сейчас их назначает президент.



Л. Линкявичюс также выразил надежду на то, что Россия реализует своей потенциал в сфере создания стабильности в мире, однако сейчас Москва "создает конфликты и через эти конфликты оказывает влияние на другие регионы".



"Это не только Украина, Грузия или Приднестровье, но и Сирия, и Ливия", – сказал глава литовской дипломатии.



В четверг российский парламент должен рассмотреть кандидатуру на пост премьера.



Д. Медведев, с 2008 года в течение четырех лет был президентом, скорее всего, он останется близким соратником российского лидера и станет заместителем В. Путина в Совете безопасности.



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Обсуждение в Литве вопроса об изменении заградительного барьера голосов на выборах в сейм вызвало обеспокоенность у властей Польши.



Варшава уже какое-то время призывает снизить в Литве заградительный барьер голосов на выборах в парламент для партий национальных меньшинств. Она считает, что это позволило бы Избирательной акции поляков Литвы - Союзу христианских семей не заискивать перед русскими избирателями и не сотрудничать с русскими партиями.



Находящийся в Вильнюсе в четверг министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обсудил этот вопрос с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.



Глава польской дипломатии сказал, что его страна наблюдала за дискуссиями, которые велись в Литве последние месяцы.



Он выразил надежду, что вопрос о планке выборов вернется в политическую повестку дня Литвы.



"Мы надеемся, что в будущем этот вопрос будет поднят еще раз", – сказал журналистам Я. Чапутович.



"Господин министр меня заверил, что здесь идет речь не о меньшинствах, а о внутренних демократических процедурах в Литве", – добавил он.



Сейчас после голосования в многомандатном округе партии проходят в сейм, если набирают 5% голосов, а партийные коалиции –7% голосов.



Сейм принял закон, снижающий эту планку до 3% и 5% соответственно, но новый порядок не был узаконен, так как правящим не удалось преодолеть президентское вето. Загрузка... BNS Категории: политика, общество, в Европе, история Ключевые слова: польша, война, история, память, МИД География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии