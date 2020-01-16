Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Годовой рост цен на жилье в Литве в третьем квартале прошлого года был самым небольшим в странах Балтии, сообщает Евростат.



В июле-сентябре по сравнению с таким же периодом 2018 года жилье в Литве подорожало на 6,4%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.



В Латвии за год жилье подорожало на 13,5%, в Эстонии – на 8,1%.



За квартал - в третьем квартале по сравнению со вторым цены на жилье в Литве повысились на 1%, в Латвии – на 3,9%, в Эстонии – на 2,5%.



Во всем ЕС цены на жилье за год в среднем повысились на 4,1%, а за квартал – на 1,5%.



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Оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas в прошлом году составил 179,8 млн евро и был 1% меньше, чем в 2018-ом году.



Только в декабре оборот Novaturas составил 9,1 млн евро – это на 16% меньше, чем в декабре 2018 года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq. Годовой рост цен на жилье в Литве в третьем квартале прошлого года был самым небольшим в странах Балтии, сообщает Евростат.В июле-сентябре по сравнению с таким же периодом 2018 года жилье в Литве подорожало на 6,4%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.В Латвии за год жилье подорожало на 13,5%, в Эстонии – на 8,1%.За квартал - в третьем квартале по сравнению со вторым цены на жилье в Литве повысились на 1%, в Латвии – на 3,9%, в Эстонии – на 2,5%.Во всем ЕС цены на жилье за год в среднем повысились на 4,1%, а за квартал – на 1,5%.* * *Оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas в прошлом году составил 179,8 млн евро и был 1% меньше, чем в 2018-ом году.Только в декабре оборот Novaturas составил 9,1 млн евро – это на 16% меньше, чем в декабре 2018 года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq. В прошлом году Novaturas обслужил 293,6 тыс. клиентов, что на 4% меньше, чем в позапрошлом. Только в декабре количество обслуженных клиентов сократилось на 5% до 11,2 тыс.



Novaturas отмечает, что зимний сезон на туристическом рынке Балтийских стран был менее интенсивным, как правило, в декабре и январе туристические потоки сокращаются.



По сообщению компании, положительное влияние на результаты бизнеса оказали и меняющиеся привычки клиентов, которые приобретают туристические путевки заранее.



Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.



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В четвертом квартале этого года выручка литовского стартапа финансовых технологий NEO Finance составила 785 тыс. евро – на 3% меньше, чем за тот же период 2018 года и на 36% больше, чем в третьем квартале.



В четвертом квартале продажи составили 4,47 млн евро – на 7% больше, чем за тот же период 2018 года и на 13% меньше, чем в третьем квартале, сообщила NEO Finance через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



Количество операций за сопоставимый период выросло почти в два раза до 1,1 млн евро.



В целом в 2019 году было финансировано кредитов на 18,62 млн евро – на 30% больше, чем в 2018 году.



Акции NEO Finance котируются на альтернативном рынке бирж Балтийских стран First North.



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В 2019 году рост продаж новых автомобилей в Литве был самым быстрым в Европейском союзе (ЕС), сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).



В прошлом году в Литве было продано 46,46 тыс. новых автомобилей – на 43,2% больше, чем в 2018-ом, когда эти продажи составили 32,44 тыс. В Латвии продажи новых автомобилей за год выросли на 8% до 18,24 тыс., а в Эстонии – на 4,7% до 26,59 тысяч.



Только в декабре, по сравнению с декабрем 018 года, продажи автомобилей в Литве увеличились на 33,4% до 3,27 тыс., в Латвии - на 17,6% до 1,6 тыс., в Эстонии - на 69,5% до 1,89 тыс. автомобилей.



По всему Европейскому союзу продажи в этом году упали на 1,2% до 15,34 млн., прирост на 21,7% имел место декабре - до 1,215 млн. Автомобили Volkswagen остаются самыми популярными в прошлом году, их продано 1,715 млн, или на 0,3% меньше, чем в 2018 году.



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В Литве за 2019 год зарегистрировано 198,1 тыс. вновь ввезенных подержанных автомобилей – на 5,8% больше, чем в 2018 году (187,2 тыс.).



Их средний возраст составлял 11 лет. Доля дизельных автомобилей составляла 69,1% (в позапрошлом году – 73,5%), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.



За 2019 год в стране было проведено 262,6 тыс. операций по смене владельцев подержанных легковых автомобилей – на 0,8% меньше, чем в 2018 году (264,6 тыс.). Средний возраст сменивших владельца автомобилей составлял 14,7 года.



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В четверг в Вильнюсе было открыто представительство Северного инвестиционного банка (СИБ) в Балтийских странах. Ожидается, что так банк будет ближе к рынку, будет обладать большими мощностями и более тесно будет сотрудничать с национальными ведомствами.



"Открытие нашего представительства в Балтийских странах очень своевременно и необходимо. Это обеспечит дальнейшее сотрудничество (...) и поможет противостоять как местным, так и мировым вызовам, с которыми сталкиваются Балтийские страны", – заявил на открытии президент СИБ Вернер Хойер.



Представительство, которое начнет работу с 1 февраля, возглавит Марко Франчини.



В 2019 году СИБ выделил почти 530 млн евро под проекты в Балтийских странах, а в последние пять лет – более 2,5 млрд евро. Основными получателями помощи СИБ были энергетический и транспортный сектора.



СИБ, учрежден в 1958 году в рамках Римского соглашения как банк ЕС, предоставляющий долгосрочные кредиты. Литва стала членом СИБ в 2004 году.



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Один из крупнейших в Литве концернов Achemos grupe, заработавший в 2018 году 19,23 млн евро неконсолидированной чистой прибыли до аудита, в прошлом году выплатил акционерам 20 млн евро дивидендов.



Такую же сумму дивидендов компания выплатила и в 2018 году за 2017 год, когда ее чистая прибыль составила 31,05 млн евро.



В представленном в Реестровый центр промежуточном отчете Achemos grupe за девять месяцев 2019 года не указано, будет ли группа платить промежуточные дивиденды. До этого времени Achemos grupe не обнародовала промежуточные отчеты.



Член правления Achemos grupe Гинтарас Бальчюнас подтвердил BNS, что отчет подготовлен с целью выплатить за 9 месяцев промежуточные дивиденды, однако сумму их не назвал. Он также не согласился сказать, когда акционеры примет решение о промежуточных дивидендах.



Achemos grupe за девять месяцев 2019 года заработала 19,145 млн евро чистой прибыли – на 5,1% больше, чем в позапрошлом году за такой же период (18,2 млн евро).



Только йонавский производитель удобрений Achema за девять месяцев заработал 21,996 млн евро (за весь 2018 году он понес 28,9 млн евро чистых убытков). Прибыль другого предприятия группы – клайпедской стивидорной компании Klasco – составила 0,84 млн евро (2,2 млн евро).



Работающее в области обновляющейся энергетики предприятие Renerga в январе-сентябре прошлого года заработало 3,911 млн евро прибыли (за весь 2018 год – 3,346 млн евро), компания железнодорожных грузоперевозок Transachema – 2,211 млн евро прибыли (1,71 млн евро), прибыль других предприятий, контролируемых концерном, была меньше 2 млн евро.



Выручка Achemos grupe за 9 месяцев составила 25,809 млн евро, из них 17,456 млн евро поступило от инвестиций, кредитов, годовых и из других источников (на 17,6% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года), а 7,713 млн евро поступило от продаж (на 11,2% меньше).



В Achemos grupe входит более 50 компаний в Литве и за рубежом.



Крупнейшими акционерами концерна являются Лида Лубене и Виктория Лубите, которым вместе взятым в мае 2019 года принадлежало 54,07% акций. 11,94% акций принадлежало Юрате Жадейкене, по 6,98% – Йонасу Сирвидису и Марии Каминскене, 4,61% акций – Арунасу Лауринайтису, 4,29% – Римантасу Реклайтису, еще восьми акционерам принадлежали более мелкие пакеты акций.



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В Литве учредил предприятие израильский стартап финансовых технологий (fintech) Payme.



По данным Реестрового центра, предприятие Payme EU было учреждено 15 января, его возглавил гражданин Израиля Адам Кима.



Единственным акционером указана зарегистрированная в Израиле компания Payme.



На сайте компании говорится, что она предоставляет платежные услуги клиентам банков, компаниям кредитных карт и другим клиентам.



Как указывает Payme, у нее есть офисы в Тель-Авиве, Лондоне, Москве и Сингапуре. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии