В Тракайском районе Литвы пройдет традиционная Снежная встреча экспертов 🔊 Воспроизвести



В четверг в Тракайском районе Литвы начинается традиционная неформальная "Снежная встреча" литовских и зарубежных экспертов по политике безопасности, на которой будут обсуждаться трансатлантические вызовы.



В мероприятии кроме прочих гостей примут участие министр обороны Латвии, министры иностранных дел Польши и Словакии, ассистенты госсекретаря США и секретаря по обороне.



"В этом году внимание будет уделено укреплению трансатлантических связей, роли России и Китая в нынешнем геополитическом контексте, будут обсуждаться цели НАТО по укреплению евроатлантической безопасности", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы.



В тринадцатой "Снежной встрече" примут участие более 100 дипломатов высокого ранга, советников, депутатов, экспертов аналитических центров, экспертов по международной политике и политике безопасности из почти 15 стран, из организаций НАТО и ЕС. В четверг в Тракайском районе Литвы начинается традиционная неформальная "Снежная встреча" литовских и зарубежных экспертов по политике безопасности, на которой будут обсуждаться трансатлантические вызовы.В мероприятии кроме прочих гостей примут участие министр обороны Латвии, министры иностранных дел Польши и Словакии, ассистенты госсекретаря США и секретаря по обороне."В этом году внимание будет уделено укреплению трансатлантических связей, роли России и Китая в нынешнем геополитическом контексте, будут обсуждаться цели НАТО по укреплению евроатлантической безопасности", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы.В тринадцатой "Снежной встрече" примут участие более 100 дипломатов высокого ранга, советников, депутатов, экспертов аналитических центров, экспертов по международной политике и политике безопасности из почти 15 стран, из организаций НАТО и ЕС. * * *



В четверг в Вильнюсе министры иностранных дел Литвы и Польши обсудят повестку работы Евросоюза и вопросы безопасности.



Министры Линас Линкявичюс и Яцек Чапутович также обсудят реализацию проектов энергетической и транспортной инфраструктуры, вопросы национальных меньшинств в Литве и в Польше.



Польский министр также встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, председателем сейма Викторасом Пранцкетисом, возложит цветы на могилу жертв событий 13 января 1991 года на Антакальнисском кладбище столицы, посетит могилу лидеров Восстания против Царской России 1863-1864 года.



Я. Чапутович также примет участие в организуемой в Тракайском районе "Снежной встрече" экспертов по внешней политике и вопросам безопасности. BNS Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, аналитика, снежная встреча География: Литва — статья прочитана 72 раза Комментарии