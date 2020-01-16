Приятная неожиданность 🔊 Воспроизвести Паулюс Янкунас. Фото: euroleague.net[/ descr]







Второй круг группового этапа баскетбольной Евролиги каунасский «Жальгирис» начал с довольно-таки неожиданной победы в гостях над белградской «Црвеной Звездой».



Дело в том, что хозяева сейчас явно на подъёме: перед встречей с литовской командой они одержали четыре победы подряд, а вот «Жальгирис» пока чередует победы с поражениями.



Победа каунасцев в Белграде с преимуществом в 6 очков может пригодиться «Жальгирису» в будущем, если вдруг с «Црвеной Звездой» у него будет одинаковое количество побед: в Каунасе сербский клуб в первом круге выиграл с разницей в два очка.



Кстати, в начале четвёртого периода 35-летний Паулюс Янкунас подобрал третий в этом матче отскочивший мяч и тем самым установил новый рекорд Евролиги всех времён по подборам. Литовец подобрал 1783 мяча, обойдя на 1 подбор ветерана "Реала" Фелипе Рейеса. Дело в том, что хозяева сейчас явно на подъёме: перед встречей с литовской командой они одержали четыре победы подряд, а вот «Жальгирис» пока чередует победы с поражениями.Победа каунасцев в Белграде с преимуществом в 6 очков может пригодиться «Жальгирису» в будущем, если вдруг с «Црвеной Звездой» у него будет одинаковое количество побед: в Каунасе сербский клуб в первом круге выиграл с разницей в два очка.Кстати, в начале четвёртого периода 35-летний Паулюс Янкунас подобрал третий в этом матче отскочивший мяч и тем самым установил новый рекорд Евролиги всех времён по подборам. Литовец подобрал 1783 мяча, обойдя на 1 подбор ветерана "Реала" Фелипе Рейеса.



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



19-й тур



«Панатинаикос» (Греция) – «Бавария» (Германия) – 98:83 (28:18, 25:35, 23:22, 22:8).



«Црвена Звезда» (Сербия) – «Жальгирис» (Литва) – 70:76 (20:22, 18:16, 15:19, 17:19)



«Црвена Звезда»: Л.Браун (14 очков),



«Жальгирис»: Л.Лекавичюс (17), З.Ледей (10 + 5 подборов), А.Милакнис (9), Дж.Ландейл (9 + 9 подборов).







«Зенит» (Россия) – «Баскония» (Испания) – 72:66 (23:16, 16:15, 14:18, 19:17).



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Барселона» (Испания) – 92:85 (20:27, 28:14, 17:16, 27:28)



«Барселона»: Н.Миротич (22 + 10 подборов).



«Олимпиакос» (Греция) – «Альба» (Германия) – 86:93 (22:19, 20:31, 29:18, 15:25)



«Альба»: М.Пер Эриксон (22), Р.Гедрайтис (15 + 5 подборов).



«Фенербахче» (Турция) – АСВЕЛ (Франция) – 86:64 (23:15, 26:13, 13:15, 24:21).



«Анадолу Эфес» (Турция) – «Олимпия Милан» (Италия) – 88:68 (16:15, 26:18, 23:16, 23:19)



«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (23 + 54 передачи),



«Милан»: А.Гудайтис (11 + 7 подборов).



ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания) – 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12)



ЦСКА: М.Джеймс (19),



«Реал»: Т.Томпкинс (14).







«Химки» (Россия) – «Валенсия» (Испания) – 75:84 (23:29, 24:15, 15:19, 13:21)



«Химки»: А.Швед (15 + 5 подборов + 5 передач).



«Валенсия»: Ф.С.Эметерио (18).



Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 16 побед, 2. «Реал» – 15, 3. «Маккаби» – 13, 4. ЦСКА – 13, 5. «Барселона» - 13, 6. «Панатинаикос» – 11, 7. «Милан» – 10, 8. «Црвена Звезда» – 9, 9. «Валенсия» - 9, 10. «Фенербахче» - 8, 11. «Химки» – 8, 12. АСВЕЛ – 8, 13. «Олимпиакос» - 7, 14. «Баскония» – 7, 15. «Жальгирис» - 6, 16. «Альба» – 6, 17. «Зенит» - 6, 18. «Бавария» - 6.



Для всех же остальных любителей баскетбола, не только для болельщиков «Црвены Звезды» и «Жальгириса», 19-й тур примечателен тем, что в турнире снова появился единоличный лидер, а также трудовой победой ЦСКА над «Реалом».«Панатинаикос» (Греция) – «Бавария» (Германия) – 98:83 (28:18, 25:35, 23:22, 22:8).«Црвена Звезда» (Сербия) – «Жальгирис» (Литва) – 70:76 (20:22, 18:16, 15:19, 17:19)Л.Браун (14 очков),Л.Лекавичюс (17), З.Ледей (10 + 5 подборов), А.Милакнис (9), Дж.Ландейл (9 + 9 подборов).«Зенит» (Россия) – «Баскония» (Испания) – 72:66 (23:16, 16:15, 14:18, 19:17).«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Барселона» (Испания) – 92:85 (20:27, 28:14, 17:16, 27:28)Н.Миротич (22 + 10 подборов).«Олимпиакос» (Греция) – «Альба» (Германия) – 86:93 (22:19, 20:31, 29:18, 15:25)М.Пер Эриксон (22), Р.Гедрайтис (15 + 5 подборов).«Фенербахче» (Турция) – АСВЕЛ (Франция) – 86:64 (23:15, 26:13, 13:15, 24:21).«Анадолу Эфес» (Турция) – «Олимпия Милан» (Италия) – 88:68 (16:15, 26:18, 23:16, 23:19)Ш.Ларкин (23 + 54 передачи),А.Гудайтис (11 + 7 подборов).ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания) – 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12)М.Джеймс (19),Т.Томпкинс (14).«Химки» (Россия) – «Валенсия» (Испания) – 75:84 (23:29, 24:15, 15:19, 13:21)А.Швед (15 + 5 подборов + 5 передач).Ф.С.Эметерио (18).1. «Анадолу Эфес» – 16 побед, 2. «Реал» – 15, 3. «Маккаби» – 13, 4. ЦСКА – 13, 5. «Барселона» - 13, 6. «Панатинаикос» – 11, 7. «Милан» – 10, 8. «Црвена Звезда» – 9, 9. «Валенсия» - 9, 10. «Фенербахче» - 8, 11. «Химки» – 8, 12. АСВЕЛ – 8, 13. «Олимпиакос» - 7, 14. «Баскония» – 7, 15. «Жальгирис» - 6, 16. «Альба» – 6, 17. «Зенит» - 6, 18. «Бавария» - 6. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, «Жальгирис», результаты матчей — статья прочитана 125 раз Комментарии