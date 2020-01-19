Загрузка... Власти Китая возвращают из-за границы коррупционеров 🔊 Воспроизвести



Недавно китайское агентство «Синьхуа» объявило, что китайским властям удалось вернуть более 2 тысяч коррупционеров обратно на родину, сообщает



Помимо 2566 коррупционеров, китайцы смогли вернуть 8,6 миллиардов юаней, в долларах это примерно 1,25 миллиарда. Недавно китайское агентство «Синьхуа» объявило, что китайским властям удалось вернуть более 2 тысяч коррупционеров обратно на родину, сообщает Я И МИР . Все они наворовали и улетели из страны, однако в Китае с коррупцией борются строго. Вся кампания по возврату длилась 2 года с 2014 по 2016. Спецоперация называлась «Небесная сеть». Служба безопасности КНР сообщает, что ими было установлена связь между 951 беглецом, которые находились в 72 странах мира.Помимо 2566 коррупционеров, китайцы смогли вернуть 8,6 миллиардов юаней, в долларах это примерно 1,25 миллиарда. Из общего числа беглых чиновников 1238 вернулись в КНР добровольно, оформив явку с повинной. А еще 39 беглецов, которых удалось вернуть в Китай, значились в списке 100 наиболее разыскиваемых коррупционеров КНР.



Кроме того, как отметили представители профильных ведомств КНР, благодаря кампании «Небесная сеть» заметно сократилось число чиновников, которые пытаются сбежать вместе с капиталом за границу. Если в 2014 году был зафиксирован 101 такой случай, то в 2016 — только 19.



Проворовавшихся чиновников теперь ожидает суровое наказание по всей строгости китайских законов. Лишь немногим из них удастся «отделаться» длительными тюремными сроками и конфискацией всего имущества. Большинство же из попавшихся коррупционеров будут приговорены к смертной казни. Загрузка... worldi.ru Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, коррупция, наказание — статья прочитана 132 раза Комментарии