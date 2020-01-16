США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка 🔊 Воспроизвести @plahotniuc Facebook



Соединённые Штаты приняли решение ввести санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.



Об этом говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа, передает



Как заявляет Помпео, «в своём официальном качестве Плахотнюк был вовлечён в акты коррупции, которые подрывали верховенство закона и серьёзно угрожали независимости демократических институтов Молдавии».



Уточняется, что Плахотнюк отныне лишается права на получение въездных виз США.



Ранее суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест Плахотнюка.



Также Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать его по обвинению в организации преступного сообщества.



В июне 2019 года СМИ сообщали, что политики и бизнесмены, которые связаны с Демократической партией Молдавии, покидают страну. Соединённые Штаты приняли решение ввести санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.Об этом говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа, передает RT Как заявляет Помпео, «в своём официальном качестве Плахотнюк был вовлечён в акты коррупции, которые подрывали верховенство закона и серьёзно угрожали независимости демократических институтов Молдавии».Уточняется, что Плахотнюк отныне лишается права на получение въездных виз США.Ранее суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест Плахотнюка.Также Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать его по обвинению в организации преступного сообщества.В июне 2019 года СМИ сообщали, что политики и бизнесмены, которые связаны с Демократической партией Молдавии, покидают страну. russian.rt.com Категории: чп и криминал, в мире, политика Ключевые слова: США, санкции, Молдова, Плахотнюк — статья прочитана 146 раз Комментарии