Загрузка... Электромобили и защита климата: экологические мифы и реалии 🔊 Воспроизвести



Немцы очень озабочены потеплением климата, но не спешат отказываться от привычных машин. Одна из причин - исследования, ставящие под сомнение экологичность электрокаров.



Бывают же парадоксы! Потепление климата у всех в Германии на устах, берлинские школьники по пятницам митингуют в защиту климата в правительственном квартале в рамках кампании Fridays for Future, более половины немцев (по одним опросам 53%, по другим - 59%) называют недостаточным принятый правительством пакет мер в защиту климата. Немцы очень озабочены потеплением климата, но не спешат отказываться от привычных машин. Одна из причин - исследования, ставящие под сомнение экологичность электрокаров. DW о том, можно ли им верить.Бывают же парадоксы! Потепление климата у всех в Германии на устах, берлинские школьники по пятницам митингуют в защиту климата в правительственном квартале в рамках кампании Fridays for Future, более половины немцев (по одним опросам 53%, по другим - 59%) называют недостаточным принятый правительством пакет мер в защиту климата.



Спрос на внедорожники и SUV растет



В 2019 году в Германии, по данным Федерального ведомства автодорожного транспорта (Kraftfahrt-Bundesamt), было продано 3,6 млн автомобилей. Это рекорд последних 10 лет. Больше - на 200 тысяч - было только в 2009 году, когда немцам платили из бюджета солидные премии за утилизацию старых машин.



Продажи внедорожников и машин класса SUV в Германии увеличились. На фото - Porsche Cayenne



Все чаще стали попадаться на дорогах и автомобили с буквой "Е" после цифр на номере. Такие номера дают, в частности, чисто электрическим машинам и гибридным (Plug-in), то есть, с двумя моторами - бензиновым и электрическим. Но в общем объеме автомобильных продаж в 2019 году их доля оставалась маргинальной - 1,8% электрокаров и 6,6% гибридов. И это несмотря на налоговые льготы при эксплуатации и госсубсидии при покупке.



Где заправить электрокар?



Причины для сдержанного отношения немецких автолюбителей к электромашинам разные. Это и просто привычка, и пока высокая цена на такие автомобили, и неразвитая инфраструктура электрозаправочных станций. Но и многие экологически сознательные немцы настроены скептически.



Электрозаправок в Германии еще мало



Пример - исследование респектабельного института ifo, которое проводили эксперт института по энергетическим темам Ханс-Дитер Карл (Hans-Dieter Karl) и бывший директор Ханс-Вернер Зинн (Hans-Werner Sinn).



Mercedes C 220 d vs. Tesla Model 3



Они сравнивали общий углеродный след, которые на протяжении всей своей автомобильной жизни оставляют дизельный Mercedes C 220 d (194 л.с.) и культовый электрокар Tesla Model 3 (351 л.с.).



Добыча и обработка лития, кобальта и марганца, необходимых для аккумуляторов, очень энергоемки. Поэтому, подсчитали авторы исследования, производство одной батареи, срок службы которой - 10 лет, приводит к эмиссии 11-15 тонн CO2. Значит, при пробеге в 15 000 км в год Tesla, указывают они, оставляет за собой по 73-98 грамм углекислого газа на километр.



А если учесть, что значительная доля электроэнергии, которой эта машина заправляется, вырабатывается на угольных электростанциях, то, по подсчетам ifo, парниковый шлейф этого электрокара еще больше - 156-181 грамма на километр пути. Соответствующий показатель Mercedes - 112 граммов СО2 на километр.



ADAC ратует за машины на газе



С точки зрения оппонентов этого исследования, в частности, немецкого министерства транспорта, Федерального ведомства по защите окружающей среды (Umweltbundesamt) и института Ifeu в Гейдельберге, сравнивать именно эти две машины некорректно - слишком разная у них мощность.



Клуб ADAC уверяет, что машины на газе самые экологичные



Вышло, что самый экологичный - автомобиль на сжиженном газе с примесью 15% биометана, а электрический хуже и бензинового, и даже дизельного. На электрокаре, по подсчетам ADAC, надо за 8 с половиной лет проехать 127 500 км, чтобы его углеродный след оказался меньше, чем у бензинового, и 219 000 км за 16 лет и 6 месяцев, чтобы обойти дизельный.



Производство аккумуляторов - коммерческая тайна



Сторонники перехода на электромобили указывают на изъяны такого рода исследований. Петер Кастен (Peter Kasten) из НИИ Öko-Institut во Фрайбурге обращает внимание на трудность оценок выброса CO2 при изготовлении аккумуляторов. "Данные о производстве аккумуляторных батарей получить чрезвычайно трудно, - указывает он, - поскольку они представляют собой коммерческую тайну предприятий". Поэтому и делать выводы на основании таких оценок опрометчиво.



Аника Регетт (Anika Regett) из исследовательского центра предприятий энергетики (FfE), правда, все-таки признает, что "в производстве электромобиль уступает обычному". Но КПД электромотора значительно выше, а потому, говорит она, "электромобиль расходует меньше энергии на километр пути" и оказывается более экологичным, чем бензиновый, уже через 50 тысяч километров.



Чем выше доля ВИЭ, тем экологичнее электрокары



ADAC называет другие цифры потому, что (как и эксперты ifo) исходит из постоянства структуры немецкого энергетического баланса, считает, что и в 2030 году она останется такой же - с долей угольной электрогенерации, превышающей 35%. В Германии, однако, принято решение самое позднее к 2038 году закрыть все угольные электростанции, эмитирующие особенно много СО2.



Они уже и в прошлом году работали вполсилы - выросшая в ЕС плата за эмиссию углекислого газа (СО2-сертификаты) делает их нерентабельными. Данных за весь 2019 год еще нет, но в первом полугодии - по сравнению с тем же периодом 2018-го - станции на буром угле произвели на 20,7% меньше электроэнергии, а на каменном - на 23,7%



Роль же ветра, солнца, воды и биомассы год от года растет. Аника Регетт в своих расчетах исходит из доли ВИЭ в 29%. На самом же деле уже в 2018 году она составляла в Германии 37,5%, в прошлом году, по предварительным оценкам - 42,6%. А к 2030 году, согласно планам немецкого правительства, не менее 65% производимой в стране электроэнергии станет экологически чистой.



Соответственно и производство, и эксплуатация электромобилей будет с каждым годом все более экологичным, указывают эксперты Свеньи Шульце в докладе, опубликованном на сайте ее министерства. Они считают, что уже сейчас такие машины на 16% чище, чем дизельные, и на 27% - чем бензиновые. А к 2025 году разрыв станет еще больше. Средний выброс бензиновой машины за всю ее автомобильную жизнь будет, по их оценкам, составлять 168 грамм СО2 на километр пути, дизельной - 148 грамм, а на электрической тяге - 101 грамм.



"В сфере легковых машин я не вижу альтернативы электрокарам в том, что касается защиты климата", - резюмирует Петер Кастен из НИИ во Фрайбурге. И в то же самое время в ФРГ стремительно растет продажа внедорожников и автомобилей класса SUV, у которых выброс парниковых газов особенно высок. Итоговые показатели немецкого автомобильного рынка за 2019 год даже побудили министра охраны окружающей среды ФРГ Свенью Шульце (Svenja Schulze) обратиться к отечественным автолюбителям с призывом в следующий раз купить машину "более экономичную, такую, которая потребляет меньше топлива, а еще лучше - обходится вовсе без него".В 2019 году в Германии, по данным Федерального ведомства автодорожного транспорта (Kraftfahrt-Bundesamt), было продано 3,6 млн автомобилей. Это рекорд последних 10 лет. Больше - на 200 тысяч - было только в 2009 году, когда немцам платили из бюджета солидные премии за утилизацию старых машин.И быстрее всего росли в прошлом году продажи особенно прожорливых внедорожников и SUV: первых было зарегистрировано на 20,3% больше, чем годом раньше; вторых - на 21%. Почти треть всех новых проданных в 2019 году автомобилей были этих двух классов. А в текущем году, считает самый известный автомобильный эксперт Германии, профессор Университета Дуйсбурга-Эссена Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer), эта доля станет еще выше и достигнет 34%.Все чаще стали попадаться на дорогах и автомобили с буквой "Е" после цифр на номере. Такие номера дают, в частности, чисто электрическим машинам и гибридным (Plug-in), то есть, с двумя моторами - бензиновым и электрическим. Но в общем объеме автомобильных продаж в 2019 году их доля оставалась маргинальной - 1,8% электрокаров и 6,6% гибридов. И это несмотря на налоговые льготы при эксплуатации и госсубсидии при покупке.Причины для сдержанного отношения немецких автолюбителей к электромашинам разные. Это и просто привычка, и пока высокая цена на такие автомобили, и неразвитая инфраструктура электрозаправочных станций. Но и многие экологически сознательные немцы настроены скептически.Смущают некоторые исследования, авторы которых уверяют, что электрокары с точки зрения климата даже вреднее, чем, например, с дизельным двигателем. Следует, мол, учитывать выбросы парниковых газов не только при эксплуатации автомобиля, но также при его производстве, заправке и утилизации.Пример - исследование респектабельного института ifo, которое проводили эксперт института по энергетическим темам Ханс-Дитер Карл (Hans-Dieter Karl) и бывший директор Ханс-Вернер Зинн (Hans-Werner Sinn).Они сравнивали общий углеродный след, которые на протяжении всей своей автомобильной жизни оставляют дизельный Mercedes C 220 d (194 л.с.) и культовый электрокар Tesla Model 3 (351 л.с.).Добыча и обработка лития, кобальта и марганца, необходимых для аккумуляторов, очень энергоемки. Поэтому, подсчитали авторы исследования, производство одной батареи, срок службы которой - 10 лет, приводит к эмиссии 11-15 тонн CO2. Значит, при пробеге в 15 000 км в год Tesla, указывают они, оставляет за собой по 73-98 грамм углекислого газа на километр.А если учесть, что значительная доля электроэнергии, которой эта машина заправляется, вырабатывается на угольных электростанциях, то, по подсчетам ifo, парниковый шлейф этого электрокара еще больше - 156-181 грамма на километр пути. Соответствующий показатель Mercedes - 112 граммов СО2 на километр.С точки зрения оппонентов этого исследования, в частности, немецкого министерства транспорта, Федерального ведомства по защите окружающей среды (Umweltbundesamt) и института Ifeu в Гейдельберге, сравнивать именно эти две машины некорректно - слишком разная у них мощность.Немецкий автомобильный клуб ADAC учел такое возражение и сравнил автомобили одного и того же класса Golf с различными двигателями - бензиновыми, дизельными, газовыми, гибридными и чисто электрическими.Вышло, что самый экологичный - автомобиль на сжиженном газе с примесью 15% биометана, а электрический хуже и бензинового, и даже дизельного. На электрокаре, по подсчетам ADAC, надо за 8 с половиной лет проехать 127 500 км, чтобы его углеродный след оказался меньше, чем у бензинового, и 219 000 км за 16 лет и 6 месяцев, чтобы обойти дизельный.Сторонники перехода на электромобили указывают на изъяны такого рода исследований. Петер Кастен (Peter Kasten) из НИИ Öko-Institut во Фрайбурге обращает внимание на трудность оценок выброса CO2 при изготовлении аккумуляторов. "Данные о производстве аккумуляторных батарей получить чрезвычайно трудно, - указывает он, - поскольку они представляют собой коммерческую тайну предприятий". Поэтому и делать выводы на основании таких оценок опрометчиво.Аника Регетт (Anika Regett) из исследовательского центра предприятий энергетики (FfE), правда, все-таки признает, что "в производстве электромобиль уступает обычному". Но КПД электромотора значительно выше, а потому, говорит она, "электромобиль расходует меньше энергии на километр пути" и оказывается более экологичным, чем бензиновый, уже через 50 тысяч километров.ADAC называет другие цифры потому, что (как и эксперты ifo) исходит из постоянства структуры немецкого энергетического баланса, считает, что и в 2030 году она останется такой же - с долей угольной электрогенерации, превышающей 35%. В Германии, однако, принято решение самое позднее к 2038 году закрыть все угольные электростанции, эмитирующие особенно много СО2.Они уже и в прошлом году работали вполсилы - выросшая в ЕС плата за эмиссию углекислого газа (СО2-сертификаты) делает их нерентабельными. Данных за весь 2019 год еще нет, но в первом полугодии - по сравнению с тем же периодом 2018-го - станции на буром угле произвели на 20,7% меньше электроэнергии, а на каменном - на 23,7%Роль же ветра, солнца, воды и биомассы год от года растет. Аника Регетт в своих расчетах исходит из доли ВИЭ в 29%. На самом же деле уже в 2018 году она составляла в Германии 37,5%, в прошлом году, по предварительным оценкам - 42,6%. А к 2030 году, согласно планам немецкого правительства, не менее 65% производимой в стране электроэнергии станет экологически чистой.Соответственно и производство, и эксплуатация электромобилей будет с каждым годом все более экологичным, указывают эксперты Свеньи Шульце в докладе, опубликованном на сайте ее министерства. Они считают, что уже сейчас такие машины на 16% чище, чем дизельные, и на 27% - чем бензиновые. А к 2025 году разрыв станет еще больше. Средний выброс бензиновой машины за всю ее автомобильную жизнь будет, по их оценкам, составлять 168 грамм СО2 на километр пути, дизельной - 148 грамм, а на электрической тяге - 101 грамм."В сфере легковых машин я не вижу альтернативы электрокарам в том, что касается защиты климата", - резюмирует Петер Кастен из НИИ во Фрайбурге. Загрузка... dw.com Категории: авто, в мире, технологии, образование Ключевые слова: экология, транспорт, электрокары — статья прочитана 191 раз Комментарии