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Пара шесть лет подбрасывала деньги жителям деревни из-за эмоциональной связи



Найденные на улицах купюры до этих пор никому не достались — сельчане исправно относили всё в полицию, сообщает ЛАЙФ.

Мужчина и женщина на протяжении шести лет разбрасывали крупные суммы денег на улицах деревни Блэкхолл-Кольери в британском графстве Дарем. По данным BBC News, благодетели каждый раз оставляли на видном месте £2 тысячи (почти 160 тысяч рублей).



Впервые меценаты подбросили крупную сумму в 2014 году. При этом деревенские жители исправно относили найденное в полицию, а та пыталась найти потерявших деньги. В январе 2020 года меценаты сами связались с детективом и объяснились. Они неожиданно получили много денег и хотели часть из них потратить на помощь нуждающимся. Женщина призналась, что чувствует "эмоциональную связь" с деревней, поскольку один из жителей ей когда-то помог. При этом меценаты не назвали свои имена даже полицейскому и не уточнили, продолжат ли подбрасывать деньги.
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life.ru
Категории: в Европе, чп и криминал, общество
Ключевые слова: деньги, улица, полиция, деревня, Британия
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добавлена сегодня, 18 января, 16:20

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