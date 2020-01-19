Загрузка... Крах Dzintars: производство остановлено, магазины распродают остатки продукции 🔊 Воспроизвести Foto: F64



Большинство магазинов латвийского производителя косметики Dzintars уже закрыты, производство не работает, в конце 2019 года прекратились поставки продукции в розничные сети, а магазины распродают оставшиеся запасы продуктов Dzintars, сообщает



Администратор неплатежеспособности Dzintars Янис Берзиньш рассказал порталу Delfi.lv, что последний производственный цикл на Dzintars завершился в ноябре 2019 года, когда предприятие было признано неплатежеспособным. "Производство на предприятии возобновлять не планируется", - отметил Берзиньш. Большинство магазинов латвийского производителя косметики Dzintars уже закрыты, производство не работает, в конце 2019 года прекратились поставки продукции в розничные сети, а магазины распродают оставшиеся запасы продуктов Dzintars, сообщает DELFI Администратор неплатежеспособности Dzintars Янис Берзиньш рассказал порталу Delfi.lv, что последний производственный цикл на Dzintars завершился в ноябре 2019 года, когда предприятие было признано неплатежеспособным. "Производство на предприятии возобновлять не планируется", - отметил Берзиньш. Продукцию Dzintars пока еще можно купить в супермаркетах розничных сетей и в трех фирменных магазинах в Риге. Эти магазины будут закрыты после завершения распродажи оставшихся товаров.



Договоры с супермаркетами расторгнуты



Розничная сеть Maxima 18 декабря получила информацию о расторжении договора от администратора Dzintars, сообщила представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.



Сейчас продукты Dzintars в супермаркетах Maxima доступны в ограниченном объеме, а новых поставок не планируется, поскольку договор с поставщиком был расторгнут. "Мы не получили от предприятия информации о дальнейших планах", - пояснила Лиене Дупате-Угуле.



Представитель Rimi Latvija Регина Икала рассказала, что пока в магазинах Rimi еще можно приобрести продукцию Dzintars. "В Rimi продается доступная на складе продукция, новые поставки производитель не осуществляет", - пояснила она.



Продолжается процесс неплатежеспособности



В настоящий момент идет процесс, оговоренный в законе о неплатежеспособности. По словам Берзиньша, 13 января кредиторам отправлен план продажи имущества, выявлены активы и т. д. Теперь у кредиторов есть 15 дней для того, чтобы отреагировать. Следующий шаг может быть предпринят в конце января или начале февраля текущего года.



Накануне в СМИ появилась информация, что Герчиков заключил со своей супругой Верой брачный договор. Пара вступила в официальные отношения в 1971 году.



В публичном пространстве также циркулируют разговоры о будущем предприятии, например, о том, что продукцию фабрики в будущем будут продавать уже другая компания. В пользу этой версии говорит тот факт, что в конце октября Герчиков зарегистрировал новое предприятие Dzintars Beauty.



Напомним, оборот Dzintars за 2017 год составил 6,284 млн евро, убытки - 1,766 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Годовой отчет за 2018 год пока не подан.



Общая сумма налоговых долгов Dzintars в декабре прошлого года составляла 8,8 млн евро, свидетельствует информация Crediweb.lv, хотя первоначально в плане правовой защите речь шла о долге в 3,5 млн евро.



План правовой защиты был утвержден Судом Земгальского предместья Риги еще 17 октября 2016 года. Тогда представители предприятия пояснил, что два экономических кризиса (в 2008 и 2014 года) привели к снижению традиционных рынков сбыта Dzintars, падению продаж и нехватки оборотных средств, а как следствие — накоплению долговых обязательств. Загрузка... rus.delfi.lv Категории: в странах Балтии, чп и криминал, экономика Ключевые слова: банкротство, парфюмерия, Dzintars География: Латвия — статья прочитана 153 раза Комментарии