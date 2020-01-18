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Российские ученые зарегистрировали редчайшее астрофизическое событие

© РИА Новости . University of Warwick/Mark Garlick/ESO


Российские астрофизики обнаружили гамма-излучение от гравитационно-волнового события GW 190425, вызванного слиянием нейтронных звезд, сообщает РИА Новости. Результаты опубликованы в издании "Письма в Астрономический журнал", а также доступны в архиве электронных препринтов arXiv.org.

Шестого января на съезде Американского астрономического общества в Гонолулу представители коллаборации LIGO/Virgo подтвердили, что гравитационно-волновое событие S190425z, зарегистрированное 25 апреля прошлого года, было связанно со слиянием нейтронных звезд в компактной двойной системе. Теперь оно имеет официальное наименование GW 190425.
Несмотря на то что количество зарегистрированных гравитационно-волновых событий от слияния двойных черных дыр с 2015 года исчисляется уже десятками, это лишь второй в истории случай регистрации гравитационных волн от слияния нейтронных звезд. От первого такого события — слияния нейтронных звезд GW 170817 — был зарегистрирован гамма-всплеск GRB 170817A, а затем — и килоновая AT2017gfo.

Суммарная масса нейтронных звезд, слияние которых стало источником события S190425z, оказалась довольно большой: порядка 3,4 массы Солнца. Для сравнения: масса большинства нейтронных звезд в галактических рентгеновских и радиопульсарах составляет всего около 1,4 от солнечной.

Кроме того, это второй случай, когда была зафиксирована электромагнитная составляющая гравитационно-волнового события — гамма-всплеск GRB 190425, обнаруженный группой астрофизиков из ИКИ РАН в результате анализа данных детектора SPI-ACS международной орбитальной астрофизической обсерватории INTEGRAL.

Из-за того что событие S190425z зарегистрировал только один детектор LIGO, расположенный в Ливингстоне, на востоке США, область его локализации оказалась очень большой — около 7,5 тысячи квадратных градусов. Второй детектор LIGO в Хенфорде (на западе США) в этот момент времени был отключен, а что касается итальянского детектора Virgo, то сигнал гравитационных волн был слишком слаб и находился ниже пределов его возможности.

Несмотря на масштабную кампанию по поиску оптических компонентов события — послесвечения или вспышки килоновой, обнаружить их не удалось. Единственным проявлением события GW 190425 в электромагнитном спектре излучения стал гамма-всплеск, зафиксированный российскими астрофизиками Алексеем Позаненко, Павлом Минаевым, Сергеем Гребеневым и Иваном Человековым.

Гамма-всплески GRB 170817A и GRB 190425 во многом оказались похожи. Оба они относятся к коротким всплескам I типа. Но достоверность регистрации GRB 190425 прибором SPI-ACS — намного выше.

Наиболее чувствительный к гамма-всплескам монитор GBM на борту обсерватории Fermi (NASA), работающей на околоземной орбите, не смог зарегистрировать этот гамма-всплеск, так как его источник в момент импульса был закрыт Землей. Поэтому уверенное детектирование события детектором SPI-ACS представляет особую ценность, позволяя заметно сузить область локализации источника гравитационно-волнового события GW 190425 по сравнению с событием GRB 170817A.
РИА Новости
Категории: в мире, технологии, образование
Ключевые слова: ученые, астрономия, явление
География: Россия
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добавлена сегодня, 18 января, 14:20

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