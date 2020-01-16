Кто станет новым премьером России 🔊 Воспроизвести



Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом заявили



Как отмечается, Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства.



«Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — приводит ТАСС сообщение.



15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию российский премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.



Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.



Госдума уже завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом заявили RT в пресс-службе Кремля.Как отмечается, Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства.«Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — приводит ТАСС сообщение.15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию российский премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.Госдума уже завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. russian.rt.com Категории: в России, политика Ключевые слова: отставка, премьер, президент, правительство, Госдума, кандидатура География: Россия — статья прочитана 235 раз Комментарии