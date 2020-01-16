Правительство России подало в отставку. Что дальше? 🔊 Воспроизвести



Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку.



Почему правительство уходит в отставку?



Ранее в традиционном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин продложил целый ряд мер для конституционной реформы, которая меняет конфигурацию власти. Как раз на фоне этого правительство и решило сложить с себя полномочия.



"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я полагаю, что было правильно в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку". Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку. ТАСС объясняет, почему это произошло и что означает.Ранее в традиционном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин продложил целый ряд мер для конституционной реформы, которая меняет конфигурацию власти. Как раз на фоне этого правительство и решило сложить с себя полномочия."Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я полагаю, что было правильно в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку". Что теперь? Мы останемся без правительства?



В ст. 117 Конституции РФ и ст. 35 закона "О правительстве Российской Федерации" есть пункт, что при отставке или сложении полномочий правительство по поручению президента продолжает действовать до формирования нового правительства. Владимир Путин сразу же дал такое поручение.



Так что до этого времени все нынешние министры продолжат работать в статусе исполняющих обязанности.



И когда назначат новое правительство?



По действующим нормам Конституции РФ председателя правительства назначает президент с согласия Государственной думы. Предложить его кандидатуру нужно в течение двух недель после отставки (ст. 111 Конституции РФ). Уже вечером 15 января Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина. Еще максимум неделю депутаты ее рассматривают и должны вынести вердикт.



После назначения в течение еще недели председатель правительства предлагает президенту кандидатов на должность своих заместителей и федеральных министров (ст. 112 Конституции РФ). То есть новое правительство должно быть сформировано не позднее чем через месяц после отставки. В Госдуме считают, что новый кабинет министров будет сформирован по действующей схеме, а о новых правилах пока рано говорить.



Владимир Путин как раз предложил расширить ответственность парламента за работу правительства, доверив Госдуме не просто согласование, но и утверждение кандидатуры председателя правительства, а затем его заместителей и министров.



А что будет с министрами из нынешнего состава?



Пока точно известно о будущем назначении Дмитрия Медведева. Он займет новую должность, которую собирается ввести Владимир Путин, — заместитель председателя Совета безопасности. Напомним, председателем Совбеза остается сам президент.



Российское правительство уже когда-нибудь уходило в отставку?



На самом деле правительство по закону регулярно складывает свои полномочия — перед вновь избранным президентом страны (ст. 116 Конституции РФ).



А вот добровольная отставка правительства в современной российской истории случалась лишь раз — 12 сентября 2007 года. Тогда это объяснялось желанием обеспечить главе государства "свободу в выборе решений, включая кадровые", накануне думских и президентских выборов. Согласно комментариям к основному закону под редакцией главы Конституционного суда Валерия Зорькина, такое решение было принято по согласованию с главой государства. ТАСС Категории: в России, общество, политика Ключевые слова: отставка, премьер, президент, правительство, Госдума, кандидатура География: Россия — статья прочитана 208 раз Комментарии