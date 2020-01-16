Приятная неожиданность

Второй круг группового этапа баскетбольной Евролиги каунасский «Жальгирис» начал с довольно-таки неожиданной победы в гостях над белградской «Црвеной Звездой».
Дело в том, что хозяева сейчас явно на подъёме: перед встречей с литовской командой они одержали четыре победы подряд, а вот «Жальгирис» пока чередует победы с поражениями.
Победа каунасцев в Белграде с преимуществом в 6 очков может пригодиться «Жальгирису» в будущем, если вдруг с «Црвеной Звездой» у него будет одинаковое количество побед: в Каунасе сербский клуб в первом круге выиграл с разницей в два очка.
Кстати, в начале четвёртого периода 35-летний Паулюс Янкунас подобрал третий в этом матче отскочивший мяч и тем самым установил новый рекорд Евролиги всех времён по подборам. Литовец подобрал 1783 мяча, обойдя на 1 подбор ветерана "Реала" Фелипе Рейеса.
Для всех же остальных любителей баскетбола, не только для болельщиков «Црвены Звезды» и «Жальгириса», 19-й тур примечателен тем, что в турнире снова появился единоличный лидер, а также трудовой победой ЦСКА над «Реалом».
«Панатинаикос» (Греция) – «Бавария» (Германия) – 98:83 (28:18, 25:35, 23:22, 22:8).
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Жальгирис» (Литва) – 70:76 (20:22, 18:16, 15:19, 17:19)
«Црвена Звезда»: Л.Браун (14 очков),
«Жальгирис»: Л.Лекавичюс (17), З.Ледей (10 + 5 подборов), А.Милакнис (9), Дж.Ландейл (9 + 9 подборов).
«Зенит» (Россия) – «Баскония» (Испания) – 72:66 (23:16, 16:15, 14:18, 19:17).
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Барселона» (Испания) – 92:85 (20:27, 28:14, 17:16, 27:28)
«Барселона»: Н.Миротич (22 + 10 подборов).
«Олимпиакос» (Греция) – «Альба» (Германия) – 86:93 (22:19, 20:31, 29:18, 15:25)
«Альба»: М.Пер Эриксон (22), Р.Гедрайтис (15 + 5 подборов).
«Фенербахче» (Турция) – АСВЕЛ (Франция) – 86:64 (23:15, 26:13, 13:15, 24:21).
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Олимпия Милан» (Италия) – 88:68 (16:15, 26:18, 23:16, 23:19)
«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (23 + 54 передачи),
«Милан»: А.Гудайтис (11 + 7 подборов).
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания) – 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12)
ЦСКА: М.Джеймс (19),
«Реал»: Т.Томпкинс (14).
«Химки» (Россия) – «Валенсия» (Испания) – 75:84 (23:29, 24:15, 15:19, 13:21)
«Химки»: А.Швед (15 + 5 подборов + 5 передач).
«Валенсия»: Ф.С.Эметерио (18).
Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 16 побед, 2. «Реал» – 15, 3. «Маккаби» – 13, 4. ЦСКА – 13, 5. «Барселона» - 13, 6. «Панатинаикос» – 11, 7. «Милан» – 10, 8. «Црвена Звезда» – 9, 9. «Валенсия» - 9, 10. «Фенербахче» - 8, 11. «Химки» – 8, 12. АСВЕЛ – 8, 13. «Олимпиакос» - 7, 14. «Баскония» – 7, 15. «Жальгирис» - 6, 16. «Альба» – 6, 17. «Зенит» - 6, 18. «Бавария» - 6.
Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.
19-й тур
«Панатинаикос» (Греция) – «Бавария» (Германия) – 98:83 (28:18, 25:35, 23:22, 22:8).
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Жальгирис» (Литва) – 70:76 (20:22, 18:16, 15:19, 17:19)
«Црвена Звезда»: Л.Браун (14 очков),
«Жальгирис»: Л.Лекавичюс (17), З.Ледей (10 + 5 подборов), А.Милакнис (9), Дж.Ландейл (9 + 9 подборов).
«Зенит» (Россия) – «Баскония» (Испания) – 72:66 (23:16, 16:15, 14:18, 19:17).
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Барселона» (Испания) – 92:85 (20:27, 28:14, 17:16, 27:28)
«Барселона»: Н.Миротич (22 + 10 подборов).
«Олимпиакос» (Греция) – «Альба» (Германия) – 86:93 (22:19, 20:31, 29:18, 15:25)
«Альба»: М.Пер Эриксон (22), Р.Гедрайтис (15 + 5 подборов).
«Фенербахче» (Турция) – АСВЕЛ (Франция) – 86:64 (23:15, 26:13, 13:15, 24:21).
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Олимпия Милан» (Италия) – 88:68 (16:15, 26:18, 23:16, 23:19)
«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (23 + 54 передачи),
«Милан»: А.Гудайтис (11 + 7 подборов).
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания) – 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12)
ЦСКА: М.Джеймс (19),
«Реал»: Т.Томпкинс (14).
«Химки» (Россия) – «Валенсия» (Испания) – 75:84 (23:29, 24:15, 15:19, 13:21)
«Химки»: А.Швед (15 + 5 подборов + 5 передач).
«Валенсия»: Ф.С.Эметерио (18).
Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 16 побед, 2. «Реал» – 15, 3. «Маккаби» – 13, 4. ЦСКА – 13, 5. «Барселона» - 13, 6. «Панатинаикос» – 11, 7. «Милан» – 10, 8. «Црвена Звезда» – 9, 9. «Валенсия» - 9, 10. «Фенербахче» - 8, 11. «Химки» – 8, 12. АСВЕЛ – 8, 13. «Олимпиакос» - 7, 14. «Баскония» – 7, 15. «Жальгирис» - 6, 16. «Альба» – 6, 17. «Зенит» - 6, 18. «Бавария» - 6.