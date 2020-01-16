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США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. Церемония проходила в Белом доме, передает корреспондент ТАСС.
Детали сделки до сих пор не объявлены. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами.
В ходе своего выступления на церемонии в честь этого события президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о готовности в знак взаимности посетить КНР, сообщает издание Reuters.
— В не столь отдалённом будущем я отправлюсь в Китай, чтобы ответить взаимностью, — заявил американский лидер.
Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости налаживать отношения с Россией, в том числе и торговые, а также рассматривал возможность приехать в Россию по случаю 75-летия Победы.
ТАСС
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