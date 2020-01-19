Японский миллиардер Маэдзава ищет женщину для полета на Луну

Космический турист Юсаку Маэдзава, который должен первым отправиться в полет на космическом корабле Starship компании SpaceX в 2023 году, ищет спутницу жизни, готовую составить ему компанию в туре вокруг спутника Земли, сообщает ВВС.
Объявление об этом 44-летний японский миллиардер разместил на своем сайте, указав, что хотел бы разделить это приключение со своей любимой. Заявки от претенденток принимаются до 17 января.
[WANTED!!!]— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 12 января 2020 г.
Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv
Этим летом Маэдзава был выбран компанией Илона Маска как первый коммерческий клиент для полетов на Луну.
Последний полет американских астронавтов на Луну состоялся в 1972 году, и с тех пор люди еще не предпринимали подобных миссий.
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Маэдзава недавно разошелся с 27-летней актрисой Аяме Горики. "Одиночество и пустота надвигаются на меня, но все-таки хочу одного: любить одну женщину постоянно", - написал он.
Выбор новой подруги японский предприниматель планирует провести в трехмесячный срок.
В списке требований к кандидаткам: старше 20 лет, не замужем; кандидатка должна быть "всегда позитивной". Подразумевается согласие на полет в космос.
Кто такой Юсаку Маэдзава
Эксцентричный бизнесмен Юсаку Маэдзава вначале прославился в качестве барабанщика панк-рок-группы.
Свое состояние - предположительно оцениваемое в 3 млрд долларов - он заработал на розничной сети по продаже одежды Zozo.
Маэдзава известен тем, что покупает много произведений искусства, а также "аттракционами щедрости": например, несколько дней назад он пообещал раздать 100 млн иен (925 тысяч долларов) сотне случайно выбранных подписчиков в "Твиттере". Для участия достаточно было зафоловить Маэдзаву и перепостить его твит с объявлением лотереи.
Сумма, которую Маэдзава заплатил компании Илона Маска за путешествие вокруг Луны, не разглашается - владелец SpaceX лишь намекнул, что она очень велика.