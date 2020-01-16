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США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

@plahotniuc Facebook


Соединённые Штаты приняли решение ввести санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

Об этом говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа, передает RT.

Как заявляет Помпео, «в своём официальном качестве Плахотнюк был вовлечён в акты коррупции, которые подрывали верховенство закона и серьёзно угрожали независимости демократических институтов Молдавии».

Уточняется, что Плахотнюк отныне лишается права на получение въездных виз США.

Ранее суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест Плахотнюка.

Также Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать его по обвинению в организации преступного сообщества.

В июне 2019 года СМИ сообщали, что политики и бизнесмены, которые связаны с Демократической партией Молдавии, покидают страну.
russian.rt.com
Категории: чп и криминал, в мире, политика
Ключевые слова: США, санкции, Молдова, Плахотнюк
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добавлена сегодня, 16 января, 12:20

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