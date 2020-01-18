В Бурятии бабушка добивалась от внучек хороших оценок голодом и пытками 🔊 Воспроизвести



Женщину осудили по статье "Истязание", однако она продолжает утверждать, что её оговорили, сообщает



Суд Мухоршибирского района Бурятии приговорил к пяти годам условного срока пожилую женщину, которая на протяжении полутора лет истязала трёх маленьких внучек в воспитательных целях. Обвиняемая жила в семье своей дочери и регулярно применяла насилие к её детям, заведомо находящимся в беспомощном состоянии в силу возраста: девочкам на момент совершения преступлений исполнилось 11, 8 и 6 лет. Помимо издевательства и побоев школьниц ограничивали в питании за малейшие проступки. Но весь ужас ситуации заключается в том, что о суровых методах воспитания бабушки знали все. Женщину осудили по статье "Истязание", однако она продолжает утверждать, что её оговорили, сообщает ЛАЙФ Суд Мухоршибирского района Бурятии приговорил к пяти годам условного срока пожилую женщину, которая на протяжении полутора лет истязала трёх маленьких внучек в воспитательных целях. Обвиняемая жила в семье своей дочери и регулярно применяла насилие к её детям, заведомо находящимся в беспомощном состоянии в силу возраста: девочкам на момент совершения преступлений исполнилось 11, 8 и 6 лет. Помимо издевательства и побоев школьниц ограничивали в питании за малейшие проступки. Но весь ужас ситуации заключается в том, что о суровых методах воспитания бабушки знали все. — Насилие в семье происходило на глазах у деда, матери и двух старших детей, однако никто в происходящее не вмешивался, потому что все "боялись". Педагоги замечали следы побоев на детях, но довольствовались объяснениями, что они "упали", — сообщает официальный портал райсуда.



И тем не менее именно учителя попытались вмешаться в ситуацию. Когда весной прошлого года одна из девочек пришла в школу с синяками на лице, взрослые вызвали школьницу на откровенный разговор и позвонили в полицию.



Отметим, что в суде пенсионерка оспаривала свою вину по большинству эпизодов, утверждая, что её оговорили. Однако суд встал на сторону девочек. Будут ли они продолжать проживать вместе с бабушкой-мучительницей, пока не известно.



Напомним, что ранее всю Россию потрясла история трёх сестёр-убийц, одна из которых была несовершеннолетней.



Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. В декабре прошлого года СКР завершил расследование дела, оно было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. life.ru Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: дети, издевательства, БАБУШКА География: Россия — статья прочитана 158 раз Комментарии