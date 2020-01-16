Уникальный музей Фаберже в Санкт-Петербурге

Газета «Обзор» продолжает рассказ об уникальных музеях Санкт-Петербурга. В связи с возможностью воспользоваться всеми преимуществами бесплатной электронной визой для посещения Санкт-Петербурга жителям Литвы, интерес к городу на Неве значительно возрос, а вместе с этим возросло желание увидеть то, что можно увидеть только в Санкт-Петербурге. И Музей Фаберже именно то место!
Это частный музей, который обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX—XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 из 50 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. В коллекции музея, в том числе, находятся первое и последнее из императорских яиц!
России несказанно повезло, что миллиардер, коллекционер искусства, российский предприниматель Виктор Вексельберг основав культурно-исторический фонд «Связь времён», приобрел в США крупнейшую в мире частную коллекцию работ великого российского ювелира Петра Карла Фаберже и вернул её в Россию! Это вызвало колоссальный общественный резонанс как в России, так и за рубежом!
Коллекции произведений Фаберже принадлежали потомкам американского миллиардера Малкольма Форбса. Форбс был страстным коллекционером изделий фирмы Фаберже, потратившим несколько десятков лет на их поиск и приобретение на крупнейших мировых аукционах. В 2004 году его коллекция должна была быть выставлена на аукцион для продажи в виде отдельных лотов. Однако Вексельбергу удалось договориться о продаже коллекции Форбса единым лотом. Таким образом уникальная коллекция шедевров Фаберже была спасена от «распыления» по всему миру и переехала в Россию!
«Все, что было приобретено фондом за эти годы в разных точках земного шара, могло быть навсегда утрачено. Нам удалось вернуть эти шедевры на родину – туда, где они создавались, и мы вправе гордиться этим», - говорит Владимир Воронченко, директор Музея Фаберже, председатель правления фонда «Связь времен».
Фонд «Связь времён» заключил с администрацией Санкт-Петербурга соглашение о передаче дворца Нарышкиных-Шуваловых в аренду фонду сроком на 50 лет. В 2006 году стартовала реставрация дворца, продолжавшаяся 7 лет и стоившая около 1,2 млрд рублей. Ремонт производился без привлечения государственных средств!
Всего 11 помещений: Рыцарский зал, Красная гостиная, Синяя гостиная, Золотая гостиная, Аванзал, Белая гостиная, Голубая гостиная, Выставочный зал, Готический зал, Верхняя буфетная, Бежевый зал.
В настоящее время коллекция музея насчитывает более 4000 шедевров, среди которых, помимо знаменитых пасхальных яиц, — фантазийные предметы, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы, а также ювелирные украшения, созданные фирмой Фаберже.
Также в коллекции музея — работы современников и соперников Фаберже. Очень украшают Выставочный зал музея специально подсвеченные картины И. Айвазовского, К. Маковского, К. Брюллова, В. Аммона, В. Поленова, Г. Семирадского и женские портреты А. Харламова, а в Верхней буфетной - работы П. О. Ренуара, Луи Вальта, Анри Мартена, К. Коровина и К. Горбатова.
Интересно и то, что у вас есть возможность посмотреть фильмы, в которых показаны все чудеса, превращения, которые происходят, раскрывая яйца Фаберже.
Первое из императорских яиц — «Курочка» — было изготовлено в 1885 году. Яйцо было заказано императором Александром III как пасхальный подарок для его супруги — императрицы Марии Федоровны, в девичестве датской принцессы Дагмары.
Александр III обратился к Карлу Густаву Фаберже не случайно: в 1882 году император остался под впечатлением от увиденных им на Всероссийской художественно-промышленной выставке работ ювелирного гения.
В процессе создания яйца «Курочка» Фаберже ориентировался на аналогичные европейские ювелирные изделия. В частности, в 1720-е годы в Париже неизвестным мастером были изготовлены три похожих пасхальных яйца. Это яйцо, в настоящее время находящееся в коллекции Музея истории искусств в Вене, представляет собой золотое яйцо с эмалевым желтком и яйцо герцогини Вильгельмины (ныне хранится в замке Розенборг).
С большой долей вероятности можно утверждать, что именно яйцо герцогини Вильгельмины, увиденное Александром III и Марией Федоровной на художественно-промышленной выставке в Копенгагене в 1879 году, и было выбрано августейшим заказчиком в качестве образца для подражания.
Изготовление заказа курировал великий князь Владимир Александрович, приходившийся императору родным братом. Именно он и снабдил готовое яйцо инструкцией для будущей владелицы. Александр III, правда, переживал, понравится ли подарок его супруге. Но он настолько пришелся ей по вкусу, что в том же году Карл Густав Фаберже получил звание Придворного поставщика, а выполнение Высочайшего заказа стало его ежегодной обязанностью!
Яйцо «Ренессанс» было изготовлено в 1894 году и является последним пасхальным подарком Александра III его супруге, так как в том же году император скончался.
В процессе создания яйца «Ренессанс» работавший над ним мастер фирмы Фаберже Михаил Перхин ориентировался на шкатулку XVIII века из собраний Музея-сокровищницы в Дрездене, изготовленную голландским мастером Ле Роем. Однако Фаберже превратил овальную шкатулку в расположенное горизонтально пасхальное яйцо, вырезанное из агата. Его оправа изготовлена из золота, частично покрытого полихромной эмалью. Оправу украшают львиные маскароны, а также вкрапления алмазов и рубинов. Дата создания яйца выложена на верхней половине яйца алмазами огранки «роза».
Традицию вручения яиц, изготовленных фирмой Фаберже, в качестве подарка на Пасху своей супруге, после смерти Александра III продолжил его сын, император Николай II. Яйцо «Бутон розы» стало подарком Николая II императрице Александре Федоровне, в девичестве принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской, на Пасху 1895 года. Это первое яйцо, изготовленное Фаберже по заказу Николая II.
Многими исследователями «Бутон розы» воспринимается как своего рода признанием Николая II в любви к Александре Федоровне. Выполненное в неоклассическом стиле яйцо покрыто прозрачной ярко-красной («земляничной») эмалью на гильошированном фоне и украшено символами верности и любви: венками из золота, лиственными гирляндами и алмазными стрелами.
На вершине яйца, под большим плоским алмазом, расположен миниатюрный портрет Николая II, написанный акварелью на пластине из слоновой кости. А под расположенным снизу алмазом аналогичного размера размещена дата изготовления подарка.
У яйца есть сюрприз — давший ему название бутон чайной розы на небольшом стебле с маленькой кнопкой, при нажатии на которую лепестки розы раскрываются.
Яйцо «Коронационное», являющееся символом фонда «Связь времён», — одно из самых известных творений фирмы Фаберже. Яйцо, посвящённое торжествам по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны, было подарено императором императрице на Пасху 1897 года.
Уникален сюрприз яйца — точная копия коронационной кареты, созданной при Екатерине II. Модель кареты была собрана молодым мастером фирмы Фаберже — Г. Штейном, в мельчайших деталях воссоздавшим дизайн оригинала. Модель получилась настолько точной, что специалисты Государственного Эрмитажа, занимавшиеся реставрацией коронационной кареты, ориентировались на её миниатюрную копию, содержащуюся в яйце «Коронационное»!
Модель кареты увенчана золотыми двуглавыми орлами по углам и миниатюрной бриллиантовой короной. Яйцо состоит из двух соединенных шарниром частей. Скорлупа яйца покрыта прозрачной жёлтой эмалью, наложенной на гильошированный фон резных лучей, а накладные эмалевые орлы соединены ветвями из золота. Как и яйцо «Бутон розы», яйцо «Коронационное» снизу и сверху украшено двумя алмазами. На верхней части находится алмаз с вензелем императрицы, а сквозь алмаз на нижней части читается дата «1897».
Конечно, никакое описание не передаст всей красоты ювелирного изделия, и не зря говорится, что «лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать»!
Мы и увидели, и услышали, так как нам представилась возможность пообщаться с работниками музея. Чего и всем вам желаем!
Хочется так же отметить (что тоже является большой редкостью): Музей работает без выходных с 10:00 до 21:00, кассы открываются в 9:30.
Так что вы будете желанным гостем в любой день!
Видеорепортаж из музея - Арона Соскина, "Обзор"
Фото и видеоролик - из архива музея
Коллекции произведений Фаберже принадлежали потомкам американского миллиардера Малкольма Форбса. Форбс был страстным коллекционером изделий фирмы Фаберже, потратившим несколько десятков лет на их поиск и приобретение на крупнейших мировых аукционах. В 2004 году его коллекция должна была быть выставлена на аукцион для продажи в виде отдельных лотов. Однако Вексельбергу удалось договориться о продаже коллекции Форбса единым лотом. Таким образом уникальная коллекция шедевров Фаберже была спасена от «распыления» по всему миру и переехала в Россию!
«Все, что было приобретено фондом за эти годы в разных точках земного шара, могло быть навсегда утрачено. Нам удалось вернуть эти шедевры на родину – туда, где они создавались, и мы вправе гордиться этим», - говорит Владимир Воронченко, директор Музея Фаберже, председатель правления фонда «Связь времен».
Фонд «Связь времён» заключил с администрацией Санкт-Петербурга соглашение о передаче дворца Нарышкиных-Шуваловых в аренду фонду сроком на 50 лет. В 2006 году стартовала реставрация дворца, продолжавшаяся 7 лет и стоившая около 1,2 млрд рублей. Ремонт производился без привлечения государственных средств!
Всего 11 помещений: Рыцарский зал, Красная гостиная, Синяя гостиная, Золотая гостиная, Аванзал, Белая гостиная, Голубая гостиная, Выставочный зал, Готический зал, Верхняя буфетная, Бежевый зал.
В настоящее время коллекция музея насчитывает более 4000 шедевров, среди которых, помимо знаменитых пасхальных яиц, — фантазийные предметы, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы, а также ювелирные украшения, созданные фирмой Фаберже.
Также в коллекции музея — работы современников и соперников Фаберже. Очень украшают Выставочный зал музея специально подсвеченные картины И. Айвазовского, К. Маковского, К. Брюллова, В. Аммона, В. Поленова, Г. Семирадского и женские портреты А. Харламова, а в Верхней буфетной - работы П. О. Ренуара, Луи Вальта, Анри Мартена, К. Коровина и К. Горбатова.
Интересно и то, что у вас есть возможность посмотреть фильмы, в которых показаны все чудеса, превращения, которые происходят, раскрывая яйца Фаберже.
Первое из императорских яиц — «Курочка» — было изготовлено в 1885 году. Яйцо было заказано императором Александром III как пасхальный подарок для его супруги — императрицы Марии Федоровны, в девичестве датской принцессы Дагмары.
Александр III обратился к Карлу Густаву Фаберже не случайно: в 1882 году император остался под впечатлением от увиденных им на Всероссийской художественно-промышленной выставке работ ювелирного гения.
В процессе создания яйца «Курочка» Фаберже ориентировался на аналогичные европейские ювелирные изделия. В частности, в 1720-е годы в Париже неизвестным мастером были изготовлены три похожих пасхальных яйца. Это яйцо, в настоящее время находящееся в коллекции Музея истории искусств в Вене, представляет собой золотое яйцо с эмалевым желтком и яйцо герцогини Вильгельмины (ныне хранится в замке Розенборг).
С большой долей вероятности можно утверждать, что именно яйцо герцогини Вильгельмины, увиденное Александром III и Марией Федоровной на художественно-промышленной выставке в Копенгагене в 1879 году, и было выбрано августейшим заказчиком в качестве образца для подражания.
Изготовление заказа курировал великий князь Владимир Александрович, приходившийся императору родным братом. Именно он и снабдил готовое яйцо инструкцией для будущей владелицы. Александр III, правда, переживал, понравится ли подарок его супруге. Но он настолько пришелся ей по вкусу, что в том же году Карл Густав Фаберже получил звание Придворного поставщика, а выполнение Высочайшего заказа стало его ежегодной обязанностью!
Яйцо «Ренессанс» было изготовлено в 1894 году и является последним пасхальным подарком Александра III его супруге, так как в том же году император скончался.
В процессе создания яйца «Ренессанс» работавший над ним мастер фирмы Фаберже Михаил Перхин ориентировался на шкатулку XVIII века из собраний Музея-сокровищницы в Дрездене, изготовленную голландским мастером Ле Роем. Однако Фаберже превратил овальную шкатулку в расположенное горизонтально пасхальное яйцо, вырезанное из агата. Его оправа изготовлена из золота, частично покрытого полихромной эмалью. Оправу украшают львиные маскароны, а также вкрапления алмазов и рубинов. Дата создания яйца выложена на верхней половине яйца алмазами огранки «роза».
Традицию вручения яиц, изготовленных фирмой Фаберже, в качестве подарка на Пасху своей супруге, после смерти Александра III продолжил его сын, император Николай II. Яйцо «Бутон розы» стало подарком Николая II императрице Александре Федоровне, в девичестве принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской, на Пасху 1895 года. Это первое яйцо, изготовленное Фаберже по заказу Николая II.
Многими исследователями «Бутон розы» воспринимается как своего рода признанием Николая II в любви к Александре Федоровне. Выполненное в неоклассическом стиле яйцо покрыто прозрачной ярко-красной («земляничной») эмалью на гильошированном фоне и украшено символами верности и любви: венками из золота, лиственными гирляндами и алмазными стрелами.
На вершине яйца, под большим плоским алмазом, расположен миниатюрный портрет Николая II, написанный акварелью на пластине из слоновой кости. А под расположенным снизу алмазом аналогичного размера размещена дата изготовления подарка.
У яйца есть сюрприз — давший ему название бутон чайной розы на небольшом стебле с маленькой кнопкой, при нажатии на которую лепестки розы раскрываются.
Яйцо «Коронационное», являющееся символом фонда «Связь времён», — одно из самых известных творений фирмы Фаберже. Яйцо, посвящённое торжествам по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны, было подарено императором императрице на Пасху 1897 года.
Уникален сюрприз яйца — точная копия коронационной кареты, созданной при Екатерине II. Модель кареты была собрана молодым мастером фирмы Фаберже — Г. Штейном, в мельчайших деталях воссоздавшим дизайн оригинала. Модель получилась настолько точной, что специалисты Государственного Эрмитажа, занимавшиеся реставрацией коронационной кареты, ориентировались на её миниатюрную копию, содержащуюся в яйце «Коронационное»!
Модель кареты увенчана золотыми двуглавыми орлами по углам и миниатюрной бриллиантовой короной. Яйцо состоит из двух соединенных шарниром частей. Скорлупа яйца покрыта прозрачной жёлтой эмалью, наложенной на гильошированный фон резных лучей, а накладные эмалевые орлы соединены ветвями из золота. Как и яйцо «Бутон розы», яйцо «Коронационное» снизу и сверху украшено двумя алмазами. На верхней части находится алмаз с вензелем императрицы, а сквозь алмаз на нижней части читается дата «1897».
Конечно, никакое описание не передаст всей красоты ювелирного изделия, и не зря говорится, что «лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать»!
Мы и увидели, и услышали, так как нам представилась возможность пообщаться с работниками музея. Чего и всем вам желаем!
Хочется так же отметить (что тоже является большой редкостью): Музей работает без выходных с 10:00 до 21:00, кассы открываются в 9:30.
Так что вы будете желанным гостем в любой день!
Видеорепортаж из музея - Арона Соскина, "Обзор"
Фото и видеоролик - из архива музея
Татьяна ПАВЛОВА, специально для «Обзора»
Категории: культура, история, Петербург и русское зарубежье
Ключевые слова: Фаберже, музей Фаберже, Екатерина II
География: Россия, Санкт-Петербург