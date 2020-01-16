Охрана природы в Литве пока призвана лишь создавать впечатление в ЕС – представитель НПО 🔊 Воспроизвести



Литовская политика в сфере окружающей среды пока лишь ограничивается стремлением хорошо выглядеть в глазах Евросоюза, когда же на самом деле нужно реформировать экономику, заявила председатель Природоохранной коалиции Лина Пашкявичюте.



"Наша охрана окружающей среды является лишь пиаром для Евросоюза, это плохая ситуация, которая должна существенно меняться. Не укрепление контроля, который ниже минимума, а осознание, что мы должны переориентировать экономику - это современная охрана окружающей среды", – заявила Л. Пашкевичюте на пресс-конференции в Вильнюсе.



Представители неправительственных организаций (НПО) критиковали готовящийся правительством план национального прогресса на 2021–2030 годы, заявив, что охрана окружающей среды в нем не должна быть выделена отдельной целью, а должна быть интегральной частью стратегии, которая предусматривает изменения и в экономике. Литовская политика в сфере окружающей среды пока лишь ограничивается стремлением хорошо выглядеть в глазах Евросоюза, когда же на самом деле нужно реформировать экономику, заявила председатель Природоохранной коалиции Лина Пашкявичюте."Наша охрана окружающей среды является лишь пиаром для Евросоюза, это плохая ситуация, которая должна существенно меняться. Не укрепление контроля, который ниже минимума, а осознание, что мы должны переориентировать экономику - это современная охрана окружающей среды", – заявила Л. Пашкевичюте на пресс-конференции в Вильнюсе.Представители неправительственных организаций (НПО) критиковали готовящийся правительством план национального прогресса на 2021–2030 годы, заявив, что охрана окружающей среды в нем не должна быть выделена отдельной целью, а должна быть интегральной частью стратегии, которая предусматривает изменения и в экономике. "Все, что связано с охраной окружающей среды, выделено и сложено в шестую цель, мы это называем развитие согласно менталитету Grigeo. Как моделируются компании типа Grigeo – с иллюзией соответствующей правилам, а на самом деле не заботящиеся об окружающей среде", – отозвалась о документе Л. Пашкявичюте.



"Требуются очень серьезные системные изменения с переходом загрязняющей экономики в гармоничную, и только тогда, когда наши министерства начнут заботиться об окружающей среде, мы сможем надеяться на серьезные изменения", – отметила глава коалиции.



По ее словам, пока "самой основной целью политики охраны окружающей среды является правильно выглядеть в главах Евросоюза".



"У нас есть охрана природы только настолько, насколько требует ЕС, и еще меньше, а если мы способны правильно заполнить документы и ЕС больше не требует, то мы не способны сделать больше. Этот подход должен меняться, если мы хотим видеть Литву более зеленой", – сказала представитель НПО.



Литовские НПО и общественные движения в четверг обратились к президенту, сейму и правительству со своими предложениями к плану прогресса. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: правительство, Природа, программа, охрана, критика, НПО География: Литва — статья прочитана 87 раз Комментарии