Уникальный музей Фаберже в Санкт-Петербурге 🔊 Воспроизвести







Газета «Обзор» продолжает рассказ об уникальных музеях Санкт-Петербурга. В связи с возможностью воспользоваться всеми преимуществами бесплатной электронной визой для посещения Санкт-Петербурга жителям Литвы, интерес к городу на Неве значительно возрос, а вместе с этим возросло желание увидеть то, что можно увидеть только в Санкт-Петербурге. И Музей Фаберже именно то место!



Это частный музей, который обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX—XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 из 50 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. В коллекции музея, в том числе, находятся первое и последнее из императорских яиц! Это частный музей, который обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX—XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 из 50 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. В коллекции музея, в том числе, находятся первое и последнее из императорских яиц!



Коллекции произведений Фаберже принадлежали потомкам американского миллиардера Малкольма Форбса. Форбс был страстным коллекционером изделий фирмы Фаберже, потратившим несколько десятков лет на их поиск и приобретение на крупнейших мировых аукционах. В 2004 году его коллекция должна была быть выставлена на аукцион для продажи в виде отдельных лотов. Однако Вексельбергу удалось договориться о продаже коллекции Форбса единым лотом. Таким образом уникальная коллекция шедевров Фаберже была спасена от «распыления» по всему миру и переехала в Россию!



«Все, что было приобретено фондом за эти годы в разных точках земного шара, могло быть навсегда утрачено. Нам удалось вернуть эти шедевры на родину – туда, где они создавались, и мы вправе гордиться этим», - говорит Владимир Воронченко, директор Музея Фаберже, председатель правления фонда «Связь времен».



Фонд «Связь времён» заключил с администрацией Санкт-Петербурга соглашение о передаче дворца Нарышкиных-Шуваловых в аренду фонду сроком на 50 лет. В 2006 году стартовала реставрация дворца, продолжавшаяся 7 лет и стоившая около 1,2 млрд рублей. Ремонт производился без привлечения государственных средств!







Всего 11 помещений: Рыцарский зал, Красная гостиная, Синяя гостиная, Золотая гостиная, Аванзал, Белая гостиная, Голубая гостиная, Выставочный зал, Готический зал, Верхняя буфетная, Бежевый зал.



В настоящее время коллекция музея насчитывает более 4000 шедевров, среди которых, помимо знаменитых пасхальных яиц, — фантазийные предметы, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы, а также ювелирные украшения, созданные фирмой Фаберже.



Также в коллекции музея — работы современников и соперников Фаберже. Очень украшают Выставочный зал музея специально подсвеченные картины И. Айвазовского, К. Маковского, К. Брюллова, В. Аммона, В. Поленова, Г. Семирадского и женские портреты А. Харламова, а в Верхней буфетной - работы П. О. Ренуара, Луи Вальта, Анри Мартена, К. Коровина и К. Горбатова.



Интересно и то, что у вас есть возможность посмотреть фильмы, в которых показаны все чудеса, превращения, которые происходят, раскрывая яйца Фаберже.



Несколько слов о знаменитых яйцах Фаберже:



Первое из императорских яиц — «Курочка» — было изготовлено в 1885 году. Яйцо было заказано императором Александром III как пасхальный подарок для его супруги — императрицы Марии Федоровны, в девичестве датской принцессы Дагмары.



Александр III обратился к Карлу Густаву Фаберже не случайно: в 1882 году император остался под впечатлением от увиденных им на Всероссийской художественно-промышленной выставке работ ювелирного гения.



В процессе создания яйца «Курочка» Фаберже ориентировался на аналогичные европейские ювелирные изделия. В частности, в 1720-е годы в Париже неизвестным мастером были изготовлены три похожих пасхальных яйца. Это яйцо, в настоящее время находящееся в коллекции Музея истории искусств в Вене, представляет собой золотое яйцо с эмалевым желтком и яйцо герцогини Вильгельмины (ныне хранится в замке Розенборг).



С большой долей вероятности можно утверждать, что именно яйцо герцогини Вильгельмины, увиденное Александром III и Марией Федоровной на художественно-промышленной выставке в Копенгагене в 1879 году, и было выбрано августейшим заказчиком в качестве образца для подражания.







Изготовление заказа курировал великий князь Владимир Александрович, приходившийся императору родным братом. Именно он и снабдил готовое яйцо инструкцией для будущей владелицы. Александр III, правда, переживал, понравится ли подарок его супруге. Но он настолько пришелся ей по вкусу, что в том же году Карл Густав Фаберже получил звание Придворного поставщика, а выполнение Высочайшего заказа стало его ежегодной обязанностью!



Яйцо «Ренессанс» было изготовлено в 1894 году и является последним пасхальным подарком Александра III его супруге, так как в том же году император скончался.



В процессе создания яйца «Ренессанс» работавший над ним мастер фирмы Фаберже Михаил Перхин ориентировался на шкатулку XVIII века из собраний Музея-сокровищницы в Дрездене, изготовленную голландским мастером Ле Роем. Однако Фаберже превратил овальную шкатулку в расположенное горизонтально пасхальное яйцо, вырезанное из агата. Его оправа изготовлена из золота, частично покрытого полихромной эмалью. Оправу украшают львиные маскароны, а также вкрапления алмазов и рубинов. Дата создания яйца выложена на верхней половине яйца алмазами огранки «роза».











Традицию вручения яиц, изготовленных фирмой Фаберже, в качестве подарка на Пасху своей супруге, после смерти Александра III продолжил его сын, император Николай II. Яйцо «Бутон розы» стало подарком Николая II императрице Александре Федоровне, в девичестве принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской, на Пасху 1895 года. Это первое яйцо, изготовленное Фаберже по заказу Николая II.



Многими исследователями «Бутон розы» воспринимается как своего рода признанием Николая II в любви к Александре Федоровне. Выполненное в неоклассическом стиле яйцо покрыто прозрачной ярко-красной («земляничной») эмалью на гильошированном фоне и украшено символами верности и любви: венками из золота, лиственными гирляндами и алмазными стрелами.



На вершине яйца, под большим плоским алмазом, расположен миниатюрный портрет Николая II, написанный акварелью на пластине из слоновой кости. А под расположенным снизу алмазом аналогичного размера размещена дата изготовления подарка.



У яйца есть сюрприз — давший ему название бутон чайной розы на небольшом стебле с маленькой кнопкой, при нажатии на которую лепестки розы раскрываются.



Яйцо «Коронационное», являющееся символом фонда «Связь времён», — одно из самых известных творений фирмы Фаберже. Яйцо, посвящённое торжествам по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны, было подарено императором императрице на Пасху 1897 года.



Уникален сюрприз яйца — точная копия коронационной кареты, созданной при Екатерине II. Модель кареты была собрана молодым мастером фирмы Фаберже — Г. Штейном, в мельчайших деталях воссоздавшим дизайн оригинала. Модель получилась настолько точной, что специалисты Государственного Эрмитажа, занимавшиеся реставрацией коронационной кареты, ориентировались на её миниатюрную копию, содержащуюся в яйце «Коронационное»!







Модель кареты увенчана золотыми двуглавыми орлами по углам и миниатюрной бриллиантовой короной. Яйцо состоит из двух соединенных шарниром частей. Скорлупа яйца покрыта прозрачной жёлтой эмалью, наложенной на гильошированный фон резных лучей, а накладные эмалевые орлы соединены ветвями из золота. Как и яйцо «Бутон розы», яйцо «Коронационное» снизу и сверху украшено двумя алмазами. На верхней части находится алмаз с вензелем императрицы, а сквозь алмаз на нижней части читается дата «1897».



Конечно, никакое описание не передаст всей красоты ювелирного изделия, и не зря говорится, что «лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать»!



Мы и увидели, и услышали, так как нам представилась возможность пообщаться с работниками музея. Чего и всем вам желаем!



Хочется так же отметить (что тоже является большой редкостью): Музей работает без выходных с 10:00 до 21:00, кассы открываются в 9:30.



Так что вы будете желанным гостем в любой день!



Видеорепортаж из музея - Арона Соскина, "Обзор"



Фото и видеоролик - из архива музея



России несказанно повезло, что миллиардер, коллекционер искусства, российский предприниматель Виктор Вексельберг основав культурно-исторический фонд «Связь времён», приобрел в США крупнейшую в мире частную коллекцию работ великого российского ювелира Петра Карла Фаберже и вернул её в Россию! Это вызвало колоссальный общественный резонанс как в России, так и за рубежом!Коллекции произведений Фаберже принадлежали потомкам американского миллиардера Малкольма Форбса. Форбс был страстным коллекционером изделий фирмы Фаберже, потратившим несколько десятков лет на их поиск и приобретение на крупнейших мировых аукционах. В 2004 году его коллекция должна была быть выставлена на аукцион для продажи в виде отдельных лотов. Однако Вексельбергу удалось договориться о продаже коллекции Форбса единым лотом. Таким образом уникальная коллекция шедевров Фаберже была спасена от «распыления» по всему миру и переехала в Россию!«Все, что было приобретено фондом за эти годы в разных точках земного шара, могло быть навсегда утрачено. Нам удалось вернуть эти шедевры на родину – туда, где они создавались, и мы вправе гордиться этим», - говорит Владимир Воронченко, директор Музея Фаберже, председатель правления фонда «Связь времен».Фонд «Связь времён» заключил с администрацией Санкт-Петербурга соглашение о передаче дворца Нарышкиных-Шуваловых в аренду фонду сроком на 50 лет. В 2006 году стартовала реставрация дворца, продолжавшаяся 7 лет и стоившая около 1,2 млрд рублей. Ремонт производился без привлечения государственных средств!Музей Фаберже расположен именно в этом дворце, и вы получите огромное удовольствие от самого помещения, переходя из необыкновенно красивого зала в еще более торжественный.Всего 11 помещений: Рыцарский зал, Красная гостиная, Синяя гостиная, Золотая гостиная, Аванзал, Белая гостиная, Голубая гостиная, Выставочный зал, Готический зал, Верхняя буфетная, Бежевый зал.В настоящее время коллекция музея насчитывает более 4000 шедевров, среди которых, помимо знаменитых пасхальных яиц, — фантазийные предметы, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы, а также ювелирные украшения, созданные фирмой Фаберже.Также в коллекции музея — работы современников и соперников Фаберже. Очень украшают Выставочный зал музея специально подсвеченные картины И. Айвазовского, К. Маковского, К. Брюллова, В. Аммона, В. Поленова, Г. Семирадского и женские портреты А. Харламова, а в Верхней буфетной - работы П. О. Ренуара, Луи Вальта, Анри Мартена, К. Коровина и К. Горбатова.Интересно и то, что у вас есть возможность посмотреть фильмы, в которых показаны все чудеса, превращения, которые происходят, раскрывая яйца Фаберже.Первое из императорских яиц — «Курочка» — было изготовлено в 1885 году. Яйцо было заказано императором Александром III как пасхальный подарок для его супруги — императрицы Марии Федоровны, в девичестве датской принцессы Дагмары.Александр III обратился к Карлу Густаву Фаберже не случайно: в 1882 году император остался под впечатлением от увиденных им на Всероссийской художественно-промышленной выставке работ ювелирного гения.В процессе создания яйца «Курочка» Фаберже ориентировался на аналогичные европейские ювелирные изделия. В частности, в 1720-е годы в Париже неизвестным мастером были изготовлены три похожих пасхальных яйца. Это яйцо, в настоящее время находящееся в коллекции Музея истории искусств в Вене, представляет собой золотое яйцо с эмалевым желтком и яйцо герцогини Вильгельмины (ныне хранится в замке Розенборг).С большой долей вероятности можно утверждать, что именно яйцо герцогини Вильгельмины, увиденное Александром III и Марией Федоровной на художественно-промышленной выставке в Копенгагене в 1879 году, и было выбрано августейшим заказчиком в качестве образца для подражания.Карл Густав Фаберже, по сути, создал собственную версию яйца герцогини Вильгельмины: непрозрачная опаковая эмаль имитирует скорлупу, а желток сделан из матового золота. В желтке находится курочка из разноцветного «мозаичного золота», внутри которой — миниатюрная императорская корона в виде рубинового яйца-кулона.Изготовление заказа курировал великий князь Владимир Александрович, приходившийся императору родным братом. Именно он и снабдил готовое яйцо инструкцией для будущей владелицы. Александр III, правда, переживал, понравится ли подарок его супруге. Но он настолько пришелся ей по вкусу, что в том же году Карл Густав Фаберже получил звание Придворного поставщика, а выполнение Высочайшего заказа стало его ежегодной обязанностью!Яйцо «Ренессанс» было изготовлено в 1894 году и является последним пасхальным подарком Александра III его супруге, так как в том же году император скончался.В процессе создания яйца «Ренессанс» работавший над ним мастер фирмы Фаберже Михаил Перхин ориентировался на шкатулку XVIII века из собраний Музея-сокровищницы в Дрездене, изготовленную голландским мастером Ле Роем. Однако Фаберже превратил овальную шкатулку в расположенное горизонтально пасхальное яйцо, вырезанное из агата. Его оправа изготовлена из золота, частично покрытого полихромной эмалью. Оправу украшают львиные маскароны, а также вкрапления алмазов и рубинов. Дата создания яйца выложена на верхней половине яйца алмазами огранки «роза».Традицию вручения яиц, изготовленных фирмой Фаберже, в качестве подарка на Пасху своей супруге, после смерти Александра III продолжил его сын, император Николай II. Яйцо «Бутон розы» стало подарком Николая II императрице Александре Федоровне, в девичестве принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской, на Пасху 1895 года. Это первое яйцо, изготовленное Фаберже по заказу Николая II.Многими исследователями «Бутон розы» воспринимается как своего рода признанием Николая II в любви к Александре Федоровне. Выполненное в неоклассическом стиле яйцо покрыто прозрачной ярко-красной («земляничной») эмалью на гильошированном фоне и украшено символами верности и любви: венками из золота, лиственными гирляндами и алмазными стрелами.На вершине яйца, под большим плоским алмазом, расположен миниатюрный портрет Николая II, написанный акварелью на пластине из слоновой кости. А под расположенным снизу алмазом аналогичного размера размещена дата изготовления подарка.У яйца есть сюрприз — давший ему название бутон чайной розы на небольшом стебле с маленькой кнопкой, при нажатии на которую лепестки розы раскрываются.Яйцо «Коронационное», являющееся символом фонда «Связь времён», — одно из самых известных творений фирмы Фаберже. Яйцо, посвящённое торжествам по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны, было подарено императором императрице на Пасху 1897 года.Уникален сюрприз яйца — точная копия коронационной кареты, созданной при Екатерине II. Модель кареты была собрана молодым мастером фирмы Фаберже — Г. Штейном, в мельчайших деталях воссоздавшим дизайн оригинала. Модель получилась настолько точной, что специалисты Государственного Эрмитажа, занимавшиеся реставрацией коронационной кареты, ориентировались на её миниатюрную копию, содержащуюся в яйце «Коронационное»!Модель кареты увенчана золотыми двуглавыми орлами по углам и миниатюрной бриллиантовой короной. Яйцо состоит из двух соединенных шарниром частей. Скорлупа яйца покрыта прозрачной жёлтой эмалью, наложенной на гильошированный фон резных лучей, а накладные эмалевые орлы соединены ветвями из золота. Как и яйцо «Бутон розы», яйцо «Коронационное» снизу и сверху украшено двумя алмазами. На верхней части находится алмаз с вензелем императрицы, а сквозь алмаз на нижней части читается дата «1897».Конечно, никакое описание не передаст всей красоты ювелирного изделия, и не зря говорится, что «лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать»!Мы и увидели, и услышали, так как нам представилась возможность пообщаться с работниками музея. Чего и всем вам желаем!Хочется так же отметить (что тоже является большой редкостью): Музей работает без выходных с 10:00 до 21:00, кассы открываются в 9:30.Так что вы будете желанным гостем в любой день! Татьяна ПАВЛОВА , специально для «Обзора» Категории: культура, история, Петербург и русское зарубежье Ключевые слова: Фаберже, музей Фаберже, Екатерина II География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 117 раз Комментарии