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В Тракайском районе Литвы пройдет традиционная Снежная встреча экспертов



В четверг в Тракайском районе Литвы начинается традиционная неформальная "Снежная встреча" литовских и зарубежных экспертов по политике безопасности, на которой будут обсуждаться трансатлантические вызовы.

В мероприятии кроме прочих гостей примут участие министр обороны Латвии, министры иностранных дел Польши и Словакии, ассистенты госсекретаря США и секретаря по обороне.

"В этом году внимание будет уделено укреплению трансатлантических связей, роли России и Китая в нынешнем геополитическом контексте, будут обсуждаться цели НАТО по укреплению евроатлантической безопасности", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы.

В тринадцатой "Снежной встрече" примут участие более 100 дипломатов высокого ранга, советников, депутатов, экспертов аналитических центров, экспертов по международной политике и политике безопасности из почти 15 стран, из организаций НАТО и ЕС.
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В четверг в Вильнюсе министры иностранных дел Литвы и Польши обсудят повестку работы Евросоюза и вопросы безопасности.

Министры Линас Линкявичюс и Яцек Чапутович также обсудят реализацию проектов энергетической и транспортной инфраструктуры, вопросы национальных меньшинств в Литве и в Польше.

Польский министр также встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, председателем сейма Викторасом Пранцкетисом, возложит цветы на могилу жертв событий 13 января 1991 года на Антакальнисском кладбище столицы, посетит могилу лидеров Восстания против Царской России 1863-1864 года.

Я. Чапутович также примет участие в организуемой в Тракайском районе "Снежной встрече" экспертов по внешней политике и вопросам безопасности.
BNS
Категории: в мире, политика
Ключевые слова: Россия, аналитика, снежная встреча
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 января, 10:30

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