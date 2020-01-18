Загрузка... Пара шесть лет подбрасывала деньги жителям деревни из-за эмоциональной связи 🔊 Воспроизвести



Найденные на улицах купюры до этих пор никому не достались — сельчане исправно относили всё в полицию, сообщает



Мужчина и женщина на протяжении шести лет разбрасывали крупные суммы денег на улицах деревни Блэкхолл-Кольери в британском графстве Дарем. По данным BBC News, благодетели каждый раз оставляли на видном месте £2 тысячи (почти 160 тысяч рублей).



For those gripped by the cash mystery in Blackhall Colliery: the identities of the anonymous benefactors is such a secret that even the detective who led the investigation doesn't know who they are... https://t.co/jnA3a31vhR — Josh Halliday (@JoshHalliday) 13 января 2020 г. Найденные на улицах купюры до этих пор никому не достались — сельчане исправно относили всё в полицию, сообщает ЛАЙФ Мужчина и женщина на протяжении шести лет разбрасывали крупные суммы денег на улицах деревни Блэкхолл-Кольери в британском графстве Дарем. По данным BBC News, благодетели каждый раз оставляли на видном месте £2 тысячи (почти 160 тысяч рублей).



Впервые меценаты подбросили крупную сумму в 2014 году. При этом деревенские жители исправно относили найденное в полицию, а та пыталась найти потерявших деньги. В январе 2020 года меценаты сами связались с детективом и объяснились. Они неожиданно получили много денег и хотели часть из них потратить на помощь нуждающимся. Женщина призналась, что чувствует "эмоциональную связь" с деревней, поскольку один из жителей ей когда-то помог. При этом меценаты не назвали свои имена даже полицейскому и не уточнили, продолжат ли подбрасывать деньги. Загрузка... life.ru Категории: в Европе, чп и криминал, общество Ключевые слова: деньги, улица, полиция, деревня, Британия — статья прочитана 200 раз Комментарии