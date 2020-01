Западные СМИ: Путин не уходит. Власть переходит в другое кресло 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: politikus.ru



Для западных СМИ Владимир Путин — Newsmaker № 1. Они, конечно, не оставляют без внимания выступления Дональда Трампа, Бориса Джонсона или Эммануэля Макрона. Но… Вероятность озвучивания названными персонами чего-то сенсационного, по оценкам наших зарубежных «партнеров», — пятьдесят на пятьдесят. В случае если ожидается «что-то от Путина», будь то запуск какого-либо экономического проекта («Турецкий поток», «Сила Сибири», железнодорожное сообщение по Керченскому мосту и т. д.), западные коллеги, по их признанию, процентов на 80 уверены в том, что «найдут зацепки для поговорить». А в случае с большими ежегодными пресс-конференциями и оглашением послания президента Федеральному собранию эта уверенность достигает и вовсе стопроцентного максимума. Для западных СМИ Владимир Путин — Newsmaker № 1. Они, конечно, не оставляют без внимания выступления Дональда Трампа, Бориса Джонсона или Эммануэля Макрона. Но… Вероятность озвучивания названными персонами чего-то сенсационного, по оценкам наших зарубежных «партнеров», — пятьдесят на пятьдесят. В случае если ожидается «что-то от Путина», будь то запуск какого-либо экономического проекта («Турецкий поток», «Сила Сибири», железнодорожное сообщение по Керченскому мосту и т. д.), западные коллеги, по их признанию, процентов на 80 уверены в том, что «найдут зацепки для поговорить». А в случае с большими ежегодными пресс-конференциями и оглашением послания президента Федеральному собранию эта уверенность достигает и вовсе стопроцентного максимума.



Более того, как считает британская The Independent,



«Владимир Путин предложил настоящий шквал конституционных изменений, которые надо расценивать как намерение его оставаться у власти и после 2024 года, но уже в качестве премьер-министра, то есть повторить трюк 2008 — 2012 гг., когда Владимир Владимирович числился главой правительства при президенте Дмитрии Медведеве».



Ключевое слово в этой фразе — «числился», разумеется. Авторы редакционной публикации стремятся сформировать у читателя стойкое убеждение, что г-н Медведев только формально был главой государства российского, рулил же всем реально г-н Путин. Который и составил сегодня новый хитрый план, «как авторитарно поруководить Россией еще лет 8 — 10».



Одно из ведущих изданий США, The Washington Post, высказывается помягче своих британских коллег, но, в принципе, мнение имеет аналогичное:



«Путинские предложения дать конституционный статус Госсовету, имеющему статус совещательного органа при президенте, а также расширить полномочия парламента, в том числе утверждать нового премьера и кабинет министров — это может быть способом сохранения значительного влияния Путина на политику даже после того, как его президентский срок формально закончится. Влияние может быть сохранено через один из этих органов».



Стоит заметить, что в словосочетании «влияние Путина на политику» отсутствует прилагательное. Вряд ли это случайно: фокус в том, что «вашингтонские» прекрасно понимают, что написать «российскую» будет не просто мелко, но и даст возможность впоследствии конкурентам обвинить респектабельное издание в недальновидности работающих на него политологов, экспертов и аналитиков. Написать же «мировую» будет соответствовать ситуации, но употреблять термин не хочется — надо же ну хоть чем-то досадить «русскому медведю». Ну, хоть фигой в кармане. Мелочь, а приятно.



«Путин предлагает внести в Конституцию изменения, которые заставят будущего президента не только прислушиваться к мнению парламента, но и подчиняться его воле (пусть только и в единственном случае — вопросе о премьер-министре), даже если президент против, — обращает внимание французская Le Figaro. — После избрания премьера парламентом глава государства будет обязан назначить выбранного Федеральным Собранием человека на этот пост. Сейчас же ситуация выглядит обратной: главу правительства назначает президент, а Госдума его только утверждает».



В своей редакционной статье издание акцентирует внимание читателя на том, что «Путин заявил о необходимости выставить предлагаемые им конституционные изменения на общенародный референдум. Нет сомнения, что все поправки будут населением приняты». Авторов волнует перспектива усиления влияния российского парламента на политику страны, они считают, что, с одной стороны, нынешний президент и лишает сам себя перспектив вновь избраться на высший пост, но с другой — он заранее готовит должность не менее значимую, усиливая Госсовет и высший орган законодательной власти. Реальная власть, таким образом, считают аналитики, не перейдет к другому лицу, а плавно перетечет вместе с Владимиром Путиным «в новое кресло».



«Предложение Путина реформировать Конституцию потрясло Россию и явилось причиной ухода правительства в отставку», — заголовок публикации в испанской El País никого не должен оставить равнодушным.



Московский корреспондент издания Мария Саукильо, обычно старающаяся найти в словах и делах российского лидера хоть микроскопический повод, дабы поразглагольствовать об авторитаризме президента России, на этот раз сосредоточена на попытке анализа, «к чему приведут Россию реформы, предлагаемые Путиным». О том, что «расширение полномочий парламента — путь к сохранению власти нынешнего хозяина Кремля», Саукильо, впрочем, высказаться не забыла, но как-то это сегодня было вскользь. Скорее — по обязанности, чем от души.



Главный вывод, к которому приходит журналистка:



«Путин решил позаботиться о суверенитете страны: во-первых, заявив о необходимости юридически закрепить приоритет российской Конституции по отношению к любым международным соглашениям, органам и организациям, а во-вторых, предложив ввести для кандидатов в президенты и главы регионов обязательный 25-летний ценз проживания (до выдвижения) в России. Кроме того, претенденты на эти посты не должны будут иметь иностранного гражданства и/или вида на жительство в другой стране».



Саукильо отмечает, что «отставка правительства — одно из самых больших потрясений, которые Россия испытала в 21 веке» и первая подобная ситуация во втором десятилетии правления Путина, которая могла бы закончиться каким-то катаклизмом. Могла бы, но не закончилась — та же журналистка в заключительной части своей статьи пишет, что «биржи поначалу упали, но очень быстро восстановились».



Из общего потока действительно аналитических материалов иностранной прессы, оценивающей перемены, предложенные российским лидером, выбиваются таблоиды — немецкая Bild и австрийская Kurier, тянущие «старую песню о главном». Уделяя крошечное место инициативам президента РФ и весьма пространно размышляя на темы «обнищания русского народа, стагнации и рецессии российской экономики». В общем, по мнению двух названных газет, «население недовольно, а в 2021 году — выборы в парламент», вот Путин и «решил подготовить себе не только пути отступления, но и сохранения комфортного нахождения у власти».



Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для Владимир Владимирович в очередной раз не подвел: послание оказалось бомбой. Уход правительства России в отставку — такую тему обсуждать можно долго. Но главное, пожалуй, для журналистов Запада, определилось уже сегодня: Путин, на произнесение которым «я устал, я ухожу» они надеются столь же давно, сколь и безуспешно, опять не ушел.Более того, как считает британская The Independent,«Владимир Путин предложил настоящий шквал конституционных изменений, которые надо расценивать как намерение его оставаться у власти и после 2024 года, но уже в качестве премьер-министра, то есть повторить трюк 2008 — 2012 гг., когда Владимир Владимирович числился главой правительства при президенте Дмитрии Медведеве».Ключевое слово в этой фразе — «числился», разумеется. Авторы редакционной публикации стремятся сформировать у читателя стойкое убеждение, что г-н Медведев только формально был главой государства российского, рулил же всем реально г-н Путин. Который и составил сегодня новый хитрый план, «как авторитарно поруководить Россией еще лет 8 — 10».«Путинские предложения дать конституционный статус Госсовету, имеющему статус совещательного органа при президенте, а также расширить полномочия парламента, в том числе утверждать нового премьера и кабинет министров — это может быть способом сохранения значительного влияния Путина на политику даже после того, как его президентский срок формально закончится. Влияние может быть сохранено через один из этих органов».Стоит заметить, что в словосочетании «влияние Путина на политику» отсутствует прилагательное. Вряд ли это случайно: фокус в том, что «вашингтонские» прекрасно понимают, что написать «российскую» будет не просто мелко, но и даст возможность впоследствии конкурентам обвинить респектабельное издание в недальновидности работающих на него политологов, экспертов и аналитиков. Написать же «мировую» будет соответствовать ситуации, но употреблять термин не хочется — надо же ну хоть чем-то досадить «русскому медведю». Ну, хоть фигой в кармане. Мелочь, а приятно.«Путин предлагает внести в Конституцию изменения, которые заставят будущего президента не только прислушиваться к мнению парламента, но и подчиняться его воле (пусть только и в единственном случае — вопросе о премьер-министре), даже если президент против, — обращает внимание французская Le Figaro. — После избрания премьера парламентом глава государства будет обязан назначить выбранного Федеральным Собранием человека на этот пост. Сейчас же ситуация выглядит обратной: главу правительства назначает президент, а Госдума его только утверждает».В своей редакционной статье издание акцентирует внимание читателя на том, что «Путин заявил о необходимости выставить предлагаемые им конституционные изменения на общенародный референдум. Нет сомнения, что все поправки будут населением приняты». Авторов волнует перспектива усиления влияния российского парламента на политику страны, они считают, что, с одной стороны, нынешний президент и лишает сам себя перспектив вновь избраться на высший пост, но с другой — он заранее готовит должность не менее значимую, усиливая Госсовет и высший орган законодательной власти. Реальная власть, таким образом, считают аналитики, не перейдет к другому лицу, а плавно перетечет вместе с Владимиром Путиным «в новое кресло».«Предложение Путина реформировать Конституцию потрясло Россию и явилось причиной ухода правительства в отставку», — заголовок публикации в испанской El País никого не должен оставить равнодушным.Московский корреспондент издания Мария Саукильо, обычно старающаяся найти в словах и делах российского лидера хоть микроскопический повод, дабы поразглагольствовать об авторитаризме президента России, на этот раз сосредоточена на попытке анализа, «к чему приведут Россию реформы, предлагаемые Путиным». О том, что «расширение полномочий парламента — путь к сохранению власти нынешнего хозяина Кремля», Саукильо, впрочем, высказаться не забыла, но как-то это сегодня было вскользь. Скорее — по обязанности, чем от души.«Путин решил позаботиться о суверенитете страны: во-первых, заявив о необходимости юридически закрепить приоритет российской Конституции по отношению к любым международным соглашениям, органам и организациям, а во-вторых, предложив ввести для кандидатов в президенты и главы регионов обязательный 25-летний ценз проживания (до выдвижения) в России. Кроме того, претенденты на эти посты не должны будут иметь иностранного гражданства и/или вида на жительство в другой стране».Саукильо отмечает, что «отставка правительства — одно из самых больших потрясений, которые Россия испытала в 21 веке» и первая подобная ситуация во втором десятилетии правления Путина, которая могла бы закончиться каким-то катаклизмом. Могла бы, но не закончилась — та же журналистка в заключительной части своей статьи пишет, что «биржи поначалу упали, но очень быстро восстановились».Из общего потока действительно аналитических материалов иностранной прессы, оценивающей перемены, предложенные российским лидером, выбиваются таблоиды — немецкая Bild и австрийская Kurier, тянущие «старую песню о главном». Уделяя крошечное место инициативам президента РФ и весьма пространно размышляя на темы «обнищания русского народа, стагнации и рецессии российской экономики». В общем, по мнению двух названных газет, «население недовольно, а в 2021 году — выборы в парламент», вот Путин и «решил подготовить себе не только пути отступления, но и сохранения комфортного нахождения у власти».Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для EADaily eadaily.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Путин, вооружение, послание, СМИ, запад, обсуждение География: Россия — статья прочитана 68 раз Комментарии