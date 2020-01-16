США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки 🔊 Воспроизвести Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп © REUTERS/Kevin Lamarque



Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. Церемония проходила в Белом доме, передает корреспондент



Детали сделки до сих пор не объявлены. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами.



В ходе своего выступления на церемонии в честь этого события президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о готовности в знак взаимности посетить КНР, сообщает издание Reuters.



— В не столь отдалённом будущем я отправлюсь в Китай, чтобы ответить взаимностью, — заявил американский лидер.



Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости налаживать отношения с Россией, в том числе и торговые, а также рассматривал возможность приехать в Россию по случаю 75-летия Победы. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. Церемония проходила в Белом доме, передает корреспондент ТАСС Детали сделки до сих пор не объявлены. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами.В ходе своего выступления на церемонии в честь этого события президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о готовности в знак взаимности посетить КНР, сообщает издание Reuters.— В не столь отдалённом будущем я отправлюсь в Китай, чтобы ответить взаимностью, — заявил американский лидер.Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости налаживать отношения с Россией, в том числе и торговые, а также рассматривал возможность приехать в Россию по случаю 75-летия Победы. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, договор, сталь, товары, Трамп, пошлины — статья прочитана 135 раз Комментарии