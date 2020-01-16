Глава МВД обсудила с Геннкомиссаром поиски девочки в Вильнюсе 🔊 Воспроизвести



Глава МВД Литвы Рита Тамашунене обсудила с генеральным комиссаром полиции Ренатасом Пожелой поиски возможно похищенной девочки в Вильнюсе.



"В данный момент полиция проверяет различные версии похищения, важна любая информация, связанная со вчерашним событием. Поэтому прошу всех делиться информацией, позвонив по номеру 112", – цитируются в сообщении министерства слова Р. Тамашунене.



По сообщению полиции, поиски, проходившие интенсивно всю ночь, пока не дали результатов, в полицию пока не обращались родители с заявлением о пропаже ребенка, должностные лица не получали официальной информации о пропавшем в Литве ребенке. В ходе расследования выдвинуто много версий, все они тщательно проверяются.



Полиция получила сотни сообщений граждан, всю информацию тщательно проверяют, должностные лица благодарят людей за гражданственность. Глава МВД Литвы Рита Тамашунене обсудила с генеральным комиссаром полиции Ренатасом Пожелой поиски возможно похищенной девочки в Вильнюсе."В данный момент полиция проверяет различные версии похищения, важна любая информация, связанная со вчерашним событием. Поэтому прошу всех делиться информацией, позвонив по номеру 112", – цитируются в сообщении министерства слова Р. Тамашунене.По сообщению полиции, поиски, проходившие интенсивно всю ночь, пока не дали результатов, в полицию пока не обращались родители с заявлением о пропаже ребенка, должностные лица не получали официальной информации о пропавшем в Литве ребенке. В ходе расследования выдвинуто много версий, все они тщательно проверяются.Полиция получила сотни сообщений граждан, всю информацию тщательно проверяют, должностные лица благодарят людей за гражданственность. Столичная полиция начала досудебное расследование похищения ребенка, но утверждает, что собранная пока информация не позволяет ни подтвердить, ни опровергнуть версии похищения.



На помощь призваны и сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы, идет сотрудничество с другими ведомствами. Пересмотрены записи множества видеокамер, установленных в общественных местах, материалы анализируются.



Должностные лица просят отозваться водителей, которые в среду с 18 до 20 часов ехали по микрорайонам Каролинишкес и Лаздинай (особенно по проспекту Лайсвес и улице Саусё триликтосёс (13)), в автомобилях которых установлены видеорегистраторы.



Полиция также просит лиц, проживающих на улице Саусё 13, которые располагают хоть какой-то информацией, связанной с произошедшим, либо которые с 18:50 до 19:15 были в том месте, обратиться в полицию.



В среду около 19 часов. 14 минут полиция получила сообщение о том, что в Вильнюсе, на улице Саусё 13 в автомобиль неустановленной марки (серебряный или желтый) и иностранным номерами могли силой усадить девочку 11-12 лет. BNS Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: милиция, ребёнок, поиски, пропажа География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 180 раз Комментарии