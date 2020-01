На аукционе зеленой энергетики победила Windfarm Akmene One 🔊 Воспроизвести



На первом в Литве технологически нейтральном аукционе "зеленой" энергетики победила компания зарубежного капитала Windfarm Akmenė One, она намерена построить в Акменском районе парк из 18 ветряных установок общей мощностью 90-101 мегаватт.



Победитель аукциона, который обеспечит всю выставленную на аукцион квоту годового производства электроэнергии размером в 0,3 тераватт-часа, но не получит поощрительной надбавки к рыночной цене, утверждается и официально объявляется на заседании Государственной службой регулирования энергетики.



В сентябре прошлого года BNS сообщало, что Windfarm Akmene One начнет строительство станции в этом году.



По данным Реестрового центра, 26,67 % акций учрежденной в апреле 2018 года Windfarm Akmene One принадлежат зарегистрированной в Швейцарии компании Leofortis, 40% – зарегистрированной в Гон-Конге Saschokeconomics Limited и 33,33% – зарегистрированной в Германии Taktani.



В Литве сейчас действуют несколько крупных девелоперов проектов ветряных парков. Крупнейшей из них является компания Enefit Green, являющаяся дочерним предприятием компании Eesti Energia, которая обладает около 140 мегаватт инсталлированной мощности, а также литовская Ignitis grupe с мощностями в 54 и 73,5 мегаватт, оператором которых является Amberwind.



Участники объявленного второго сентября аукциона распределения поощрительных квот могли конкурировать за ценовую надбавку к рыночной цене на электроэнергию на бирже Nord Pool, она будет выплачиваться в течение 12 лет. Максимально возможная надбавка может составлять 3,86 евро за мегаватт.



Поскольку на первом аукционе "зеленой" энергетики в Литве победил инвестор, не просящий дотаций государства, выгоду от этого ощутят и потребители в стране, убежден министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.



"Это переломный момент в литовской энергетике на возобновляемых энергоресурсах, поскольку в первый раз в ветряные парки инвестируют без помощи государства. Очевидно, что Литве удалось создать особо привлекательный климат для инвестиций в энергетику" – отметил министр в пресс-релизе.



По его словам, для государства это будет означать меньшую зависимость от импорта электроэнергии, создание рабочих мест, повышение доходов, а литовскому потребителю впервые не придется платить за развитие "зеленой" энергетики.



В четверг Государственная служба регулирования энергетики утвердила победителя первого в Литве технологически нейтрального аукциона "зеленой" – компанию зарубежного капитала Windfarm Akmenė One, она намерена построить в Акменском районе парк из 18 ветряных установок общей мощностью 90-101 мегаватт. На аукционе компания предложила нулевую надбавку, что означает, что будет развивать проект ветряного парка, по сути, будет действовать в рыночных условиях.



По сообщению министерства, вероятно, что проект этой компании будет не единственным новым парком ветряных установок, который развивается без помощи государства. Общая мощность разрешений выданных на такие проекты составляет 290 мегаватт.



Новые электростанции на возобновляемых энергоресурсах, которые могли бы начать работу до 2023 года и генерировать более 1 тераватта-часов электроэнергии удовлетворят до 10% потребности Литвы в электроэнергии.