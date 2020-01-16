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США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Соединённые Штаты приняли решение ввести санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
Об этом говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа, передает RT.
Как заявляет Помпео, «в своём официальном качестве Плахотнюк был вовлечён в акты коррупции, которые подрывали верховенство закона и серьёзно угрожали независимости демократических институтов Молдавии».
Уточняется, что Плахотнюк отныне лишается права на получение въездных виз США.
Ранее суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест Плахотнюка.
Также Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать его по обвинению в организации преступного сообщества.
В июне 2019 года СМИ сообщали, что политики и бизнесмены, которые связаны с Демократической партией Молдавии, покидают страну.
russian.rt.com
Категории: чп и криминал, в мире, политика
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