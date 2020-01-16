Глава МИД Литвы: пока нет предпосылок для надежды на большие изменения в России 🔊 Воспроизвести



Изменения в российской власти пока не создают предпосылки для надежды на серьезные перемены в этой стране, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



"Все эти перестановки создают иллюзию, а у кого-то они рождают надежду на то, что вот что-то изменится (...), но я не считаю, что действительно изменится: если не пирамида власти, то может, будет называться иной геометрической формой, но она останется той же. Пока предпосылок для изменений нет", – сказал в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas министр, комментируя изменения в российском правительстве.



Он подчеркнул, что изменения в правительстве и в Конституции являются внутренним делом России.



"Эти изменения – внутреннее дело России. Нам важно, чтобы Россия изменилась в своей внешней политике, изменила свой подход к другим странам, к соседям, подход к тем ценностям, которые сами декларирует, таким, как демократия, верховенство закона, невмешательство во внутренние дела других стран, на практике этого нет. Нас больше заботит это", – сказал он. Изменения в российской власти пока не создают предпосылки для надежды на серьезные перемены в этой стране, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс."Все эти перестановки создают иллюзию, а у кого-то они рождают надежду на то, что вот что-то изменится (...), но я не считаю, что действительно изменится: если не пирамида власти, то может, будет называться иной геометрической формой, но она останется той же. Пока предпосылок для изменений нет", – сказал в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas министр, комментируя изменения в российском правительстве.Он подчеркнул, что изменения в правительстве и в Конституции являются внутренним делом России."Эти изменения – внутреннее дело России. Нам важно, чтобы Россия изменилась в своей внешней политике, изменила свой подход к другим странам, к соседям, подход к тем ценностям, которые сами декларирует, таким, как демократия, верховенство закона, невмешательство во внутренние дела других стран, на практике этого нет. Нас больше заботит это", – сказал он. "Однако делать выводы о том, что что-то изменится именно в этой сфере, было бы слишком преждевременно" – добавил министр.



"Эти изменения дадут людям какую-то надежду, поскольку этот порог терпения не является безгранично высоким. Ситуация действительно непростая, расходы на оборону интенсивно растут, и без особой экономики, а социальные программы стоят. Очевидно, нужны изменения внутри, а внешне нужно впечатление, что что-то меняется", – рассуждал Л. Линкявичюс.



В среду российский президент Владимир Путин заявил о ряде конституционных реформ, о своей отставке завил премьер Дмитрий Медведев и его правительство.



Новым премьером РФ предлагается назначить 53-летнего главу Российской Федеральной Налоговой службы Михаила Мишустина.



В своем годовом обращении к законодателям В. Путин предложил провести референдум по поправкам к Конституции РФ, в которых предлагается увеличить полномочия парламента. Кроме прочего, предлагается предоставить парламенту право избрать премьера и высокопоставленных членов правительства. Сейчас их назначает президент.



Предлагаемый шаг оценивается многими как усилия В. Путина подготовить себе новое место во власти и остаться во власти после 2024 года, когда завершится его нынешний, четвертый срок полномочий на посту президента. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, премьер, оценка, Линкявичюс, Мишустин — статья прочитана 191 раз Комментарии